Baltijos šalių ministrai susirūpinę dėl vežėjų ateities

„Su apgailestavimu tenka konstatuoti, kad dabartinis Mobilumo paketo kompromisas gerokai nutolo nuo savo pirminių tikslų. Vietoje bandymo modernizuoti sektorių ir surasti balansą tarp platesnės konkurencijos ir geresnių socialinių bei darbo sąlygų šiuo metu matome siūlymą įvesti nepagrįstus apribojimus ir išstumti mūsų vežėjus iš kitų šalių rinkų“, - susitikime sakė susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Vienas iš didžiausią Baltijos ir kitoms Europos Sąjungos (ES) pakraščiuose esančioms šalims susirūpinimą keliančių siūlymų yra reikalavimas periodiškai grąžinti krovininę transporto priemonę į registracijos šalį, skelbia Susisiekimo ministerija.

Susisiekimo ministerijos nuomone, toks reikalavimas būtų protekcionistinis, nepalankus ES pakraščiuose esančioms valstybėms ir varžytų vežėjų lankstumą organizuojant krovinių pervežimą. Privalomas tuščių vilkikų grįžimas taip pat turėtų didelį neigiamą poveikį aplinkai - atsižvelgiant į šį aspektą ES siekiama kuo labiau mažinti tuščių transporto priemonių važinėjimą.

Be to, nuogąstaujama ir dėl to, kad naujai siūlomos vairuotojų komandiravimo taisyklės suskaldys Europos tarptautinio transporto rinką, kadangi nustatys skirtingas sąlygas šalims, kurių vežėjai dirba dvišaliu pagrindu.

„Europos Sąjungoje turime kurti bendrą transporto erdvę, todėl tarptautinės transporto rinkos skaidymą vertiname kaip siūlymą, prasilenkiantį su ES tikslais ir kaip žingsnį atgal, atsižvelgiant į tai, kas jau pasiekta integruojant rinką“, - kalbėjo susisiekimo ministras R. Masiulis.

Lietuvos iniciatyva šiuos klausimus Grace (Austrija) vykusiame susitikime aptarė Lenkijos, Latvijos, Estijos, Bulgarijos, Vengrijos, Maltos ir Airijos ministrai bei ministerijų atstovai. Lietuva savo Mobilumo paketo vertinimą yra pateikusi ir kitomis ES valstybėms, Europos Parlamento nariams bei tarptautinėms verslo asociacijoms.

Lietuvos nuogąstavimus palaiko Tarptautinė vežėjų keliais sąjunga (IRU), kuri po susitikimo su Lietuvos atstovais atviru laišku išplatino savo neigiamą poziciją dėl siūlymo reguliariai grąžinti transporto priemones į registracijos šalį.

Lietuva ragina vietoj šių perteklinių reikalavimų siekti išspręsti aktualius vairuotojų poilsio klausimus. Pažymėtina, kad šiuo metu Europoje trūksta specialių vairuotojų poilsiui skirtų aikštelių su reikiamų paslaugų infrastruktūra, todėl būtina numatyti priemones tokios infrastruktūros tinklo plėtrai.

ES Tarybai pirmininkaujanti Austrija dėl Mobilumo paketo pasiūlymų siekia susitarti šių metų gruodžio 3 d. Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdyje.