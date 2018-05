Šalys raginamos maisto produktams nebenaudoti transriebalų

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ragina visas valstybes per artimiausius penkerius metus pasiekti, kad maistui gaminti nebūtų naudojami dirbtiniai transriebalai.

Ši Jungtinių Tautų agentūra ilgą laiką siekė išnaikinti infekcines ligas, o dabar nori eliminuoti rizikos veiksnį, susijusį su lėtinėmis ligomis.

PSO generalinis direktorius Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas raginimą veikti turi paskelbti pirmadienį, spaudos konferencijoje Ženevoje.

Pareigūnai mano, kad tikslas gali būti pasiektas per penkerius metus, nes daugelyje šalių toks darbas jau vyksta. Danija tai padarė prieš 15 metų; JAV ir daugiau kaip 40 kitų šalių, kuriose gyventojai gauna dideles pajamas, taip pat siekia, kad maiste nebeliktų širdies kraujagysles kemšančių priedų.

PSO siekia, kad prie šios kovos prisidėtų šalys, kuriose gyventojai gauna vidutines ir mažesnes pajamas, sakė PSO Mitybos sveikatai ir plėtrai departamento direktorius dr. Francesco Branca.

Dirbtiniai transriebalai gaminami hidrinant augalinį aliejų, kad jis sukietėtų. Pavyzdžiui, taip gaminamas margarinas ar į tešlą dėl trapumo dedami riebalai. Sveikatos ekspertai sako, kad juos galima pakeisti rapsų aliejumi ar kitais produktais.

Kai kuriuose mėsos ir pieno produktuose yra nedidelis kiekis natūralių transriebalų. PSO rekomenduoja, kad žmogus iš transriebalų gautų ne daugiau kaip 1 proc. kalorijų.

Transriebalai yra kenksmingas ingredientas, kurį galima lengvai, be didelių kaštų ir be jokio poveikio maisto kokybei pašalinti.

„Transriebalai yra kenksmingas ingredientas, kurį galima lengvai, be didelių kaštų ir be jokio poveikio maisto kokybei pašalinti“, – sakė F. Branca.

Šalims tikriausiai reikės taisyklių ar įstatymų, kad maisto gamintojai padarytų tokius pakeitimus, sako ekspertai.

JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC) buvęs direktorius dr. Tomas Friedenas, kuris su PSO pareigūnais parengė raginimą imtis veiksmų, šį žingsnį vadina beprecedenčiu.

„Pasaulis dabar sutelkia dėmesį į pagrindinius šiandienos žudikus, ypač širdies ligas, nuo kurių beveik visose šalyse miršta daugiau žmonių nei nuo bet kokių kitų priežasčių“, – sakė T. Friedenas, kuris vadovauja Niujorke įsikūrusiam filantropų finansuojamam projektui „Resolve to Save Lives“.

Pirmasis JAV rinkoje pasirodęs maisto produktas su transriebalais buvo tešlos priedas „Crisco“, pradėtas pardavinėti 1911 metais. Maistas su transriebalais ėmė populiarėti 6-ajame dešimtmetyje – iš dalies dėl to, jog ekspertai tuo metu manė, kad juos naudoti sveikiau nei sviestą ar taukus.

Maisto gamintojams patiko dirbtiniai transriebalai, nes dėl jų pailgėja produkto galiojimo laikas ir pagerėja skonis. Transriebalai naudojami gaminant spurgas, sausainius ir gruzdintus patiekalus.

Tačiau tyrimai palaipsniui atskleidė, kad transriebalai, didindami „blogojo“ cholesterolio kiekį kraujyje, didina širdies ligų riziką. Pasak sveikatos ekspertų, transriebalai yra kenksmingiausi riebalai ir suvaidina didelį vaidmenį dėl daugiau kaip 500 tūkst. mirčių per metus visame pasaulyje.

Niujorko miestas 2006 metais uždraudė restoranams patiekti maistą su transriebalais. Tais pačiais metais JAV maisto ir vaistų administracija (FDA) ėmė reikalauti maisto gamintojų pateikti informaciją apie transriebalus produktų sudėties apraše.

Daugelis gamintojų sumažino transriebalų kiekį ir tyrimai parodė, kad iki dešimtmečio pabaigos transriebalų lygis vidutinio amžiaus amerikiečių kraujyje sumažėjo beveik 60 procentų.

2015 metais FDA ėmėsi žingsnių užbaigti transriebalų eliminavimo darbą ir paragino gamintojus iki 2018 metų birželio 18-osios liautis pardavinėti maistą su transriebalais. FDA pareigūnai nesakė, kokia pažanga padaryta ir kokių veiksmų bus imtasi prieš maisto gamintojus, kurie nepaisys šio raginimo.

„Transriebalų pašalinimas iš maisto ... reiškia vieną didžiųjų visuomenės sveikatos pergalių pastarąjį dešimtmetį“, – sakė Vašingtone įsikūrusios ne pelno organizacijos „Center for Science in the Public Interest“ politikos direktorė Laura MacCleery.