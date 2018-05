Ligos nuosprendis: per penkerius metus miršta kas antras

– Kas tas širdies nepakankamumas?

– Tai liga, kai dėl nusilpusios raumens funkcijos širdis nebepajėgia organizmo aprūpinti reikiamu deguonies ir kraujo kiekiu. Dėl to kenčia visi organai, atsiranda su tuo susijusių simptomų. Širdies nepakankamumas – diagnozė visam likusiam gyvenimui.

– Vadinasi, ši liga – nepagydoma? Dėl ko ji išsivysto, kokie pirmieji simptomai, kad, juos pajutę, padėtume sau kuo anksčiau?

– Deja, pirmųjų širdies nepakankamumo simptomų žmogus gali net ir nepajausti arba neskiria jiems tinkamo dėmesio. Galvoja: kas čia tokio, jei pradėjo trūkti oro lipant laiptais, nuolat kankina nuovargis, silpnumas, pranyko apetitas, nebepavyksta padaryti tų darbų, kuriuos be vargo dirbo anksčiau, pradėjo tinti kojos? Neretai dėl tokių simptomų apkaltinamas stresas, didelis užimtumas, miego stoka, senėjimas.

Širdies pakitimai gali atsirasti dar labai anksti iki jos nepakankamumo simptomų atsiradimo. Jei žmogus nesigydo arterinės hipertenzijos, ritmo sutrikimų, širdies ydų arba jei jų gydymas nepakankamas, didelė tikimybė, kad toks asmuo susirgs širdies nepakankamumu. Cukrinis diabetas, didelis nutukimas, skydliaukės ligos, alkoholio vartojimas, kiti žalingi įpročiai taip pat gali sukelti širdies nepakankamumą.

Širdies nepakankamumas, deja, nepagydoma, progresuojanti liga, siejama su dideliu mirštamumu ir sunkiu sergamumu.

Persirgtos ligos – miokardo infarktas ir išeminė širdies liga, miokarditas irgi dažnai baigiasi širdies nepakankamumu. Labai svarbu atminti, kad ši liga neatsiranda per dieną. Organizmas pirmuosius signalus apie jos grėsmę pradeda siųsti gerokai anksčiau.

– Kaip sustabdyti širdies nepakankamumo progresavimą, jei tai įmanoma?

– Širdies nepakankamumu sergantis žmogus – dažniausiai labai sunkus ligonis. Jis dūsta, yra nuolat pavargęs, depresiškas, nedaug pajuda nepritrūkęs oro, sutinęs. Tokio žmogaus gyvenimas visiškai pasikeičia: jis nebegali padaryti to, ką padarydavo. Širdies nepakankamumas, deja, nepagydoma, progresuojanti liga, siejama su dideliu mirštamumu ir sunkiu sergamumu. Nustačius diagnozę, per penkerius metus miršta kas antras žmogus! Be to, varginantys simptomai labai apriboja kasdienę veiklą ir įprastą gyvenimą.

Sergantysis širdies nepakankamumu dažniausiai vartoja daug vaistų, kad palengvėtų simptomai, dėl ligos paūmėjimų nemažai laiko praleidžia ligoninėse. Žmogus išvargsta, nelengva ir jo artimiesiems. Sergantieji dažnai turi lankytis pas šeimos gydytoją, kardiologą, kitų sričių specialistus, nes dažni ir gretutiniai susirgimai. Kai kuriais atvejais reikalingos net sudėtingos intervencinės elektrofiziologinės procedūros – širdį resinchronizuojantis gydymas, implantuojant širdies prietaisą, panašų į elektrokardiostimuliatorių, ar kardiochirurginės operacijos – skilvelius pavaduojančių prietaisų implantavimas ar net širdies transplantacija.

Kiek sėkmingas bus gydymas, kaip ligonis jausis, labai daug priklauso ne tik nuo širdies nepakankamumo stadijos, bet ir nuo gydytojo ir paciento tarpusavio susikalbėjimo, paciento noro mokytis atpažinti ir įvertinti simptomų pokyčius, gyvenimo būdo korekcijų. Pagerėjus būklei, jokiu būdu negalima pačiam užsiimti savigyda, mažinti vartojamų vaistų dozes ar jų apskritai nebegerti. Būtina žinoti: sveikata tampa geresnė dėl to, kad vartojami vaistai.

Kalbant apie žmogaus savijautą, sergant šia liga, ypač daug priklauso nuo sugebėjimo su ja susigyventi, išmokti ją valdyti. Didžiųjų Lietuvos miestų ir kai kurių mažesniųjų gydymo įstaigose jau veikia širdies nepakankamumo kabinetai. Juose gydytojai konsultuoja ligonius, slaugytojos moko gyventi sergant šia liga. Į tokį kabinetą pacientus nukreipia gydytojas kardiologas po gydymo stacionare, diagnozavus širdies nepakankamumą. Aišku, tai dar nėra užtikrinta visoje Lietuvoje ir čia reikalingi valstybiniai sprendimai.

– Ar dėl nepakankamumo širdis nustoja plakusi ir tai būdinga vyresnio amžiaus ligoniams?

– Taip, širdis, deja, nuo nepakankamumo dažnai nustoja plakusi. Sergančiojo šia liga prognozė dažnai yra blogesnė, nei sergant, pavyzdžiui, prostatos, krūties, žarnyno vėžiu, nors žmonės onkologinių ligų bijo labiau. Pasaulyje širdies nepakankamumas įgauna pandemijos mastą: serga apie 26 mln. žmonių, Lietuvoje – kiek daugiau nei 100 tūkst. Tai lemia ir senėjanti populiacija, ir tai, kad žmonės sėkmingai pagydomi nuo mirtino miokardo infarkto ar jo komplikacijų. Labai daug lemia pasikeitusi gyvensena, nesukoreguoti širdies nepakankamumą sukeliantys rizikos veiksniai, ligos, lemiančios būtent šios širdies ligos atsiradimą.

Daugiau kaip 80 proc. atvejų tai yra vyresnių nei 65 metų žmonių liga, jaunų serga palyginti nedaug, bet, deja, jų yra ir daugėja.

– Ar tiesa, kad vienintelis širdies nepakankamumo gydymo būdas – širdies transplantacija?

– Širdies transplantacija yra galutinės širdies nepakankamumo stadijos gydymo galimybė. Ji nėra paprasta. Vienas dalykas – tinkamo donoro atsiradimas, kitas – paciento, tinkamo širdies transplantacijai, parinkimas, kuris remiasi ligos eiga, atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant gretutines ligas, dėl jų galimus priešparodymus transplantacijai. Atsižvelgiama į kiekvienos šalies reglamentuotą paciento amžių, jo apribojimus taikyti šį gydymo metodą. Svarbu sergančiojo suvokimas, kad visą likusį gyvenimą papildomai turės vartoti ir imunosupresinius vaistus, apsaugančius nuo donorinės širdies atmetimo, nuolat lankytis pas gydytoją kardiologą ir rekomendacijų ne tik saugant širdį, bet ir save nuo bet kokių kitų ligų, toksinių faktorių ir panašiai.

– Ir po transplantacijos pasitaiko nesėkmės atvejų?

– Noriu kalbėti apie sėkmę. Štai dar nė keturiasdešimties neturintis vyras į intensyviosios terapijos skyrių pateko kritinės būklės. Jo širdis plakė vos vos, kai kurie organai irgi buvo pažeisti. Širdies nepakankamumą buvo išprovokavęs rimtas negydytas širdies ritmo sutrikimas, gal ir alkoholio vartojimas.

Šis ligonis pas mus atsigavo, išgyveno, jo širdies funkcija pagerėjo, kiti organai veikia puikiai. Dabar pas mus lankosi pagal Širdies nepakankamumo programą. Noriu tikėti, kad jo laukia nebloga ateitis.

Dar vienas pacientas taip pat dar neturi nė keturiasdešimties metų, bet jau įtrauktas į laukiančiųjų širdies transplantacijos sąrašą. Vyras neturi žalingų įpročių, gyvena kaimo vietovėje. Daug metų sunkiai dirbęs aplinkoje, kur buvo kenksmingų medžiagų, patyrė miokardo infarktą, po kurio širdis nusilpo nepagydomai.

– O kaip gydote, kol dar galima tai daryti?

– Siekiant, kad žmogus gyventų kuo visavertiškesnį gyvenimą, kuo mažiau apribotas ligos, gydymas privalo būti kompleksinis. Vadinasi, ne tik būtina vartoti vaistus, bet ir iš esmės reguliuoti savo gyvenseną: stebėti išgeriamą skysčių kiekį, atidžiai rinktis maistą, įvertinti fizinį aktyvumą ir adekvačiai jį pasirinkti, išlikti fiziškai aktyviam pagal individualias savybes, nevartoti toksinių medžiagų, įskaitant alkoholį, gydytis visas ligas ir pan.

Kalbant apie vaistus, jų yra nemažai ir juos privalu vartoti. Medicinos pramonė ir mokslas skiria daug dėmesio moksliniams ir klinikiniams tyrimams, naujiems vaistams kurti. Norėtųsi tikėti, kad inovatyvūs vaistai, kurie Europoje daug kur jau yra kompensuojami, greitai bus lengviau prieinami ir Lietuvoje. Širdies nepakankamumo kabinetų kūrimas, pacientų švietimas, širdies nepakankamumo profilaktika yra be galo svarbu.

