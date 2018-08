Mus visada mokė išėjus iš tualeto nusiplauti rankas – bet ar to tikrai reikia?

Mums nuo mažens kartoja, kad išėjus iš tualeto būtina nusiplauti rankas. Ir mes tai darome. Galbūt ne visi, bet net tie, kurie praleidžia šią tualeto ritualo dalį, žino, kad elgiasi neteisingai. Bet ar tikrai to reikia? Ar tai priklauso nuo to, ką veikėme tualete? O gal nuo to, kokiu tualetu naudojomės?