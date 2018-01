2017-aisiais „Gazprom“ atsiriekė beveik 60 proc. Lietuvos dujų rinkos

Gamtinių dujų vartojimas Lietuvoje pernai kiek išaugo, o Rusijos dujų koncernas "Gazprom" atsiriekė beveik 60 proc. rinkos. Pastarojo dalis 2016 metais siekė beveik 40 proc., o 2017 metų pradžioje prognozuota, kad per metus ji išaugs iki 55 proc.

Dujų perdavimo bendrovės "Amber Grid" duomenimis, į Lietuvą per Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalą ir vamzdžiu iš Rusijos per Baltarusiją per metus importuota 52,43 teravatvalandės (TWh) dujų.

Tačiau 25,66 TWh per Lietuvą tranzitu iškeliavo į Karaliaučiaus sritį, dar 2,54 TWh - į Latviją (į Inčukalnio saugyklą ir kitiems pirkėjams). Taigi, faktinis Lietuvoje suvartotų dujų kiekis 2017 metais buvo 24,44 TWh, arba 2,3 proc. daugiau nei 2016 metais (23,88 TWh).

Be tranzito į Karaliaučių, "Gazprom" pernai Lietuvai patiekė 14,41 TWh dujų, arba beveik 59 proc. viso suvartoto kiekio. Likusi dalis - 12,36 TWh - įvežta per SGD terminalą - per jį Norvegijos "Statoil" ir kitų tiekėjų dujas atsigabeno dujų prekybos įmonės "Litgas" ir "Lietuvos dujų tiekimas" (LDT) bei didžiausia dujų vartotoja šalyje - Jonavos trąšų gamintoja "Achema".

2016 metais "Gazprom" dalis Lietuvoje sudarė 38,5 proc. viso suvartoto kiekio (9,16 TWh), per SGD terminalą importuotų SGD dalis - 61,3 proc. (14,64 TWh). 2017 metais pastaroji siekė apie 40 proc.

SGD terminalas Klaipėdoje pradėjo veikti 2015 metų pabaigoje, tuomet norvegiškos "Statoil" dujos sudarė 16,5 proc. rinkos, o "Gazprom" dalis - beveik 84 proc.