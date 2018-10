Kirmėlių maiste bumas: suaugusieji tikrina kiekvieną kąsnį, vaikai gyvius mėto į orą

Tikrino kiekvieną saldainį

„Mėgstu saldainius. Tačiau po šio man kliuvusio radinio, nežinau, ar saldėsių dar norėsiu. Šiandien jau suvalgiau tos pačios rūšies saldainį, tai dabar rašau žiaukčiodama. Netikėjau, kad man paklius“, – ketvirtadienio vakarą socialiniame tinkle „Facebook“ rašė Jolita.

Moteris pasidalijo ir nuotrauka, kurioje matyti raudoname saldainio popierėlyje įsitaisęs kirminas. „Tai šlykštu, turi kiekvieną saldainį atidžiai patikrinti“, – rašė moteris.

„Saldainiai yra labai brangūs, todėl nenupirkti ilgai stovi parduotuvių lentynose ir pasensta“, – kodėl saldumynuose atsiranda šie gyviai svarstė Laimutė. Snaigė antrino, kad prekybos centruose pastovėjusius saldainius sumaišo su naujais, tad kirmėlės ir užsiveisia.



Kirmėlių apokalipsė

Internautė Evelina pasidalijo neseniai mokykloje, kurią lanko jos vaikas, nutikusia istorija. „Mokytoja pavaišino vaikus saldainiais. Vienas mažylis rado kirmėlę ir išmetė ją į orą. Tad visi vaikai turėjo mokytojai grąžinti šiuos saldumynus,“ – apie „netektį“, kuri greičiausiai vaikų nenudžiugino, rašė jauna moteris.

Kiti internautai matomiems vaizdams negailėjo vaizdingų posakių. „Lietuvoje – tikra kirmėlių apokalipsė. Atakuoja Lietuvos prekybcentrius“, – vaizdžiai rašė Indrė.

Internautė Alina gyvių rado ne saldainiuose, bet duonoje. „Duona nusipirkau ne tik su grūdais, bet ir su kirminais. Jau dėjau į burną, kai sujudėjo. Tai dabar kiekvieną kąsnį tikrinu“, – aiškino Alina. Kita moteris pasidalijo viename prekybos centre pirktų perlinių kruopų vaizdu – iš maišelio taip pat lindo viena kirmėlė po kitos, dar viena moteris turėjo išmesti užterštus prieskonius.

Visgi labiausiai internautams akis badė dar pačiame prekybos centre užfiksuota kiaušinių pakuotė. Permatomoje dėžutėje šalia kiaušinių pūpsojo ir kirmėlių raizgalynė.



„Kiaušiniai tinkami žvejybai. Perki kiaušinius, gauni ir dzikus“, – juokavo Auksė. Kiti šmaikštavo, kad kepant kiaušinienę nereikės jos gardinti dešra, mat šie kiaušiniai yra iškart su spirgučiais.

Kaip kovoti su maistinėmis kandimis?

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) pripažįsta, kad atvėsus orams sulaukia vis daugiau vartotojų nusiskundimų. Kirmėles, kurias žmonės rado maisto produktuose, išsirito iš maistinių kandžių padėtų kiaušinėlių. Gyventojai dažniausiai specialistų teiraujasi, kaip apsiginti nuo šių vabzdžių, kokių imtis apsaugos priemonių ir kt. Specialistai atsakė į dažniausiai šia tema užduodamus klausimus.

Kaip kandys patenka į maisto produktus? Šie kenkėjai į namus gali įskristi per pravirą langą, o į sandėlius dažniausiai patenka kartu su grūdais ir kitais produktais arba tuščiais maišais. Be to, juos gali pernešti kiti gyvūnai – paukščiai, graužikai, taip pat ir žmonės ant savo drabužių ar avalynės. Jeigu sandėliavimo patalpos nepakankamai dažnai ir kokybiškai dezinfekuojamos, šie kenkėjai gali išplisti, užteršti ir sugadinti nemažą dalį saugomos produkcijos.

Ką labiausiai puola maistinės kandys? Kandys ir jų lervos maitinasi maisto produktais – miltais, kruopomis, sėlenomis, makaronais, sausainiais ir kitais miltų gaminiais, tai pat įvairiais grūdais, sėklomis, dribsniais, saldumynais, džiovintais vaisiais, riešutais, džiovintais grybais, prieskoniais, arbatžolėmis, džiūvėsėliais, kava, sausu naminių gyvūnų ėdalu ir kt.

Svarbu sunaikinti užkrato židinį. Specialistai perspėja, kad aptikus kandžių, nebūtina iš karto griebtis kenksmingų žmogaus sveikatai cheminių priemonių ar purškiklių. Pirmiausiai reikėtų rasti šių kenkėjų lizdą ir jį paprasčiausiai išmesti. Visų pirma, derėtų atidžiai apžiūrėti laikomus birius ir sausus produktus. Dažniausiai tokiuose produktuose pastebimi voratinkliai, lervų išnaros, kokonai ar pačios kandys. Maisto produktai gali būti sukietėję, pakeitę jiems būdingą spalvą, kvapą ir skonį. Sunaikinus pagrindinę užkrato vietą, reikia gerai išvalyti lentynas, spintelių ir spintų plyšius, į vandenį įpylus valgomojo acto.

Kaip gintis nuo maistinių kandžių? Kandžių kiaušinėliai nesivysto gerai vėdinamose, vėsiose patalpose, nepakenčia tiesioginių saulės spindulių. Todėl rekomenduojama spintelių neperkrauti, stengtis, kad jose būtų nors minimalus vėdinimas. Birius maisto produktus patartina laikyti sandariuose induose. Kartkartėmis būtina nuvalyti šių indų kraštelius ties dangteliais, nes net mažas produkto likutis gali pritraukti šiuos kenkėjus. Reguliarus produktų laikymo vietos valymas ir vėdinimas – pakankamai efektyvi prevencijos priemonė.

Kaip kovojama su maistiniais kenkėjais įmonėse? Maisto gamybos ir prekybos įmonėse įgyvendinamos kenkėjų kontrolės ir prevencijos priemonės. Gamybos patalpose ir sandėliuose turi būti įrengta gera ventiliacija, užtikrinama švara, patalpos nuolat valomos ir dezinfekuojamos, kenkėjams naikinti įrengiamos gaudyklės, skraidantiems vabzdžiams – specialūs šviestuvai. Visos gamybos įmonės ir prekybos centrai turi sudaryti sutartis su specializuotomis kenkėjų kontrolės įmonėmis, kurios reguliariai atlieka dezinfekciją, dezinsekciją ir deratizaciją.

