Kaip grąžinti internetu pirktas prekes?

„Kiekvienas Europos Sąjungos (ES) pilietis turi teisę grąžinti pirktas prekes per 14 dienų laikotarpį dėl bet kokios priežasties ir be jokio paaiškinimo. Pasidomėti elektroninės parduotuvės numatytomis grąžinimo sąlygomis bei būdais rekomenduotina dar prieš perkant. Vienas iš patogiausių būdų grąžinti prekes yra per kurjerių bendrovę“, – sako „DPD Lietuva“ pardavimų ir rinkodaros vadovas Baltijos šalims Gabrielius Bilevičius.

Taigi kaip galite grąžinti prekes?

Informuokite el.parduotuvę. Tai padaryti galima užpildant elektroninę grąžinimo užklausą arba pateikiant tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą. Šią formą galima rasti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos internetinėje svetainėje www.vvtat.lt skiltyje „Teisinė informacija/Teisės aktai“.

Prekes tinkamai supakuokite. Norimą grąžinti prekę supakuokite kartu su pirkimą patvirtinančiais dokumentais. Pakuotė gali būti ta pati, kurioje prekė buvo gauta, arba kita, apsauganti siuntos turinį nuo galimų pažeidimų transportavimo metu.

Grąžinkite pasinaudodami kurjerių paslauga. Gavusi prašymą grąžinti prekes, el. parduotuvė užsako siuntos paėmimo paslaugą ir kurjerių bendrovė paruošia siuntos etiketę. Kitą darbo dieną po užsakymo pateikimo kurjeris atvyksta į jums patogią vietą (namus ar darbą) paimti jūsų grąžinamos siuntos.

Grąžinkite per siuntų terminalą arba siuntų tašką. Grąžinti prekes per siuntų terminalą galima bet kuriuo paros metu, taip pat ir savaitgaliais, o naudojantis siuntų taško paslaugomis – jo darbo metu. Gavusi prašymą grąžinti prekes, el. parduotuvė suteikia pirkėjui etiketę grąžinamai siuntai: atsiunčia etiketę el. paštu pagal poreikį arba etiketė siunčiama kartu su preke. Užklijavus iš el. parduotuvės gautą siuntos etiketę ant supakuotos siuntos, ją reikia atnešti į patogiausią siuntų tašką ar terminalą Lietuvoje.

Už Europos Sąjungos ribų prekių grąžinimo sąlygos gali skirtis. Perkant prekes užsienio el. parduotuvėse, esančiose už ES ribų, svarbu atkreipti dėmesį į jų siūlomas grąžinimo sąlygas. Ne ES esančiose el. parduotuvėse gali galioti kitos grąžinimo sąlygos, skirtis grąžinimo laikotarpis. Išsiaiškinus, per kiek dienų galima grąžinti prekę, reikėtų įvertinti, kaip greitai grąžinama prekė pasieks jos pardavėją – apie tai sužinoti galima siuntų bendrovės interneto svetainėje.