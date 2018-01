Bankams ir kredito unijoms – raginimas uždaryti neaktyvias sąskaitas

„Patvirtindami poziciją dėl neaktyvių sąskaitų, siekiame, kad rinkoje įsivyrautų vienodas bankų elgesio su klientais standartas. Pavyzdžiui, bankų praktika dėl neaktyvių sąskaitų dabar yra skirtinga, tačiau dauguma jų taiko įkainį už tokių sąskaitų administravimą, o jei jose nėra lėšų, kai kurie bankai skaičiuoja skolą. Nors sutartyse tai yra numatyta, mūsų vertinimu, tokia praktika yra ydinga, todėl kredito įstaigos, kaip stipresnė šalis, turi dėti daugiau pastangų, kad apsaugotų klientų interesus“, - sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis.

Pagal Civilinį kodeksą, komerciniai bankai ar kredito unijos turi teisę jau po metų neaktyvią ir tuščią sąskaitą uždaryti, tačiau tai nėra jų pareiga. Lietuvos bankui pateiktais duomenimis, 2017 m. gegužės 31 d. iš beveik 5 mln. fizinių asmenų sąskaitų bankuose beveik trečdalis (1,65 mln.) buvo nenaudojamos, t. y. ilgiau nei metus nebuvo vykdomos jokios operacijos. Daugiau nei 1 mln. šių neaktyvių sąskaitų buvo tuščios.

Lietuvos bankas laikosi pozicijos, kad bankai ir kredito unijos turėtų aktyviai naudotis teise nenaudojamą sąskaitą uždaryti: kai kliento sąskaitoje, kuri nėra pagrindinė mokėjimo sąskaita, ilgiau nei metus nėra vykdomos operacijos ir joje nėra lėšų, kredito įstaigos turėtų nutraukti sutartį ir uždaryti neaktyvią sąskaitą. Prieš uždarydami sąskaitą, bankai ir kredito unijos privalo įspėti klientus nė vėliau kaip prieš 60 dienų.

Kredito įstaigoms rekomenduojama atsisakyti skolų kaupimo praktikos: kredito įstaigos neturėtų skaičiuoti skolų klientams, kurių sąskaitose nevykdomos jokios mokėjimo operacijos ir nėra lėšų, tokias sąskaitas, aptarus su klientu, siūloma uždaryti.

Bankai ir kredito unijos turėtų aktyviai aiškintis, ar klientams sąskaita reikalinga: kai kliento sąskaitoje, kuri nėra pagrindinė mokėjimo sąskaita, ilgiau nei metus nėra vykdomos operacijos, tačiau joje yra lėšų, kredito įstaigos turėtų imtis veiksmų, siekdamos išsiaiškinti kliento poreikį turėti tokią sąskaitą. Geroji praktika būtų, kad kredito įstaigos praneštų klientams apie turimą neaktyvią sąskaitą, taikomus administravimo mokesčius ir galimybę ją uždaryti arba perkelti.

Dar iki pozicijos patvirtinimo Lietuvos bankas aktyviai ragino šalyje veikiančius bankus spręsti problemą ir neperkelti jos vartotojams. Vien per vasario-gegužės mėn. bankai uždarė apie 120 tūkst. nenaudojamų sąskaitų. Šį darbą jie dirbo visus praėjusius metus, o esminių pokyčių tikimasi sulaukti iki 2018 m. pirmojo ketvirčio pabaigos, surinkus ir apibendrinus atnaujintą statistiką.

„Nors žinią skiriame kredito įstaigoms, tačiau jų klientai taip pat neturėtų būti pasyvūs - derėtų pasitikrinti, ar jie neturi pamirštų sąskaitų, ar yra atnaujinę kontaktinius duomenis, kad kredito įstaigos galėtų susisiekti. Jeigu sąskaitos nereikalingos, galbūt verta jų atsisakyti. Juolab kad pernai įsigaliojusi pagrindinės sąskaitos paslauga suteikia galimybę turint vieną sąskaitą viename banke ar kredito unijoje gauti visas būtiniausias paslaugas už prieinamą kainą“, - sako V. Valvonis.

Lietuvos banko pozicija dėl neaktyvių sąskaitų administravimo skirta bankams ir kredito unijoms, o mokėjimo įstaigoms ir elektroninių pinigų įstaigoms - rekomenduojama jos laikytis.

Pažymėtina, kad ši pozicija negali būti vertinama kaip oficialus teisės aktų aiškinimas. Kadangi Lietuvos bankas sprendimus, pavyzdžiui, ginčų atveju, priima atsižvelgdamas į konkrečių faktinių aplinkybių visumą, ši pozicija negali būti vertinama kaip Lietuvos banko sprendimas kiekvienu konkrečiu atveju.

Lietuvos bankų asociacija sako, kad bankai jau dabar analizuoja savo klientų neaktyvias sąskaitas, kuriose klientai per pastaruosius metus neatliko jokių operacijų, nelaiko lėšų ir nesinaudoja kitomis banko paslaugos, ir imasi aktyvių veiksmų su jais susisiekti - tiek telefonu, tiek žinutėmis ar el. paštu. Išsiaiškinę, kad sąskaita yra nereikalinga, ją uždaro. Todėl labai svarbu, kad klientai atnaujintų savo aktualius kontaktinius duomenis ir bankas galėtų laisvai su jais susisiekti.

Pasak LBA prezidento Manto Zalatoriaus, kliento sąskaita, kaip ir bet kuri kita paslauga ar prekė, kurią jis savo noru įsigyja, yra paties kliento nuosavybė.

„Todėl ragintume vartotojus nepamiršti bent kartą per metus atlikti tam tikrą „higieną“ - jeigu sąskaitos nebereikalingos, jų atsisakyti.

Norintys uždaryti nereikalingas turimas sąskaitas, gali tai padaryti per interneto banką arba apsilankydami banko skyriuje. Geriausia susisiekti su banku (užklausiant interneto banke ar telefonu) ir išsiaiškinti, kaip geriausiai elgtis, norint uždaryti sąskaitą. Be to, klientai visada gali nemokamai persikelti savo sąskaitą į kitą banką ar kredito įstaigą“, - sako M.Zalatorius.