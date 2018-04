Pagirios: ką daryti, kad akyse taptų šviesiau?

Dažniausiai, kuo daugiau suvartojame alkoholio, tuo blogiau jaučiamės kitą dieną, nors reakcija priklauso ir nuo organizmo ypatumų, ir nuo genų, ir nuo alkoholio rūšies, LRT RADIJUI sako gydytojas psichiatras Artiomas Charkavliukas . Galbūt atsakymas nuvils, pabrėžia medikas, bet geriausias vaistas nuo pagirių yra vengti alkoholio. Be to, nuo pagirių „gydydamiesi“ sauna, rūgščiais gėrimais ar tuo pačiu alkoholiu, žmonės tik dar labiau sau kenkia.

– Kas yra pagirios?

– Pagirios – fiziologinių ir psichologinių simptomų visuma, atsirandanti po alkoholio vartojimo, dažniausiai – kitą dieną. Simptomai gali būti įvairūs: skauda galvą, džiūsta burna, sutrinka virškinimas, viduriuojama, vemiama, gali būti šaltkrėtis, pykina, prakaituojama, sunku sutelkti dėmesį, sutrinka atmintis. Tokia būsena paprastai trunka nuo kelių valandų iki paros, labai retai daugiau negu 24 val.

– Kodėl patiriame pagirias?

– Priežastys įvairios. Priklauso tiek nuo organizmo ypatumų, tiek nuo genų, tiek nuo alkoholio. Tai visada susiję su intoksikacija. Dažniausiai, kuo daugiau geriame, tuo blogiau jaučiamės kitą dieną.

– Nuo ko dar priklauso pagirių sunkumas? Ar tam įtakos, pavyzdžiui, turi amžius?

– Nelabai. Neteko pastebėti, kad amžius sutaptų su pagirių sunkumu.

– Kaip gydyti pagirias?

– Turbūt nuvilsiu – geriausias vaistas nuo pagirių yra vengti alkoholio. O esant pagirioms, svarbu gerti daug skysčių, nes alkoholis juos išvaro iš organizmo. Taip pat kai kuriuos pagirių simptomus gali slopinti analgetikai – skausmą malšinantys vaistai. Jei vemiama ar viduriuojama, reikia vaistų, kurie absorbuoja skrandžio turinį, pavyzdžiui, aktyvuotosios anglies ir pan. Svarbu pakankamai valgyti, nes būna, kad esant pagirioms, krinta cukraus kiekis kraujyje, todėl darosi silpna.

– Ko geriau nedaryti? Kai kurie ryte „gydosi“ alkoholiu.

– Tai žalingiausia gydymo priemonė. Jei nuo alkoholio blogai, kam gerti dar daugiau? Šito būtina vengti, nes jau pačios pagirios rodo, kad organizmui blogai būtent nuo alkoholio, todėl nereikia jo dar daugiau prievartauti.

Antras dalykas – geriami tam tikri rūgštūs produktai. Bet jie dar labiau didina skrandžio rūgštingumą, kuris nuo alkoholio ir taip nemažai pakilo. Žmonėms, kurių rūgštingumas didesnis, kurie turi opų, toks gydymosi metodas irgi nelabai padeda.

Teko skaityti, kad rekomenduojama sauna arba pirtis. Rekomenduočiau vengti to – patikimos informacijos apie tokį „gydymosi“ būdą nėra, be to, gresia aritmija – širdies rimto sutrikimas.

– Ką daryti, jei simptomai labai sunkūs?

– Jei simptomai labai trikdantys ir ilgai trunkantys, reikia kreiptis į gydytoją. Priklausomai nuo abstinencijos sindromo išreikštumo, galima gydytis ir ambulatoriškai, ir stacionare.

– Jei žinome, kad vakare vartosime alkoholio, kaip išvengti pagirių?

– Liaudiška priemonė – skirtingų alkoholinių gėrimų nemaišyti. Bet mokslo atžvilgiu atsakymas paprastas – nepadauginti. O jei nenorite, kad kitą dieną sutriktų darbingumas, nevartokite visai.