Klaipėda neprilygs didžiausiems keleivių uostams

Jame lankėsi 11,8 mln. keleivių, o su kruizinių laivų keleiviais net 12,3 mln.

Antroje vietoje pasaulyje Didžiosios Britanijos Duvras, kur lankėsi 11,7 mln. keleivių.

Duvro populiarumas kasmet krenta, o Helsinkio auga. Jis šį Didžiosios Britanijos uostą aplenkė pirmą kartą.

Kitas regiono keleivinės laivybos milžinas - Talino uostas. Jame pernai lankėsi per 10 mln. jūrų keltais atplaukusių keleivių. Taip pat Talino uoste pernai apsilankė net 591 tūkst. kruizinių laivų keleivių - netgi daugiau nei Helsinkyje, kur buvo 478 tūkst. kruizinių laivų keleivių.

Klaipėda pagal keleivius negali lygintis nei su Helsinkiu, nei su Talinu, nes labai jau dideli skirtumai. Pernai Klaipėdos uoste lankėsi per 450 tūkst. jūrų keltais atplaukusių keleivių ir per 74 tūkst. kruizinių laivų turistų. Pagal šį skaičių negalime lygintis netgi su Rygos uostu per kurį pernai keliavo per 830 tūkst. žmonių.