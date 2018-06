Plaukų ir odos grožį lemia skrandžio rūgštingumas

Be to, priduria medikas, retas susimąsto, kad mūsų grožiui didelę įtaką daro ir skrandžio rūgštingumas.

Augalų amino rūgštys (ankštiniai, daržovės, ryžiai), daktaro teigimu, nepasižymi tokia įvairove kaip gyvūniniai baltymai, kurių geriausi šaltiniai yra kiaušiniai ir jūrų gėrybės.

„Valgant gyvūninius baltymus gausite visas amino rūgštis (baltymų statybines plytas). Bet net ir gyvūninis maistas turi būti kokybiškas, ekologiškas, – pastebi A. Unikauskas. – Taip pat venkite baltymų kombinacijos su cukrumi (perdirbta mėsa, šlamštmaistis, sumuštiniai). Dėl tokio maisto vykstantys insulino svyravimai sukelia uždegimus organizme, trikdančius baltymų pasisavinimą.“

Geriamas kolagenas – nebūtinai veiksmingas

Profesorius primena, kad su amžiumi skrandžio rūgštingumas mažėja, kartu blogėja baltymų skaidymas bei pasisavinimas: „Taip pat ir kolageno. Jūs tampate „nukaręs“ ir išorėje, ir viduje. Negana to, atsiranda pilvo pūtimas, prastas virškinimas, refliuksas. Vyresni žmonės dažnai skundžiasi žemu skrandžio rūgštingumu.“

„Kolagen“ – lotyniškai „klijai“. Jie, pasak daktaro, viską laiko vienoje vietoje ir saugo. Kolagenas yra mūsų plaukuose, naguose, odoje, raumenyse, plėvėse, sausgyslėse, raiščiuose, arterijose, akių stiklakūnyje, kraujo ląstelėse, kepenyse, žarnyne, limfoje, ląstelių membranoje, sąnarių kremzlėse ir t.t. – 65 proc. mūsų organizmo yra kolagenas.

Su amžiumi kolageno lieka vis mažiau ir jis būna silpnesnis. Taip yra todėl, kad kai valgome baltymus, mūsų organizmas turi juos paversti kolagenu. Pirminė būtina sąlyga – geras skrandžio rūgštingumas, pastebi A.Unikauskas.

„Kol jums 20 metų, skrandžio rūgštingumas idealus – didelis. Pasiekus 70 m., jis sumažėja 4 kartus. Skrandžio sultys skatina baltymų skaidymą, didėja kolageno gamyba. Mažėjant kolageno kiekiui, kūnas praranda elastingumą“, - sako profesorius.

Galima įsigyti maisto papildų su kolagenu, tačiau, anot A.Uniklausko, geriamas kolagenas nebūtinai bus veiksmingas. Tam, kad pavyktų pasisavinti valgomą kolageną, reikia turėti didelį skrandžio rūgštingumą. Norint tai subalansuoti, gali tekti gerti obuolių actą daugybę mėnesių.

Vis dėlto gydytojas įspėja apie galimą pašalinį poveikį: „Dėl perteklinio obuolių acto vartojimo gali atsirasti: padidėjęs širdies susitraukimų dažnis, nemiga, stipresnis opaligės skausmas, acidozė. Tokiais atvejais reikia valgyti daugiau šarminančių mineralų – kalio, kalcio, magnio. Norėdami atstatyti skrandžio rūgštingumą, kelis mėnesius gerkite obuolių actą – 2 arbatinius šaukštus kasdien. Tai optimali dozė.“

Reikalingi vitaminai ir mineralai

Antra būtina sąlyga kolagenui pasisavinti – pakankamas vitamino C kiekis. Šio vitamino stoka sukelia mikrokraujavimus audiniuose, pvz., arterijų sienelėse, paskui kraujosrūvas arterijų sienelėse ateina cholesterolis, o paskui – ir kalcis. Turite aterosklerotines plokšteles“, – pasakoja daktaras.

Kai kurių mineralų per dieną reikia labai nedidelių kiekių - mažiau kaip 100 mg. Anot gydytojo, palyginti su 5 gramais kalio, tai yra labai mažai, bet šie mineralai mums be galo svarbūs. Taip pat jie naudojami fermentų gamybai, kurie padeda skaidyti (pasisavinti) baltymus. Suvalgyti baltymai naudojami įvairių ląstelių statybai (imuninių, odos, nagų, plaukų ir kt.). Bet tam, kad tai įvyktų, reikalingi fermentai. O jiems pagaminti būtini minėti mineralai.

A. Unikauskas primena, kad jūsų grožiui naudingi produktai turtingi naudingų mineralų:

Geležis (mėsa, žuvis, kiaušiniai, su išlygom špinatai, grikiai, pupelės), cinkas (lapinės ir šakniavaisinės daržovės, mėsa, kiaušiniai, paukštiena, pienas, riešutai).

Fluoras (graikiniai riešutai, pienas, raudona žuvis, špinatai, burokėliai), jodas (lašiša, jūrų dumbliai, jūrų kopūstai, pienas).

Varis (riešutai, mėsa, lęšiai, petražolės, jūrų produktai, grybai, kakava).

Selenas (jo gausu bertoletijose), kiaušiniuose, saulėgrąžų sėklose, jautienos kepenyse, žuvyje).

Molibdenas ( jo gausu tamsiai žalios spalvos lapinėse daržovėse, kepenyse, piene).

Chromas (mėsa, pupos, riešutai).

Manganas (jo gausu grikiuose, saulėgrąžose, pupelėse, aguonose).

B grupės vitaminai, ypač B5 ir B6. Jei norite gražios odos, tvirtų nagų ir žvilgančių plaukų, vartokite produktus, turinčius vitaminų B5 ir B6. Daugiausiai B5 yra mielėse, kiaušinio trynyje, žemės riešutuose. B6 galime rasti avinžirniuose, paukštienoje, kukurūzuose.

„Nereikia persistengti. Per dideli baltymų kiekiai per dieną yra blogai (yra žmonių, kurie baltymus valgo 3 kartus per dieną plius įsigudrina dar ir užkandžiauti baltymais), – įspėja profesorius. – Tai sukelia insulino „žvakes“. Panašiai kaip valgant cukrų. Didesnis nei 30-35 gramų kiekis baltymų per dieną jau verčiamas cukrumi ir sukelia insulino svyravimus. Tinkama baltymų dozė: 1g – 1 kg jūsų svorio.“

Patarimai norintiems paskatinti plaukų augimą

Pakankamas vitamino C kiekis.

Mineralai - geležis, cinkas, fluoras, jodas, varis, selenas, molibdenas, chromas, manganas.

Kolagenas.

Labai svarbu pakankamas kiekis silicio dioksido (viena pagrindinių medžiagų plaukams) – yra asiūkliuose, salieruose, kiaulpienių lapuose, poruose, raugintame piene, ridikėliuose, pomidoruose, ropėse, krapuose, dilgėlėse.

B grupės vitaminai – maistinės mielės.

Dilgėlių šaknys – sumažina DHT (dihidrotestosterono) kiekį blokuodamas fermentą (5-alfa reduktazę), kuris testosteroną verčia į DHT.