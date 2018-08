Dėl atliekų apskaitos sistemos – komunalininkų perspėjimai

Ypač sunku regionų komunalininkams, dalis jų perspėja, kad bus priversti nutraukti pakuočių atliekų surinkimą, rašo „Verslo žinios“.

Pasak leidinio, dėl GPAIS sutrikimų atliekų tvarkytojai nuo metų pradžios negali išrašyti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų, todėl organizacijos negali su jais atsiskaityti už pirmąjį pusmetį suteiktas paslaugas.

„Įrodančius dokumentus organizacijoms privalome išrašyti tik per GPAIS, tačiau to negalime padaryti – nėra techninių galimybių, todėl organizacijos nefinansuoja mūsų veiklos. Nors pakuotės sutvarkytos, dėl techninių kliūčių negalime to įrodyti, taigi ir gauti pinigų už paslaugą“, – teigia bendrovės „VSA Vilnius“ direktorė Jurgita Petrauskienė.

Savo ruožtu Aplinkos ministerijos Atliekų departamento direktorė Agnė Bagočiutė VŽ teigė, kad, jos žiniomis, įrodančių dokumentų pateikimo per GPAIS sistemą funkcija veikia, ministerijai žinomi tik pavieniai sutrikimo atvejai. A. Bagočiutė teigė žinanti apie surinkėjų siūlymą laikinai teikti duomenis per IKS sistemą.

„Bet, mūsų nuomone, įrodančių dokumentų išrašymui turi būti toliau naudojamasi GPAIS, o ne grįžtama prie senos sistemos. Reikia toliau dirbti su GPAIS – kad aptiktus pavienius nesklandumus būtų galima pašalinti. Naudotis GPAIS įpareigoja ir teisės aktai“, – teigė A. Bagočiutė.

BNS primena, kad GPAIS startavo nuo šių metų sausio. Aplinkos ministerija argumentavo, kad bendra sistema leis apskaityti ir kontroliuoti visas atliekas, jų tvarkymą, gaminių ir pakuotės tiekimą vidaus rinkai.

Ministerija yra nustačiusi ne vieną atvejį, kai klastojami atliekų tvarkymo dokumentai, kuriais remiantis gamintojai ir importuotojai atleidžiami nuo mokesčio į valstybės biudžetą. Pradėjus veikti naujajai sistemai, tikimasi, nebeliks galimybių piktnaudžiauti.