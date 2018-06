Didelių investuotojų vilionė – sklypų katalogas, greitos procedūros

Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius sako, kad siekiant nuo dvejų metų iki 4 mėnesių sutrumpinti investuotojų atėjimo į Lietuvą procedūras, kitą savaitę Vyriausybei bus teikiami kai kurių teisės aktų pakeitimai. Įvairios lengvatos turėtų būti taikomos užsienio bendrovėms, investuosiančioms daugiau kaip 30 mln. eurų ir sukursiančioms per 200 darbo vietų.

„Per visą istoriją turėjome gal tik keturias tokias investicijas. Tikslas yra maksimaliai sutrumpinti procedūras ir orientuotis į stambesnę ir inovatyvią gamybą“, – BNS sakė V. Sinkevičius.

Ministerijos parengtame dokumente teigiama, kad norint į šalį pritraukti didelių investuotojų, reikia sukurti valstybės paramos paketą tokiems projektams, suformuoti teritorijas ir parengti infrastruktūrą, paruošti specialistų, sukurti jiems skirtas procedūras.

„Esame paskaičiavę, kad nuo tos dienos, kai investuotojas nusprendžia investuoti Lietuvoje, iki pirmos plytos praeina dveji metai. Pagal mūsų valstybės dydį tai yra absoliučiai nekonkurencinga. (...) Turime labai ambicingą planą. Pasakysiu nuoširdžiai, svajonė yra, kad tai truktų ne ilgiau 4 mėnesių. Pažiūrėsime, kai susidursime su realybe, nes daugiausiai tai yra aplinkosauginiai klausimai“, – kalbėjo ūkio ministras.

Kurs valstybės sklypų katalogą

Užsienio investicijas skatinanti agentūra „Investuok Lietuvoje“ praėjusią savaitę pradėjo ieškoti konsultantų, kurie padėtų rengiant teritorijų atrankos studiją.

„Pirkimo tikslas yra atlikti alternatyvių teritorijų auditą, identifikuoti tinkamiausias teritorijas ir įvertinti jų pritaikymo tiesioginių užsienio investicijų įsikūrimui kaštus. Pirkimo techninėje specifikacijoje nurodyti parametrai yra nustatyti preliminariai, iš anksto vertinant tikėtiną potencialą. Pažymime, kad šiuo metu nėra identifikuota konkretaus potencialaus investuotojo, kuris lemtų apibūdintus teritorijos parametrus“, – teigiama BNS atsiųstame „Investuok Lietuvoje“ komentare.

Konsultantai turi identifikuoti potencialias teritorijas, kuriose per metus galėtų būti įdarbinta 2 tūkst. darbuotojų, o vienos jų plotas turi būti 200 hektarų ar daugiau.

„Tikimės turėti labai aiškų valstybės sklypų katalogą, kurie yra parengti ar bent suformuoti ir juos būtų galima iškart siūlyti vienam ar kitam investuotojui. Šiuo metu prarandame brangų laiką, kai atsiranda investuotojų interesas statyti gamyklą, o mes nežinome konkretaus sklypo“, – kalbėjo V. Sinkevičius.

Jis pripažino, kad Lietuvoje nėra suformuotų daug didelių sklypų.

„Aplink Vilnių didesnių nei 100 hektarų sklypų realiai nėra. Yra Vilniaus pramonės parkas, bet ten yra problemos su gruntu, yra daug gruntinio vandens ir formuoti sklypą kainuotų labai brangiai. Didžiausias iššūkis būtent ir yra žinoti, kiek turime didelių sklypų didelėms investicijos pritraukti“, – sakė ūkio ministras.

Pasak jo, apibendrintą informaciją apie valstybės sklypus tikimasi turėti šiemet.

2017-ieji – didelių investuotojų metai

Praėjusiais metais paskelbta apie kelias dideles plyno lauko investicijas Lietuvoje. Vokietijos automobilių dalių gamybos milžinė „Continental“ į gamyklą Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) ketina investuoti 95 mln. eurų, įdarbinti 1 tūkst. žmonių.

Kauno LEZ 30 mln. eurų vertės statybas pernai pradėjo ir kita Vokietijos automobilių dalių pramonės milžinė „Hella“, Lietuvoje planuojanti įdarbinti 250 darbuotojų.

Pasaulinė medicininės įrangos gamintoja ir paslaugų teikėja JAV „Hollister“ pernai pranešė investuosianti 50 mln. eurų į gamybos kompleksą Kauno LEZ, kur bus įdarbinta per 300 žmonių.

Kauno LEZ taip pat statoma Kauno kogeneracinė jėgainė, veikia Suomijos termoizoliacinių priemonių bendrovės „FinnFoam“ gamykla, „DPD Lietuvos“ logistikos centras bei dar apie 20 gamyklų ar logistikos centrų.

Be to, 2016 metais Danijos langų ir durų gamintoja „Dovista“ pranešė per ketverius metus Marijampolėje investuosianti 50 mln. eurų ir įdarbinsianti per 1 tūkst. darbuotojų, o iki 2026 metų ketinama investuoti 100 mln. eurų.