Daliai tėvų R. Karbauskis siūlo perskaičiuoti pensijos draudimo įmokas

Tai paliestų tik asmenis, kurie 1995 metais ir 2003–2016 metais augino vaikus iki 3 metų, bet iki to laiko nedirbo ir neturėjo draudžiamųjų pajamų arba jos buvo labai mažos – nesiekė tuometinės minimalios algos (MMA).

Tokias Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisas siūlantis „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis teigia, kad šiai grupei žmonių bus sudaryta galimybė ateityje gauti ne sumažintas, o didesnes pensijas.

R. Karbauskis siūlo šį draudimą daliai tėvų pritaikyti atgaline tvarka.

Pagal valdančiųjų „valstiečių“ frakcijos vadovo siūlymą, asmenims, kurie 1995-2016 metais augindami vaikus visiškai neturėjo pajamų, ir pagal to meto taisykles nebuvo valstybės lėšomis apdrausti, nuo 2019 metų liepos toks draudimas įsigalios.

Tiems asmenims, kurių pajamos tada buvo mažesnės negu tuometinė MMA, valstybė skirtumą kompensuos.

„Kalbame apie labiausiai socialiai pažeidžiamus žmones, nes jie neturėjo pajamų iki MMA. Žinome, kokie tai asmenys ir kokias grupes tai paliečia. (...) Kodėl turėtume diferencijuoti žmones? (...)“, – antradienį Seime žurnalistams sakė R. Karbauskis.

Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys socialdemokratas Algirdas Sysas tokias pataisas sukritikavo.

„Jeigu tiems žmonėms pajamos labai mažos, tada įsijungia socialinės paramos sistema ir jiems mokama kompensacijos už šildymą, o ne pradedama dengti ir priemokas mokėti už tai, ko jie nepadarė. Tai ydingiausias dalykas“, – BNS teigė jis.

A. Sysas siūlo pačiam R.Karbauskui iš savo kišenės kompensuoti neapdraustus tėvus: „Kadangi jis labai turtingas, galėtų ir padengti viską. Kaip mecenatas“.

„Jeigu viską darysime atgalinėmis datomis, tai visokių nukentėjusiųjų ir nuskriaustų atsiras. Arba gudručių atsiras labai daug. Už kiekvieną kartą valstybė dengs? Ar mes stipriname sistemą, kur turi visi dalyvauti ir mokėti, ar daryti išlygas? Jeigu 10 tūkst. įmonių vadovų sau mokėdavo per mėnesį 10 ar 20 eurų, tai dabar visi mokesčių mokėtojai turi jiems sumokėti draudimą? Nors jie turėjo šeimas, automobilius, vadovaudavo įmonėms. Vidutiniškai gaudavo 150 eurų per mėnesį algas ir iš to išgyvendavo“, – pareiškė A. Sysas.

Tuo tarpu konservatorius Rimantas Jonas Dagys „valstiečių“ lyderio pataisas pavadino svarstytinomis.

„Pataisos vertos dėmesio. Panašiai yra įtvirtinta Šeimos stiprinimo įstatyme, kad turi būti įvertintas vaikų auginimas kaip visuomenei naudingas darbas – tie metai įtraukti į stažą,“ – BNS sakė R. J. Dagys.

R. Karbauskis, be kita ko, negalėjo pasakyti, kiek tiems žmonėms padidės pensijos atgaline tvarka juos apdraudus.

Pasak R. Karbauskio, niekas nesikeis tik 1996-2003 metais vaikus auginusiems tėvams, nes pasak jo, tada valstybė problemą buvo išsprendusi.

Skaičiuojama, kad tai paliestų 259 tūkst. asmenų, nuo 1995-2016 metų auginusių vaikus iki trejų metų. Biudžete tam kitais metais reikės numatyti 10 mln. eurų, o kiek vėliau - R. Karbauskis pasakyti negalėjo. Pasak jo, tai turi paskaičiuoti Vyriausybė.

„Nežinau, neturiu atsakymo, gausime atsakymą, kai kreipsimės į Vyriausybę dėl išvados tam projektui. Nežinau, kiek asmenų sulauks 2020 metais pensijos, ir kiek reikės kompensuoti. Tikriausiai, 2019 metais jų gali būti daugiau, nes bus didesnė žmonių aprėptis, kuriems reikės kompensuoti, nes bus sulaukė pensijinio amžiaus ir jau reikės kompensuoti ir perskaičiuoti pensiją“, – teigė jis.

Pagal pernai įsigaliojusias taisykles, šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 3 metų yra draudžiamas valstybės lėšomis pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu. Šie asmenys draudžiami valstybės lėšomis tik tuo atveju, jeigu jie neturėjo draudžiamųjų pajamų. Tokiu atveju valstybės mokamos socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo minimalios algos. Jeigu vaiką auginę tėvai pajamų gaudavo, bet jos buvo mažesnės už minimalią algą, draudimo skirtumą dengia valstybė.

Iki 2017 sausio galiojo kita, mažiau vaikus auginantiems asmenims palanki, socialinio draudimo tvarka ir tokių priemokų, kai valstybės lėšomis buvo apmokama trūkstama iki minimalios algos socialinio draudimo įmokų suma, nebuvo.

O pavyzdžiui, asmenys, kurie buvo vaiko iki 3 metų priežiūros atostogose 1995 metais, iš viso nebuvo draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu valstybės lėšomis, o nuo 2003 metų sausio iki 2016 metų gruodžio pabaigos valstybės lėšomis nebuvo draudžiami dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo (nepriklausomai nuo jų dydžio).

Pataisomis taip pat siūloma suvienodinti socialinio draudimo garantijas iš esmės visiškai analogiškoje padėtyje esantiems asmenims, kurie slaugo namuose neįgalų asmenį.

Iki šiol (taip yra nuo 2000 metų) valstybės lėšomis draudžiami tik tie slaugytojai, kurių slaugytiniams nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, bet ne nuolatinės priežiūros poreikis. Tokių asmenų, „valstiečių“ lyderio skaičiavimais yra 11,5 tūkst. žmonių.

Dabar minimali alga siekia 400 eurų.