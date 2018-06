Įspėja dėl neigiamų pasekmių uždraudus prekių ženklus

Tai per asociacijos „American Chamber of Commerce in Lithuania“ surengtą diskusiją pareiškė Vilniaus universiteto profesorius, advokatų kontoros „Ellex Valiūnas“ partneris Vytautas Mizaras.

Advokatai V. Mizaras ir Mantas Rimkevičius pristatė, kokių pasekmių turėtų planai Lietuvoje standartizuoti tabako gaminių pakuotes (angl. plain packaging), siekiant panaikinti prekių ženklų išskirtinumą ir jų visiškai nenaudoti.

„Prekių ženklas yra nuosavybės objektas. Suvienodinus pakuotes, ženklas praranda savo vertę ir skiriamąją galią. Taip sudaromos prielaidos prekių ženklo nusavinimui, o tai - didelis nuosavybės teisės, konkrečiai intelektinės nuosavybės, pažeidimas“, - sakė V. Mizaras.

Jis tikina, kad pirmiausia derėtų atsižvelgti, ar priemonė, kurios tikslas - sumažinti rūkymo daromą žalą, yra proporcinga ir mažiausiai varžo intelektinės nuosavybės teises.

„Be to, kyla pagrįstų klausimų, ar uždraudus naudoti prekių ženklus, apskritai sumažės rūkymas ir jo daroma žala“, - teigia V. Mizaras.

Europos Sąjungos Parlamentas, 2014 metais priimdamas Tabako produktų direktyvą, jau iš esmės pakeitė tabako gaminių ženklinimą, tad visoje ES jau galioja vieningi didesni įspėjamieji užrašai bei nuotraukos, įspėjančios apie rūkymo žalą.

V. Mizaro teigimu, būtina išsamiai įvertinti jau įgyvendintų naujovių efektyvumą ir tik tuomet galvoti apie papildomus suvaržymus. Juo labiau kad jų įgyvendinimui nepakanka vien tik įstatymo ir teisėto tikslo.

„Tiek materiali, tiek intelektinė nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams, ir už tai turi būti teisingai atlyginama. Tai numato Konstitucija ir Europos žmogaus teisių konvencija. Tad siūlymą įteisinti standartizuotas pakuotes turėtų lydėti ir kompensacinė sistema“, - pasekmes aiškino ekspertas.

Kompensacijas verslams, kurių prekių ženklo nuosavybė būtų paimama, tektų išmokėti valstybei. O tai savo ruožtu gultų ant mokesčių mokėtojų pečių.

Anot V. Mizaro, iškyla ir dar viena grėsmė - šešėlinės ekonomikos suklestėjimas, nes viena nuo kitos nesiskiriančias pakuotes bus gerokai lengviau klastoti.

Teisininkas Mantas Rimkevičius teigia, kad galimas sprendimas suvienodinti visas tabako gaminių pakuotes turėtų neigiamą poveikį konkurencijai ir iš esmės ribotų vartotojų teisę rinktis alternatyvius produktus.

Be to, anot jo, panašūs ribojimų iššūkiai laukia ir kitų industrijų.

„Atsiradus precedentui, tokie ribojimai galės būti taikomi ir kitų industrijų, pavyzdžiui, alkoholio, maisto ir kitų prekių ženklams“, - įspėja M. Rimkevičius.

Įvesti standartizuotas pakuotes jau atsisakė Vokietija, Šveicarija, Graikija, Ukraina, Hondūras, Dominika ir Kuba. Šią priemonę yra įteisinusios Australija, Prancūzija, Didžioji Britanija ir Airija.

Kaip atrodytų bendroji pakuotė, jei ją būtų nuspręsta įvesti Lietuvoje, dar neaišku. Pavyzdžiui, Australijoje panašios pakuotės pasižymi Lietuvoje įprastais įspėjamaisiais užrašais ir paveikslėliais. Be to, ant tokios pakuotės gaminio pavadinimas užrašomas neišsiskiriančiu šriftu, o pakelis gali būti tik vienos iš dviejų spalvų - juodas arba baltas.