Kad įveiktumėte kaklo skausmus, prireiks ne tik mankštintis

Įsitempusio sprando simptomai paprastai išnyksta per porą dienų, bet gali trukti ir ilgiau, kartais net kelias savaites. Be to, kaklo skausmas gali sustiprėti dėl staigių judesių, streso ar blogo miego, LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ sako Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas.