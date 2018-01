Keltų linijose – keleivių antplūdis

Keleivių daugėjo visur

Rytinės Baltijos regione dėl išaugusių keleivių labiausiai džiūgavo tie uostai, kurių bendra krova šiemet buvo mažesnė nei pernai.

Išaugusiais keleivių srautais džiaugėsi Latvijos uostai. Nors krovinių srautas Rygos uoste net 9,2 proc. mažesnis, bet keleivių lankėsi net 42,8 proc. daugiau. Iš viso per Rygos uostą keliavo per 830 tūkst. žmonių. Lėmė, kad linijoje tarp Rygos ir Stokholmo nuo 2017 m. pradėtas naudoti antras keltas. Tarp šių miestų keltai jau plaukioja kasdien. Linija aptarnauja Estijos kompanija „Tallink Grupp“.

Net 30 proc. išaugo keleivių srautas ir Ventspilio uoste. Iš viso šio uosto linijomis iš Ventspilio į Švediją ir Vokietiją naudojosi 209 keleiviai. Tarp jų yra ir nemažai lietuvių, kurie vyksta uždarbiauti į Skandinavijos šalis.

Klaipėdos uoste šiais metais taip pat buvo daugiau keleivių. Bet jų augimas ne tiks staigus kaip Latvijos uostuose. Per metus Klaipėdos uoste lenkėsi per 450 keleivių – per 8 proc. daugiau nei pernai.

Įspūdingas Talino rekordas

Jau keletą metų pagal krovą dėl kaimynystėje atsiradusio Rusijos Ust Lugos uosto žemyn besiritantis Talino uostas, turi ypatingą rekordą. Jame pirmą kartą per metus apsilankiusių keleivių kiekis peržengė 10 mln. Iš viso Talino uoste pernai lankėsi 10,56 mln. keleivių. Tai yra visų laikų šio uosto rekordas.

Ta proga prisiminta, kad 1 mln. keleivių skaičius Talino uoste buvo peržengtas 1992 m., penkių milijonų – 1998 m. Po to 10 m. keleivių kiekis sukosi tarp 5–7 mln. o nuo 2008 m. kasmet nuolat augo.

2017 m. Talinui buvo rekordiniai ir pagal kruizinių keleivių kiekį. Šiame uoste kruiziniai laivai lankėsi 311 kartų. Jais atplaukė 564 tūkst. keleivių arba net 19 proc. daugiau nei 2016 m.

Linijose – daugiau žmonių

Padidėjusius keleivių srautus pernai skaičiavo ir atskiros linijos.

Viena didžiausių Baltijos jūroje jūrų keltų kompanija „Viking Line“ plukdė 6,9 mln. keleivių. Tai 6 proc. daugiau nei 2016 m. Įdomu tai, kad šis keleivių kiekis yra didžiausias net nuo 1959 m.

Rekordus fiksavo ir Estijos laivybos kompanija „Tallink Grupp“. Jos keleivių srautas didžiausioje linijoje iš Talino į Helsinkį siekia per 57 proc. Keleivių srautai čia dideli. Kompanijai jie buvo apie 4 proc. didesni nei pernai.

Patį didžiausią srautų augimą „Tallink Grupp“ pernai pasiekė jau minėtoje Rygos – Stokholmo linijoje. Visi 830 tūkst. Rygos uosto keleivių priklauso šiai linijai.