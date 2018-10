IT darbo rinka kaista: paaiškėjo geidžiamiausi specialistai

Darbas IT srityje turi daugiau nei vieną dešimtį skirtingų pareigybių, todėl būsimam specialistui išsirinkti tokią, kuri patiktų – nėra lengva. Žmonės, šioje srityje jau nestokojantys žinių ir patirties, Lietuvoje gali nesunkiai rasti gerai apmokamą darbą su įvairiais privalumais patraukliausiose kompanijose. Personalo ekspertai jiems ir toliau žada puikias perspektyvas, tačiau pažymi, kad ir šioje srityje be pastangų ir noro, karjeros aukštumų pasiekti nepavyks.

Išskirtinis dėmesys IT saugumo analitikams

Pasaulinės prognozės rodo, kad IT specialistų poreikis nedings nei artimiausiu metu nei ilgesniuoju laikotarpiu. Tiesa, kartu su sparčia technologine raida neišvengiamai keičiasi ir pats IT sektorius – kai kurios jo sritys tampa perspektyvesnės už kitas.

JAV darbo departamentas prognozuoja, kad iki 2026 metų labiausiai augs saugumo analitikų (28 proc.), programinės įrangos kūrėjų (24 proc.), informacinių ir komunikacinių technologijų srities mokslininkų (19 proc.), interneto svetainių kūrėjų (13 proc.), duomenų bazių administratorių (11 proc.), sistemų palaikymo specialistų (10 proc.) ir kompiuterinių sistemų architektų (9 proc.) poreikis.

Vis tik, ekspertų teigimu, specialistų poreikis priklausys ir nuo artimiausiu metu rinkos permainas lemsiančių technologinių proveržių. Šiuo metu didžiausias perspektyvas darbo IT srityje siejamos su dirbtinio intelekto sistemomis, virtualia realybe ir panašiais tyrimų bei pritaikymo praktikoje laukais.

Nuolat reikia patyrusių specialistų

Įvairioms finansinėms institucijoms programinę įrangą kuriančios ir kitas IT paslaugas teikiančios bendrovės „Forbis“ žmogiškųjų išteklių vadovė Julija Kairelienė sako, kad IT specialistų paklausa ir toliau išlieka didelė – rinkai reikia savo srities profesionalų.

„Šiuo metu labiausiai pastebime įvairaus profilio programuotojų ir IT analitikų trūkumą, tačiau matome, kad vis daugiau jaunų žmonių renkasi IT sritį bei sieja su ja savo ateitį. Manau, kad specialistų trūkumą IT rinkoje išspręstų ne jų kiekis, o investicijos į esamų darbuotojų kompetencijos augimą, kadangi patyrę specialistai sugeba kurti efektyvesnius sprendimus, jų našumas yra didesnis. Tad, nepaisant jaunų žmonių dažnai spinduliuojamo entuziazmo ir noro dirbti, patyrusių specialistų rinkai reikia labiau“, – sako J. Kairelienė.

Tiesa, personalo ekspertė pabrėžia, kad išties geras perspektyvas turi tik tie IT specialistai, kurie yra nusiteikę nuolat mokytis ir tobulėti.

„IT srityje viskas labai greitai keičiasi, todėl manantys, kad kartą pramokę tam tikros programavimo kalbos pagrindų jau gali nebesirūpinti savo karjera – klysta. Motyvacija nuolat judėti į priekį yra ne mažiau svarbi IT specialisto savybė negu konkrečios žinios ir kompetencijos“, – įsitikinusi J. Kairelienė.

Lietuva – IT žemėlapio viršūnėje

Kadangi šios tendencijos yra globalios, o darbuotojai šiandien turi kaip niekad daug judėjimo laisvės, kyla klausimas, ar darbdaviai Lietuvoje yra pajėgūs dėl geriausių IT specialistų konkuruoti pasaulinėje rinkoje? Patys IT srities profesionalai įsitikinę, kad taip.

„Asmeninio tobulėjimo ir karjeros perspektyvų prasme, Lietuvoje sąlygos – labai geros. Dėl to daugeliui palikti draugus, pažįstamą aplinką dėl didesnio uždarbio kitur nėra noro. Man minčių apie darbą užsienyje buvo pačioje karjeros pradžioje, tačiau šiandien negaliu skųstis savo gyvenimu ir darbu Lietuvoje“, – sako daugiau nei dešimtmetį IT architektu bendrovėje „Forbis“ dirbantis Gediminas Radikas.

IT specialistas išskiria vieną viso Lietuvos IT sektoriaus pranašumą. Mūsų šalyje, anot G. Radiko, eiti koja kojon kartu su naujovėmis nėra taip sudėtinga, nes Lietuvoje pokyčius įvesti paprasčiau nei, pavyzdžiui, JAV, Jungtinėje Karalystėje ar kitose šalyse, kur procesai vyksta lėčiau dėl rinkos dydžio. Be to, anot specialisto, Lietuvoje naudojama programinė įranga pasauliniame kontekste – viena geriausių.