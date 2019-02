Kaip nesusirgti? Patarimais dalijasi sveikuoliai ir žinomi žmonės

Šį ketvirtadienio vakarą, 20 val., LNK pokalbių laidoje „Valanda su Rūta“ bus atsakyta į visus šiuos klausimus.

„Skiepai, grūdinimasis, nubėgti kilometrai namuose ant bėgtakio ir pirtis su česnaku“, – tokius savo sveikatos receptus atskleis sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Politikas prisipažins jau 12 metų nevartojantis alkoholio, vengiantis cukraus, miltinių patiekalų. Jis parodys, kaip pasigaminti sveikuolišką kokteilį, kurį geria kone kasdien.

Studijoje ne vieną sugraudins 50-mečio Rimvydo Vekeroto istorija. Prieš 12 metų po persirgto gripo vyrui sustreikavo širdis, teko ją persodinti. Tikėdamasis sulaukti donoro širdies, Rimvydas pasakos laukęs ne mažesnio stebuklo – sūnaus. „Laukdamas donoro dar negimusiam sūnui parašiau laišką, jei nesulaukęs jo gimimo mirčiau...“, – jaudinančią istoriją pasakos R. Vekerotas.

Verslininkas, „Neregėta Lietuva“ albumo autorius Marius Jovaiša bus atviras – nors kasmet skiepijasi su visa šeima, ne tik sveikai maitinasi, bet ir grūdinasi. Kone kas savaitę verslininko socialinio tinklo paskyroje pasirodo vis naujų nuotraukų ar vaizdo įrašų, kuriuose Marius tai trinasi sniegu, tai bėga ledu, tai plaukioja ledinėje eketėje.

„Norite užkirsti kelią gripui per pirmą parą? Vos jaučiate, kad liga kimba, kas pusvalandį ar valandą išgerkite po pusę gramo ar gramą vitamino C. Gerkite tol, kol nepajusite sukant pilvo. Taip pat išgerkite šviežiai spaustų citrusinių vaisių sulčių per pirmas penkias minutes nuo jų išspaudimo. Vitaminu C dirbtinai pakelsite imunitetą, ir organizmas pats laimės kovą prieš virusą“, – patarimais dalinsis Lietuvos sveikatos rūmų narė, knygų autorė ir žolininkė Nijolė Degutienė.

Tuo tarpu saviugdos ir rytų kovos menų treneris, Lietuvos, Europos ir pasaulio bušido bei šidokano karatė čempionas Jordanas Poškaitis priims laidos vedėjos Rūtos Mikelkevičiūtės jam mestą iššūkį ir lediniu vandeniu bus apipiltas tiesiog studijoje.