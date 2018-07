Ką daryti, kad plaukai neslinktų ir neskilinėtų?

Plaukų slinkimas ir bendras silpnumas gali kankinti dėl labai įvairių priežasčių – streso, sveikatos sutrikimų, vitaminų trūkumo ir taip pat dėl dirginamo skalpo, prastos galvos odos būklės. Plaukai gali ir pernelyg riebaluotis ir būti per daug sausi – teigiama, kad būtent galvos odos disbalansas visais atvejais daro tam tikrą įtaką plaukų augimui arba lemia jų silpnumą. Tad, ką svarbiausia žinoti, norint turėti sveikus ir stiprius plaukus?

Į svarbiausius ir dažniausiai užduodamus klausimus atsako gydytoja Rūta Merkytė-Elekšienė bei 14 metų patirtį turinti kirpėja, grožio namų įkūrėja Daiva Bimbienė.

Kokia saulės įtaka mūsų plaukams?

„Moksliniai tyrimai atskleidžia, kad plaukų slinkimas gali pasireikšti kaip simptomas, pranešantis apie vitamino D trūkumą žmogaus organizme. Visi žinome, kad vitamino D šaltinis yra saulė, tačiau svarbu pastebėti, kad daug efektyvesnis ir neturintis tokių pašalinių veiksnių vitamino D gavimas yra geriant specializuotus papildus arba valgant maistą, kuriame gausu šio vitamino.

Tam pritaria ir tarptautinės dermatologų asociacijos, kurios vitamino D atsargas rekomenduoja atstatyti vengiant tiesioginių saulės spindulių. Patariama naudoti maisto produktus, kuriuose gausu vitamino D bei papildus, o leidžiant laiką saulėje apsaugoti plaukus su skarele ar skrybėle. Juk tiesioginiai saulės spinduliai taip pat ir išsausina, pažeidžia plaukus”, – teigia R. Merkytė-Elekšienė.

Rūkymas ir plaukų slinkimas – ar tai susiję?

„Nikotinas siaurina ir mažina kraujagysles, todėl yra sulėtinama ir medžiagų apykaita, kas pristabdo ir plaukų augimo procesus, jie auga silpnesni ir retesni. Moksliniuose straipsniuose pabrėžiama, kad būtent sveikos kraujagyslės galvos odoje lemia greitesnį, tankesnių plaukų augimą. Todėl paprastos cigaretės, ir elektroninės, kuriose randami panašūs nikotino kiekiai, veikia neigiamai plaukų būklę ir gali daryti didelę įtaką plaukų slinkimui“, – atskleidžia gydytoja.

Galvos plovimas – ypač svarbu

„Pasirūpinus vitaminais organizme, sveikesniu gyvenimo būdu svarbu pasirūpinti ir sveika skalpo būkle. Daugelis šampūnų yra su aršiais ir odą dirginančiais putokliais (SLS – Sodium Lauryl Sulphate, SLES – Sodium Laureth Sulphate), druskomis, konservantais ir kitomis irituojančiomis medžiagomis, todėl galvos oda yra išbalansuojama ir pasireiškia atitinkamos problemos. Gera galvos odos būklė yra pagrindas ir kone visų plaukų problemų sprendimas.

Rinkitės priemones su kokybiškais ir plauką bei odą atstatančiais ingredientais. Tokie šampūnai dažnai būna iš ekologiškų ir natūralių ingredientų, be pridėtinių, odą dirginančių medžiagų. Jei tokį šampūną išbandysite, ypač pradžioje galite pastebėti ir jausti atmetimo reakciją, nes tokia priemonė labiau maitina, ne taip aršiai išplauna plauką, nes švelnūs putokliai ne taip smarkiai plaunant atveria plauko žvynelį.

O tai neretai lemia, kad plaukas ima greičiau riebaluotis, pirmomis naudojimo savaitėmis gali būti jausmas, kad plaukai – ne visiškai švarūs. Tai normalu, praėjus 2 savaitėms šis pojūtis dings – plaukai pripras prie naujos natūralios priemonės“, – teigia gydytoja.

Kaip tinkamai plauti galvą?

Pasak 14 metų darbo patirtį turinčios kirpėjos Daivos Bimbienės dažnai moterys naudoja per daug šampūno, jį nori paskirstyti iškart, kas nepavyksta, jei plaukai nėra tinkamai sušlapinami. Tai lemia, kad po to plaukai greičiau riebaluojasi ir plauti galvą tenka kasdien. Moteris dalinasi savo detaliomis žiniomis, kuriomis reiktų vadovautis ypač naudojant natūralius šampūnus, kuriuose nėra aršių putoklių:

„Pirmiausia gerai sudrėkiname galvos odą drungnu, ne per karštu ar ne per vėsiu vandeniu. Ši procedūra gali trukti 3-4 min. Šampūno svarbu dėti labai nedidelį kiekį. Jį aplikuojame mažiausiai 2 k., plaunant galvą kasdien. Jei plaunama rečiau arba naudojama daug plaukų formavimo priemonių, šampūną aplikuojame 3-4 k. Vienu kartu ant galvos dedame mažą 10 ar 20 centų monetos dydžio šampūno kiekį. Pirmą kartą šampūnas beveik visai neputos – taip ir turi būti. Kaskart gerai juo masažuojame galvos odą, po to išskalaujame ir kartojame procedūrą. Paskutinis plovimo kartas yra tada, kai nuo mažo kiekio šampūnas putoja lengva ir puria puta.

Neįmanoma šampūno tinkamai išplauti, jei uždedame jo vieną kartą ir daug. Tokiu atveju šampūnas tik prasiskiedžia vandeniu, nesuputoja ir nepanaudotas lieka ant plaukų ir odos. Neišplautas šampūnas palieka plaukus greit besiveliančius, matinius ir greit susiriebaluojančius.“

Plaukų apsaugojimas ir galiukų sveikumas

„Antras ypatingai svarbus žingsnis – balzamo (kondicionieriaus) ir kaukės naudojimas, kurio metu uždaromi plaukų žvyneliai, po to kai šampūnas atidarė ir išvalė. Neatlikus šio žingsnio, plaukai lieka pasišiaušę, neapsaugoti. Pakelti žvyneliai kimba vieni prie kitų, plaukai greičiau nušiursta ir nutrupa. Svarbu kas kartą plaunant naudoti kondicionierių, bet labai svarbu bent kas 4-5 plovimą naudoti plaukų kaukę. Kaukę naudojame tada, kai galime skirti daugiau laiko, nei kasdien ir ji suteikia stipresnį plauko apsaugos efektą“, – žiniomis dalinasi moteris.