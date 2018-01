Kviečia dalyvauti vėžio prevencinėse programose

Nemokamai tai padaryti galima dėka Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamų prevencinių programų.

Šiuo metu Lietuvoje vykdomos kelios vėžio prevencinės programos. Privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti Lietuvos gyventojai, atitinkantys tikslinį amžių, gali nemokamai pasitikrinti dėl gimdos kaklelio, krūties, prostatos bei storosios žarnos vėžio. Visų prevencinių programų tikslas – aptikti ligas ankstyvoje stadijoje, nes kuo anksčiau jos diagnozuojamos, tuo daugiau yra galimybių jas išgydyti, rašoma VLK pranešime.

Gimdos kaklelio vėžio prevencinėje programoje gali dalyvauti 25 – 60 metų moterys kartą per trejus metus. Kartą per dvejus metus 50 – 70 metų moterys gali nemokamai pasitikrinti dėl krūties vėžio. 50 – 70 metų vyrai periodiškai gali dalyvauti prostatos vėžio prevencinėje programoje, o taip pat ir vyrai nuo 45 metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu. Be to, 50 – 75 metų amžiaus tiek vyrai, tiek moterys kartą per dvejus metus gali pasitikrinti dėl storosios žarnos vėžio.

Norint išsitirti pagal prevencines programas, reikėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris išsamiai supažindins su programomis ir paskirs reikiamus tyrimus. „Šeimos gydytojas turėtų nurodyti, kada žmogui reikia pasitikrinti sveikatą, paaiškinti apie atliekamus tyrimus, gydymo veiksmingumą, jei nustatoma ankstyvoji ligos stadija, atsakyti į žmogui rūpimus klausimus, o kartu įteikti nustatytos formos informacinį pranešimą, kviečiantį atvykti į gydymo įstaigą atlikti tyrimus. Savo ruožtu ir patys žmonės turi jausti pareigą pasirūpinti savo ir šeimos narių sveikata bei, iš anksto suplanavę, apsilankyti pas šeimos gydytoją ir profilaktiškai pasitikrinti sveikatą“, – sako VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Grigarienė.

Pasak jos, jei žmogus nėra programoje numatyto amžiaus, bet turi nusiskundimų dėl savo sveikatos, jam taip pat reikėtų nedelsti ir kreiptis į šeimos gydytoją, kuris, įvertinęs sveikatos būklę, skirs tyrimus ar, prireikus, išrašys siuntimą konsultuotis pas gydytoją specialistą.

Preliminariais VLK duomenimis, praeitais metais pagal gimdos kaklelio vėžio prevencinę programą pasitikrino 119 tūkst., pagal krūties vėžio – 106 tūkst., pagal prostatos vėžio – 96 tūkst., pagal storosios žarnos vėžio – 230 tūkst. žmonių. Tendencijos buvo panašios ir ankstesniais metais.

Daugiau informacijos apie nemokamas vėžio prevencines programas galima rasti čia.