Trenerė pasidalino patarimais, kuo galima pakeisti 10 tūkst. žingsnių kasdien

Įveikia tik 15 proc. apklaustųjų

Trečdalis apklausoje dalyvavusių respondentų teigė vidutiniškai per dieną nueinantys iki 3 tūkst. žingsnių, o daugiau nei 5 tūkst. žingsnių nueina ir sveikatos specialistų rekomenduojamus 10 tūkst. žingsnių per dieną pasiekia vos 15 proc. apklaustųjų, rašoma pranešime spaudai.

Mitybos specialistė ir asmeninė trenerė Rūta Beišytė sako, kad nepriklausomai nuo amžiaus judėti turi visi:„Kasdien žmogui rekomenduojama nueiti apie 10 tūkst. žingsnių, t.y. 7 kilometrus. Jei sunku tiek nužingsniuoti, imkitės paprastų būdų save apgauti ir prisiversti pajudėti: pasistatykite automobilį toliau nuo darbo ar namų, lipkite laiptais, o ne kilkite liftu.“

Pasak aštuonerius metus trenere dirbančios ir knygą apie sveiką gyvenseną išleidusios R. Beišytės, dirbantiems sėdimą darbą gali atrodyti sudėtinga į savo dienotvarkę įsprausti 7 km atstumą. Vien atlikdamas kasdienes veiklas dažnas žmogus paprastai nueina bent 3 tūkst. žingsnių, taigi belieka sugalvoti, kuo pakeisti likusius 7 tūkst. ir taip pasiekti rekomenduojamą dienos fizinio aktyvumo limitą.

„Žingsniais matuoti labai paprasta, tačiau svarbu suprasti, kad bet koks judėjimas prisideda prie fizinio aktyvumo. Pavyzdžiui, net ir kambarių tvarkymas gali tapti jūsų mankšta. 7 000 žingsnių galite pakeisti vienu aerobikos užsiėmimu, valanda važinėjimosi riedučiais, 45 min. plaukiojimo ar 3 val. namų ruošos“, – sako R. Beišytė.

Trenerė pabrėžia, kad pradedant pratintis prie didesnio fizinio aktyvumo, labai svarbu išsikelti tikslus ir stebėti, kaip sekasi juos pasiekti. Tokiu atveju, labai praverčia išmanieji įrenginiai. „Nors ir dirbu trenere, aš irgi keliu sau tikslą kiekvieną dieną pasiekti rekomenduojamą žingsnių limitą, stebiu, kaip man sekasi. Jei vakare mano išmanioji apyrankė rodo, kad esu nuėjusi tik 8 tūkst. žingsnių, tuomet namie į rankas imu dulkių siurblį ir pasiekiu savo tikslą“, – patarimais dalinosi R. Beišytė.

Moterys juda mažiau

Kaip rodo atlikto tyrimo rezultatai, jokia sportine ir fizine veikla neužsiima daugiau nei pusė visų apsklaustųjų, o vos 9 proc. sportui skiria keturias ir daugiau valandų per savaitę. Tyrimo duomenimis, iš viso nesportuoja 55 proc. vyrų ir net 61 proc. moterų.

R. Beišytė sako, kad daugelis žmonių nesportuoja dėl kelių priežasčių: „Pirma, dažnas neranda sau tinkamos sporto šakos, antra, neranda tam laiko, o gal net labai ir neieško. Trečia, tiesiog neturi įpročio. Sporto šakų dabar yra tiek daug, kad jei nemėgsti šokti, gali eiti vaikščioti su šiaurietiškomis lazdomis. Tik reikia skirti laiko, bandyti, ieškoti ir tikrai atrasi, kas tau tinka ir patinka. Manau, kad žmonės patingi paieškoti sau tinkamos sporto šakos.“

Pasak asmeninės trenerės, siekiant sveikai gyventi, svarbu sportuoti ir gerti užtektinai vandens. Kiekvienas žmogus per dieną turėtų išgerti vidutiniškai apie 30 ml/ 1 kg kūno masės, t.y. jei jūs sveriate 60 kg, turėtumėte išgerti apie 1,8 l vandens per dieną. R. Beišytė primena, kad išgertą kavos ar žalios arbatos puodelių skaičių taip pat reikia kompensuoti vandeniu. Jei per dieną išgeriate 3 puodelius kavos, tuomet turite išgerti ir 3 papildomas stiklines vandens.

Mitybos specialistę taip pat nustebino, kad atliktos apklausos duomenimis, lietuviai paprastai per dieną išgeria tik iki 6 stiklinių vandens. Didesnius kiekius nurodė tik 13 proc. apklaustųjų. Kaip ir buvo galima nuspėti, daugiau vandens išgeria moterys.

„Daugelis sako, kad vandens negeria, nes tiesiog nenori. Bet vandens ir neturi norėtis. Vandens gurkšnis turėtų būti kaip įkvėpimas. Kitas pasiteisinimas: „Aš pamirštu.“ Ką aš darau, kad prisiminčiau? Pas mane vanduo yra visur – automobilyje, namuose, darbe ant stalo, rankinėje, sporto krepšyje. Be to, jei neprisimenate, kad turite išgerti vandens, tiesiog užsistatykite priminimą savo telefone ar įspėjimą išmaniajame laikrodyje, apyrankėje. Vanduo turi jus persekioti visur, nes jis ne tik padeda lieknėti, bet ir neleidžia jūsų odai išsausėti ir ją skaistina“, – vandens galia neabejoja asmeninė trenerė ir mitybos konsultantė R. Beišytė.

Apie tyrimą

„Samsung Electronics Baltics“ kartu su „Spinter research“ inicijuota internetinė apklausa buvo vykdoma 2017 metų gruodžio mėnesį. Apklausti 18-75 metų Lietuvos gyventojai. Iš viso apklausoje dalyvavo 1006 respondentai iš Lietuvos.