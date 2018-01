Sutrikus virškinimui neretai atsiduriama net ir reanimacijoje

Daugelio ligų priežastis

Vos pavalgius ima spausti skrandžio duobutėje arba epigastriume, pučia pilvą. Dažnai viduriuojama arba viduriai yra užkietėję, gerklėje jaučiama rūgštis.

Tai simptomai, kuriuos esame patyrę. Ir dauguma galvojame, kad dėl jų neverta trukdyti gydytojų. Dažniausiai dėl šių negalavimų kaltiname maistą.

Pripažinta, kad maisto pramonė gamina vis saldesnius ir riebesnius patiekalus. Daug kartų perdirbti, saldikliais ir konservantais papildyti maisto produktai tampa beverte, sunkiau virškinama žaliava. Toks maistas nepatenkina organizmui reikalingų medžiagų poreikio.

"Beveik nebeliko natūralių maisto produktų, jie tapo kaloringesni, vartojama daugiau prieskonių, kitų priedų, todėl kyla noras daugiau ir dažniau valgyti. Darbo rinkoje žmogiškuosius išteklius ima keisti robotai, todėl fizinis aktyvumas mažėja. Dėl visų šių priežasčių žmonės vis labiau tunka", – aiškina Medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų asociacijos prezidentė gydytoja Dangira Babenskienė.

Taigi, maistas, užuot atlikęs savo pagrindinę funkciją, iš tikrųjų sutrikdo mūsų organizmo veiklą.

Serga, bet nesigydo

Statistikos duomenimis, kas dešimtas žmogus serga virškinimo trakto ligomis, tačiau to net neįtaria. Bendrinius simptomus – dažną nuovargį, apetito sutrikimus, nemigą, sumažėjusį darbingumą žmonės sieja su nuovargiu darbe ir yra linkę ignoruoti. Tačiau šie simptomai gali signalizuoti apie virškinimo trakto ligas.

"Organizmui nepasisavinant reikalingų medžiagų, vystosi mažakraujystė, ima trūkti vitaminų. Tai tarsi grandininė reakcija – visi cheminiai procesai išbalansuoja žmogaus organizmą, kyla rizika susirgti net su virškinimu nesusijusiomis ligomis", – perspėja gydytoja D.Babenskienė.

Laboratorijose atliekami kraujo tyrimai atskleidžia kepenų ir kasos funkcijų sutrikimus, žarnyno ir skrandžio ligas.

"Žmonės neretai šias ligas užmaskuoja įvairiais papildais, virškinimą gerinančiais preparatais. Vaistais nereikėtų piktnaudžiauti sergant opalige. Ją galima išgydyti, tačiau delsiant tai daryti opos perforuoja, pratrūksta ir išsivysto sudėtingos komplikacijos. Pažengusi liga atrandama, kai vėžinės ląstelės metastazuoja į kitus organus", – gydytoja D.Babenskienė ragina neignoruoti virškinimo sutrikimų.

Nelaukti cirozės ir vėžio

Nuo kokių tyrimų reikėtų pradėti aiškintis virškinimo sutrikimus?

"Pakitimų kraujyje gali būti net ir tuomet, kai jaučiamasi visiškai gerai, todėl reikia pasitikrinti sveikatą profilaktiškai, kol dar nekamuoja bėdos. Pirmiausia reikėtų atlikti elementariausią bendrą kraujo tyrimą, leidžiantį įvertinti anemijos, uždegimų riziką", – pataria D.Babenskienė.

Anot jos, taip pat dera ištirti kepenų fermentus, kasos funkciją, nustatyti, ar nesergama B ir C hepatitais, kurie net 20–30 metų gali tūnoti organizme visiškai nebylūs. Apmaudu, kai šie virusai aptinkami pavėluotai, išsivysčius kepenų cirozei ar net vėžiui. Be to, būtina išsitirti dėl H.Pylori bakterijų, kurios dirgina skrandį ir žaloja organizmą.

"Atlikus kraujo tyrimus, galima nustatyti ligą, išsiaiškinti jos priežastį ir atitolinti padarinius. Radus pakitimų, pasitelkiami instrumentiniai tyrimai: ir echoskopija, ir gastrofibroskopija, ir sudėtingesni metodai diagnozei patikslinti", – priduria Medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų asociacijos prezidentė D.Babenskienė.