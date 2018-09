Darbo užmokestis ir toliau auga

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2018 m. antrąjį ketvirtį sostinės regione buvo 1 035 eurų ir, palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu, išaugo 3,5 proc. Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione bruto darbo užmokestis sudarė 846,7 eurų ir padidėjo 3,7 proc.

Statistikos departamento duomenimis, bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp abiejų regionų 2018 m. antrąjį ketvirtį buvo 188,3 eurų.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2018 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo visose apskrityse - nuo 3,1 proc. Telšių iki 4,9 proc. Šiaulių.

2018 m. antrąjį ketvirtį didžiausią - 1 035 eurų - bruto darbo užmokestį gavo Vilniaus apskrities įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Mažiausiai - 736,4 eurų - uždirbo Tauragės apskrities darbuotojai.

Darbo užmokesčio padidėjimą 2018 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu, lėmė nuo 2018 m. gegužės 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams), didesnės darbų apimtys, sezoniškumas ir kitos priežastys.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per ketvirtį kito panašiai kaip ir bruto, labiausiai - 4,2 proc. - išaugo Šiaulių apskrityje. Per metus (2018 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. antruoju ketvirčiu) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis padidėjo visose apskrityse, labiausiai - 11 proc. - Vilniaus apskrityje. Kitose apskrityse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus didėjo nuo 7,7 iki 10,6 proc.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus augo visose apskrityse - nuo 7 iki 10,1 proc.

Darbo užmokesčio augimui per metus įtakos turėjo nuo 2017 m. liepos 1 d. ir nuo 2018 m. gegužės 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams), nuo šių metų sausio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga ir kitos priežastys.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šių metų antrąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, padidėjo visose savivaldybėse - nuo 0,4 proc. Elektrėnų iki 7,2 proc. Jurbarko rajono.

2018 m. antrąjį ketvirtį didžiausią bruto darbo užmokestį - 1 069,4 eurų - gavo Vilniaus miesto savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Šioje savivaldybėje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 142,7 eurų viršijo šalies ūkio vidurkį. Mažiausiai (639,3 eurų) uždirbo Kalvarijos savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, jų bruto darbo užmokestis buvo 1,7 karto mažesnis nei Vilniaus miesto savivaldybės (atotrūkis sudarė 430,1 eurų).

Per metus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis padidėjo visose savivaldybėse - nuo 0,2 proc. Pagėgių iki 15,5 proc. Neringos, išskyrus Ignalinos rajono savivaldybę, kurioje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sumažėjo 0,5 proc.