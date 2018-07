Atostogos užsienyje: kuo verta pasirūpinti iš anksto?

„Pastarųjų metų duomenys rodo, kad kasmet mūsų klientai užsienio kelionėse patiria pačių įvairiausių incidentų, kuriems atlyginti prireikia apie 1 mln. eurų. Maždaug penktadalis visų tokių įvykių įprastai fiksuojami per patį vasaros atostogų įkarštį – birželio ir liepos mėnesiais. Daugiausia nemalonių incidentų mūsų klientams nutinka Turkijoje, Ispanijoje, taip pat Vokietijoje, bet žalas fiksuojame iš viso daugiau kaip 150 pasaulio valstybių“, – sako „Lietuvos draudimo“ Žalų valdymo skyriaus vadovė Viktorija Katilienė.

Pasak draudimo ekspertės, kelionėse žmonės mėgsta išbandyti naujas pramogas, atsipalaiduoja ir kartais būna pernelyg išsiblaškę, todėl įvykių pobūdis būna labai įvairus: vieni patiria sužalojimų, kitų negalavimų, kitiems iš automobilio dingsta krepšys su daiktais ir dokumentais, treti netyčia apgadina turtą išsinuomotame bute.

„Dažniausiai prieš keliones gyventojai domisi medicininių išlaidų draudimu. Šiuo atveju labai svarbu, kad besidraudžiantis asmuo aiškiai žinotų, kokiais atvejais šis draudimas bus naudingas, kokios numatytos maksimalios draudimo sumos ir ar jos nelaimės atveju būtų pakankamos. Pavyzdžiui, vykstantieji į JAV turėtų atkreipti dėmesį, kad šioje šalyje gydymo paslaugos yra vienos brangiausių. Be to, nereikėtų pamiršti ir kitų draudimo rūšių, kurios gali būti aktualios kelionėje, ypač vykstant į tolimus kraštus, keliaujant sujungiamaisiais skrydžiais per keletą oro uostų ir ilgesniam laikotarpiui“, – pataria V. Katilienė.

Tam, kad kelionė į užsienį neapkarstų, verta žinoti:

Europos Sąjungoje (ES) galite gauti nemokamą būtinąją medicinos pagalbą. Keliaujantiems po Europą rekomenduojama su savimi turėti Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK). Ji išduodama teritorinėse ligonių kasose ir užtikrina nemokamą būtinąją medicininę pagalbą visose ES ir Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse. Tiesa, kortelė galioja tik valstybinėse tos šalies medicinos įstaigose. Jose nereikės mokėti už paslaugas, išskyrus priemokas ar paciento mokesčius, kurie gali būti numatyti pagal tos šalies teisės aktus, pavyzdžiui, už lovadienį. Kortelę gali turėti visi apdrausti asmenys – tiek dirbantieji, tiek asmenys, draudžiami valstybės lėšomis, t. y. vaikai, pensininkai, neįgalūs asmenys. Svarbu atkreipti dėmesį, kad ši kortelė galioja tik su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.

Kelionių draudimas gali užtikrinti ne tik medicininę pagalbą. Kelionių draudimą verta rinktis pagal asmeninius poreikius ir kelionės pobūdį. Įprastai mažiausiai kainuojantis kelionių draudimas užtikrins tik medicininę pagalbą, kuri pravers svečioje šalyje susirgus, patyrus traumą, patekus į gydymo įstaigą. Tačiau išsiruošusiems į tolimesnes ir ilgesnes keliones arba vykstant į brangesnes šalis rekomenduojama atidžiai rinktis medicininių išlaidų draudimą, taip pat įsitikinti, ar jo užtektų prireikus padengti itin brangias, sudėtingas gydymo procedūras, specialius medikų lydimus pervežimus į Lietuvą (repatriaciją). Kelionėse taip pat nutinka kitokių nemalonių įvykių – dingsta bagažas, apgadinamas turtas ar netyčia padaroma žala kitam žmogui. Kad išvengtų didesnių neplanuotų išlaidų, keliautojai kelionių metu gali draustis civilinės atsakomybės, nelaimingų atsitikimų, bagažo draudimu.

Svarbu įvertinti kredito kortelės suteikiamo draudimo sąlygas. Skirtingi šalies bankai išduota skirtingas kredito korteles, todėl jų suteikiamas draudimas taip pat skirsis. Prieš vykstant į kelionę svarbu išsiaiškinti, kokiais atvejais kelionių draudimas su kredito kortele galios, o kokiais – ne. Taip pat įvertinti draudimo sumas medicininei pagalbai, traumų atvejais ir pan. Svarbu žinoti ir visas aplinkybes, kurios užtikrina draudimo galiojimą: pavyzdžiui, jei už kelionės bilietus atsiskaitėte ne kreditine kortele, draudimas gali ir negalioti.