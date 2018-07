Alytuje iškilo nauja gamykla

Visa projekto investicijų suma siekia 9,2 mln. eurų. Naujo gamyklos pastato, užimančio 9000 kv. m plotą, statyba atsiėjo 4 mln. eurų. Likusi suma bus investuota į naujos kartos gamybinę įrangą bei informacijos ir valdymo sistemas.

Dalis lėšų (2,1 mln.) projektui skirta iš ES struktūrinių fondų pagal priemonę „Regio Invest LT+“, rašoma pranešime spaudai.

„Gamybos modernizavimo projekto ėmėmės prieš trejus metus. Tai buvo logiškas žingsnis, vertinant tiek Europos sąjungos reikalavimus dėl energinio pastatų efektyvumo, tiek vertinant Lietuvos rinką“, - sakė bendrovės generalinis direktorius Giedrius Jackūnas.

Pasak įmonės vadovo, įsigaliojus ES direktyvai dėl naujų pastatų energinio efektyvumo atitikimo A klasei, sparčiai didėja dviejų kamerų paketų paklausa. Jų gamyba yra sudėtingesnė, sunaudojama du kartus daugiau medžiagų ir darbo laiko.

Be to ir Lietuvoje stiklo paketų rinka išgyvena renesansą: stebimas 5-10 proc. augimas kasmet. Vien pernai mūsų šalyje pagaminta 1,95 mln. kv. m stiklo paketų. Tikėtina, kad per artimiausius 5 metus stiklo paketų gamyba Lietuvoje augs iki 15 proc., tad per metus būtų pagaminama apie 2,2 mln. kv. m produkcijos.

„Rinka yra labai konkurencinga. Konkuruojama kaina, nors žaliavos ir personalo kaštai auga. Įtampos įneša ir neapibrėžtumas Skandinavijos statybų sektoriuje, todėl tikėtina, kad ši eksporto rinka trauksis. Siekdami išlikti rinkos lyderiais turime efektyvinti gamybą“, – pastebi G. Jackūnas.

Naujas gamyklos pastatas Alytuje – tik dalis bendrovės įgyvendinamo projekto. Čia bus perkeltos dvi turimos ir įrengta viena nauja stiklo paketų gamybos linijos. Jas sujungs moderni rūšiavimo įranga, leisianti paspartinti gamybos procesus, minimalizuoti rankų darbą ir užtikrinti aukštesnę produkcijos kokybę. Naujajame gamybiniame pastate bus įrengtas ir automatinis sandėlis, leisiantis paspartinti gamybą bei sumažinti atliekų kiekį.

Numatoma, kad naujoji gamykla bus draugiškesnė aplinkai: čia taikomi pažangūs šildymo sprendimai bei energiją taupančios apšvietimo sistemos. Ypatingas dėmesys skiriamas darbuotojų saugai ir sveikatai, darbo sąlygų gerinimui, ergonomiškų darbo vietų įrengimui: reguliuojamo aukščio stalams, ergonominius reikalavimus atitinkančioms darbo kėdėms.

Skaičiuojama, kad modernizavus gamybą, stiklo apdirbimo galimybės išaugs 50 procentų, o vienos darbo valandos našumas – daugiau nei ketvirtadaliu. Dėl plėtros įmonėje bus sukurtos 32 darbo vietos (dalis specialistų jau dirba) ir bendras darbuotojų skaičių sieks 132.

Planuojama, kad nauja gamykla visu pajėgumu pradės dirbti rudenį.