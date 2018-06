Sergantiems atopiniu dermatitu – taisyklės, kurių privalu laikytis

Atopinis dermatitas yra viena dažniausiai pasitaikančių odos ligų. Tai yra nuolat besitęsianti uždegiminė odos liga, kuriai būdingas sausumas ir niežulys. Prasidėjus uždegiminiam procesui oda patinsta, parausta, atsiranda žaizdos.

Skandinavai skaičiuoja, kad pasaulyje šia liga serga daugiau nei 7-15 proc. gyventojų. Paprastai ji diagnozuojama dar kūdikystėje – pirmaisiais gyvenimo metais, rašoma pranešime spaudai. Būna, kad dalis vaikų, pritaikius tinkamą gydymą, šią ligą su amžiumi išauga. Tačiau ne toks retas atvejis, kai atopiniu dermatitu susergama jau suaugus.

„Priežasčių, sukeliančių atopinį dermatitą, gali būti pačių įvairiausių. Tai gali būti alergija kokiam nors maisto produktui ar net keliems, žiedadulkėms, dulkių erkutėms. Kvepalai, įvairūs plovikliai ar muilas gali sukelti alerginį kontaktinį dermatitą. Žinant alergeną, sukeliantį ligą, labai svarbu jį pašalinti iš aplinkos. Deja, pasitaiko atvejų, kai priežastys, sukeliančios ligą, taip ir lieka neaiškios. Sergant atopiniu dermatitu labai svarbu tinkama odos priežiūra“, – sako vaistininkė Ieva Sauserytė.

Kenčiantiems nuo atopinio dermatito praustis po dušu ar vonioje rekomenduojama kartą per dieną. Vanduo neturėtų būti labai karštas, optimali temperatūra – apie 35 laipsnius, po maudynių odą reikia nusausinti minkštu rankšluosčiu (jokiu būdu netrinti!) ir per maždaug 3 minutes ištepti drėkinančiu emolientu. Esant ligos paūmėjimui, drėkiklis turėtų būti naudojamas dažniau – 5-6 kartus per parą.

Sergant atopiniu dermatitu reikėtų vengti maudytis ežeruose.

„Nors pastebime tendenciją, kad dalis žmonių vasarą serga lengvesne atopinio dermatito forma, tačiau net ir ligai šiek tiek atsitraukus, būtina tinkamai ir atidžiai rūpintis oda, negalima jos pamiršti. Tokių žmonių apsauginė odos plėvelė yra labai plona ir pažeidžiama, greitai išsausėja, o pažeista oda tampa atvira infekcijoms – į organizmą greičiau patenka bakterijos ir virusai. Dėl šios priežasties sergant atopiniu dermatitu reikėtų vengti maudytis ežeruose“, – sako „Camelia“ vaistininkė I. Sauserytė.

Vasarą atopinę odą turintys žmonės turi itin didelį dėmesį skirti ir jos apsaugai nuo saulės. Jiems būtina naudoti atopinei odai skirtus apsauginius kremus nuo saulės. Pasak vaistininkės, nuo įprastų priemonių, apsaugančių nuo saulės, jie skiriasi tuo, kad yra švelnesni ir natūralesni, jose mažiau cheminių priedų.