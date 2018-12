Apklausa: geresniam gyvenimui trūksta 400 eurų

„Ekonomikai ir toliau augant, gyventojai Lietuvoje uždirba vis daugiau, todėl nieko nuostabaus, kad jau porą pastarųjų metų daugėja bent dalį savo pajamų sugebančių sutaupyti respondentų, kaip rodo apklausų rezultatai. Vis dėlto didžioji dalis mažesnes pajamas gaunančių žmonių norėtų uždirbti bent 400 eurų daugiau, kad būtų patenkinti gyvenimo sąlygomis Lietuvoje“, - teigia Lietuvos banko Makroprudencinės analizės skyriaus vyresnioji ekonomistė Milda Šeškutė.

Keturi iš dešimties apklausoje dalyvavusių respondentų teigė, kad būtų patenkinti, jeigu jų pajamos sudarytų 801-1 600 eurų per mėnesį.

Trečdalis namų ūkių būtų patenkinti gyvenimo sąlygomis Lietuvoje, jeigu jų pajamos būtų didesnės nei 1 600 eurų per mėnesį. Kas antra šiuo metu 1 600 eurų per mėnesį ar daugiau pajamų gaunanti šeima norėtų uždirbti bent 2 000 eurų per mėnesį.

Kaip ir ankstesnės (atliktos šių metų pirmą pusmetį) apklausos metu, daugėjo (nuo 20 iki 27 proc.) respondentų, teigiančių, kad jų pajamos per praėjusius 6 mėnesius didėjo. Kas antras namų ūkis mano, kad jo būtiniausios išlaidos per artimiausius 6 mėnesius padidės (ankstesnės apklausos metu taip teigusių namų ūkių buvo 62 proc.).

Didžiausią susirūpinimą namų ūkiams ir toliau kėlė galimas maisto kainų kilimas, tačiau taip teigiančių namų ūkių dalis nuosekliai mažėja dvejus metus iš eilės (nuo 49 iki 36 proc.).

Galimas komunalinių paslaugų kainų kilimas ir darbo praradimas susirūpinimą kėlė šiek tiek daugiau nei kas dešimtam gyventojui (atitinkamai 12 ir 11 proc.).