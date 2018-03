Kaip prekybos tinklų darbuotojai žiūri į darbą švenčių dienomis?

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis su verslo atstovais aptarė prekybos tinklų darbo švenčių dienomis ribojimo klausimą. Daugelis verslo atstovų siūlymui, kad per šventes būtų uždrausta dirbti, griežtai nepritaria, tačiau tikina pasiklausią darbuotojų, ar jie tikrai nenori dirbti per šventes.

Ministerijoje apsilankė Lietuvos prekybos įmonių asociacijos, Lietuvos verslo konfederacijos, asociacijos „Investors' Forum“, Lietuvoje veikiančių prekybos centrų vadovai.

Ministras L. Kukuraitis teigė, kad klausimas iškilęs gana aštriai, organizuojamos socialinės akcijos, visuomenė pribręsta tokiai atsakomybei riboti darbą švenčių dienomis.

„Pasiūlymas yra kviesti socialinio dialogo, ne per įstatymą, tarimosi būdu artėti prie gerovės valstybės standarto, koks yra Vakaruose. Yra prekybos vietų, kurios nedirba sekmadieniais, riboja darbo laiką, anksčiau baigią darbą per šventes. Prekybos tinklams reikia rinkti duomenis, darbuotojų nuomones, kaip jie vertina tokius siūlymus nedirbti darbo dienomis. Tada gegužės mėnesį vėl sėsime ir kalbėsime, ką galime daryti dėl žmonių norinčių per šventes būti namuose“, - kalbėjo L. Kukuraitis.

Pasak ministro, kadangi siekiama dialogo, o ne įstatyminio reguliavimo, norima, kad darbuotojai pasakytų ir tai, kurias šventes jie laiko svarbiomis nedirbti.

„Pradžioje galėtų būti bent kelios dienos“, - sakė ministras.

L. Kukuraičio teigimu, kol kas nekalbama apie darbo ribojimus sekmadieniais - pirmiausiai gegužę bus kalbama tik apie švenčių dienas.

Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus po susitikimo žurnalistams sakė, kad prekybos ribojimas šventinėmis dienomis susijęs su klientų poreikiais, kurie kol kas šiuo atžvilgiu neišanalizuoti.

„Įvairiuose tinkluose, vietovėse šie poreikiai skiriasi, kažkur labiau lankosi parduotuvėse, kai kur - mažiau. Be to, šiuo metu daug darbuotojų nori dirbti švenčių dienomis. Vieni dėl to, kad per šventes dvigubai mokama, kiti dėl šeiminių priežasčių“, - kalbėjo V. Sutkus.

Pasak jo, neatlikta jokios rimtos analizės, kokie yra ne tik pirkėjų, bet ir darbuotojų poreikiai šiuo klausimu.

„Visuose prekybos tinkluose suformuotos darbo tarybos, būtų gera proga paraginti aktyviau jas veikti“, - sakė V. Sutkus.

Vertybiniu požiūriu, pasak V. Sutkaus, svarstant, ar gerai dirbti švenčių dienomis, jam atrodo keistas išskyrimas parduotuvių, nes tomis dienomis veikia ir restoranai, viešasis transportas, degalinės, taksistai ir taip toliau.

„Reikia apskaičiuoti ir tai, kokie būtų biudžeto praradimai, nes mažėtų į jį sumokami mokesčiai. Taigi šiandien spręsti šį klausimą yra per mažai duomenų, juos reikia surinkti, padiskutuoti su darbuotojų atstovais, o tada priimti vieną ar kitą sprendimą“, - teigė V. Sutkus.

Bendrovės „Maxima LT“ generalinė direktorė Kristina Meidė sakė, kad prekybos tinklas niekada neturėjo problemos, kad nebūtų norinčių dirbti per šventines dienas.

„Žmonėms tomis dienomis nėra paskaitų. Jie gali užsidirbti papildomai. Iš ryto vėliau pradėdavome darbą, anksčiau baigdavome. Noriu dar kartą pakviesti darbuotojus į diskusiją. Jeigu išgirstume, kad tikrai nenori žmonės dirbti tas kelias dienas per metus, mes juos girdėtume. Tam mums reikės mėnesio“, - sakė bendrovės vadovė.

ELTA primena, kad siūlymai riboti prekybos centrų veiklą per didžiąsias metų šventes ne kartą svarstyti Seime. 2016 m. siūlyta Darbo kodekse numatyti draudimą parduotuvėms dirbti sausio 1-ąją, vasario 16-ąją, kovo 11-ąją, liepos 6-ąją bei pirmą Kalėdų ir pirmą Velykų dieną.

Didesnę dalį prekybininkų tokie siūlymai piktindavo. Pasak verslininkų, nė vienas žmogus nėra verčiamas dirbti - visi gali ieškoti juos tenkinančių darbo sąlygų. Be to, anot jų, daliai darbuotojų šventinės dienos, pasinaudojant lanksčiu grafiku, yra galimybė užsidirbti papildomai.

Prekybos tinklo „Norfa“ savininkai mano, kad prekyba šventinėmis ir poilsio dienomis turėtų būti ribojama - sekmadieniais žmonės turėtų ilsėtis, o ne pirkti ar parduoti. Praėjusių metų pabaigoje „Norfos mažmenos“ valdybos pirmininkas ir įmonių grupės savininkas Dainius Dundulis pasiūlė idėją Lietuvai - neleisti prekybininkams dirbi sekmadieniais, ir apriboti jų darbo laiką įstatymu.

„Norfos mažmenos“ vadovai teigė, kad vienašališkai pilnai nutraukti prekybą sekmadieniais „Norfa“ negali, nes būtų nukonkuruota rinkoje kitų prekybos tinklų.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas yra sakęs, kad darbuotojų džiaugimasis proga per šventes uždirbti daugiau - darbdavių sukurtas mitas.

„Kadangi dauguma prekybos centrų darbuotojų gauna minimalią mėnesinę algą, dirbdami per šventes, jie per dieną uždirba tik apie 20 eurų. Tai - tikrai ne lobis“ - išplatintame pranešime cituotas A. Černiauskas.