Penkios taisyklės, kaip tinkamai laikyti po švenčių likusį maistą

Prekybos tinklo „Maxima“ maisto gamybos eksperto Aido Polenino teigimu, per šventes nesuvalgyti maisto likučiai vartoti tinkami dar apie porą dienų. Tiesa, tam, kad atlikę patiekalai ir vėliau būtų skanūs, o taip pat nekeltų pavojaus virškinimui, jais reikia tinkamai pasirūpinti.

„Skirtingus atlikusius patiekalus reikia laikyti skirtingai – vienus būtina laikyti kuo žemesnėje temperatūroje, šaldytuve paliekant kaip galima giliau, kitus tinka laikyti šilčiau, todėl galima sudėti į šaldytuvo lentynas, treti tuo tarpu drąsiai gali būti užšaldyti ir suvartoti net gerokai vėliau“, – sako specialistas, ir atkreipia dėmesį į pagrindines maisto likučių laikymo taisykles.

1. Į šaldytuvą – tik atvėsinti patiekalai

„Svarbu atminti, kad į šaldytuvą galima dėti tik tokius patiekalus, kurie jau yra pilnai atvėsę. Nei vis dar garuojantiems, nei bent šiek tiek šiltiems maisto gaminiams šaldytuve ne vieta. Taip pat, kaip ir per ilgai užsibuvę kambario temperatūroje, staiga patekę į šaltą temperatūrą patiekalai praranda savo išvaizdą ir skonines savybes. Be to, į šaldytuvą padėtas karštas ar šiltas patiekalas gali neigiamai paveikti kitus, aplink esančius produktus“, – sako A. Poleninas.

2. Tinkamai parinkti temperatūrą

Prekybos tinklo atstovo teigimu, optimali šaldytuve vyraujanti temperatūra yra apie 4-6 laipsnius. Šalčiausia yra apatinėse šaldytuvo lentynose (maždaug apie 4 laipsniai), taigi čia reikėtų laikyti tuos patiekalus, kurie genda greičiausiai, pavyzdžiui, atlikusias mišraines ar salotas, taip pat pieniškus skanėstus. Šiek tiek šilčiau yra šaldytuvo viršuje, kur temperatūra gali siekti net iki 10 laipsnių. Taigi viršutinėse lentynose tinka laikyti ilgiau stovėti galinčius patiekalus. Pavyzdžiui, raudoną mėsą, rūkytus ar konservuotus gaminius.

3. Gaminti tik „paskutinę minutę“

„Kad ir kaip norėtųsi visus šventinius patiekalus paruošti kaip tik galima anksčiau, tam, kad nesuvalgyti maisto likučiai būtų tinkami vartoti ilgiau, imtis gaminti reiktų kaip įmanoma arčiau šventės pradžios. Planuoti laiką bus lengviau, jei iš anksto atliksite paruošiamuosius darbus. Pavyzdžiui, mišrainėms skirtus ingredientus galima supjaustyti jau ryte ir perdien laikyti atskiruose indeliuose, o sumaišyti tik artėjant vakarui, pyrago tešlą užmaišyti iš ryto, o skirtingus marinatus paruošti netgi iš vakaro. Kuo vėliau bus pagamintas maistas, tuo ilgiau jis galios“, – sako A. Poleninas.

Jis primena, kad tie, kurie mieliau savo laiką skirtų ne Naujametinių šventinių patiekalų gamybai, o artimiesiems bei draugams, visada gali rasti daugybę puikiai paruoštų konditerijos bei kulinarijos gaminių parduotuvėse.

4. Suvynioti arba pridengti

„Tam, kad po švenčių „užsilikę“ patiekalai ar maisto produktai būtų galimi valgyti kuo ilgiau, reikia užtikrinti kuo mažesnę jų sąveiką su vyraujančia aplinka – sandariai uždengti, kad į indą su maistu patektų kuo mažiau oro, arba suvynioti į maistinę plėvelę, foliją ar sudėti į maišelius. Kuo mažiau deguonies pasieks maistą, tuo ilgiau jis išliks maistingas. Be to, skirtingi kvapai nesimaišys tarpusavyje“, – sako A. Poleninas.

5. Idėja – užšaldyti

Maisto gaminimo ekspertas primena, kad dalis šventinių patiekalų, jei tik lieka nesuvartoti, gali būti tinkami palikti šaldiklyje. Tuomet juos galima suvartoti net ir gerokai vėliau, nei baigėsi šventės.

„Užšaldyti maisto gaminius ar pavienius produktus reikia sandariai juos sufasavus indeliuose ar maistiniuose maišeliuose. Šaldiklyje palikti galima ir kepti paruoštus mėsos patiekalus, ir įvairius virtinius ar panašius gaminius, ir termiškai neapdorotas daržoves“, – sako A. Poleninas.