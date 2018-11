E. Jankevičius: baudos už vartotojų teisių pažeidimus didės

Pasak ministro, dabartinės baudos yra per mažos, todėl ir neveiksmingos.

„Įstatymo projektu bus siūloma griežtinti sankcijas už vartotojų teisių pažeidimus. Kartais tos baudos yra per mažos ir neveikia efektyviai, šiandien baudos siekia nuo 144 iki 1500 eurų. Projekte numatytos baudos nuo 500 iki 5000 eurų“, - sakė E. Jankevičius.

Pasak ministro, dabar sankcijų dydis nėra atgrasantis, ir pardavėjai toliau pažeidinėja teisės aktų reikalavimus, pavyzdžiui, vartotojams toliau siūlo įsigyti netinkamas arba kartais net neegzistuojančias prekes ir paslaugas. Be baudų didinimo, šiai problemai spręsti siūloma ir nauja tvarka leisti blokuoti prieigą prie elektroninės parduotuvės.

„Interneto svetainių, elektroninių parduotuvių blokavimas tampa vis aktualesnis. Vis dažniau pasitaiko atvejų, kai vartotojams tariamai stebuklingus produktus siūlo fiktyvios svetainės, fiktyvios įmonės, nors šie subjektai būna įsteigti trečiosiose valstybėse, ne ES. Tačiau jų vykdoma veikla būna nukreipta į mūsų šalies vartotojus. Taip pat būna, kad pardavėjas, parduodamas prekes ar paslaugas internetu, nevykdo įsipareigojimų vartotojams, pavyzdžiui, nepristato prekių (...). Vartotojų apsaugos tarnyba turės teisę tokias svetaines blokuoti“, - teigė ministras.

Dar viena problema, pasak E. Jankevičiaus, yra neskaidrios kainos ir vartotojų klaidinimas parduotuvėse.

„Vis dar pasitaiko atvejų, kai vartotojai yra klaidinami prekybos vietose netiksliai nurodant kainas, skelbiant tariamas nuolaidas, akcijas, o faktiškai vartotojų kasoje mokama kaina skiriasi nuo pardavėjų nurodytos kainos. Prekės kaina, pavyzdžiui, su 30 proc. nuolaida yra ta pati kaina, kokia buvo prieš mėnesį be nuolaidos“, - sakė ministras.

Šiai problemai spręsti Teisingumo ministerija siūlo slaptus pirkėjus. Perkant prekes kaip slaptam pirkėjui, galima patikrinti, ar parduotuvėje vartotojams pritaikomos paskelbtos nuolaidos prekėms - tai dažni pažeidimai. Bus galima ir be skundo įsitikinti, ar vartotojai nėra klaidinami skelbiant įvairias nuolaidas, ir ar nurodyta prekės kaina ir faktiškai sumokėta kaina yra tokia pati.

„Šis instrumentas leis užfiksuoti vartotojų teisių pažeidimus be vartotojų skundų, nes kartais skundų tiesiog nebūna arba jie užtrunka, ateina po tam tikro laiko. Tai leis efektyviau kovoti su pažeidimais. Be to, kontroliniai pirkimai gali būti naudojami tiek reklamos priežiūros srityje, tiek interneto prekybos priežiūros srityje, tiek kodų saugos srityje“, - teigė ministras.

ELTA primena, kad Ministrų Kabinetas trečiadienį aptarė siūlymus planui, kaip didinti konkurenciją prekybos maisto produktais srityje ir apsaugoti gyventojų perkamąją galią. Vyriausybė kainų mažinimo planą tvirtins kitos savaitės posėdyje, o vėliau daugumai priemonių dar turės pritarti Seimas.