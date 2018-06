Jaučiatės pavargę? Atkreipkite dėmesį į tai, ką valgote vakarienei

Tad kokius produktus ar patiekalus vertėtų įtraukti į mitybos racioną idant visą dieną jaustumėmės energingi? Neįtikėtina, tačiau į svarbiausiu dienos valgiu vadinamų, pusryčių, vietą stojasi vakarienė.

Poilsio kokybę lemia mityba vakare

Pasak mitybos specialistės Vaidos Kurpienės, nors įprasta manyti, kad toną visai dienai padiktuoja maistingi ir sotūs pusryčiai, siekiant užsitikrinti energijos kiekį ateinančią dieną reikėtų kruopščiai suplanuoti, ką valgysite vakare.

„Pirmiausia svarbu atminti, kad vakarienę verčiau valgyti pakankamai anksti, geriausia – iki miego likus bent trims valandoms. Taip pat atsakingai planuoti, kokius produktus ar patiekalus valgysite. Visa tai yra svarbu, nes neteisingai parinktas arba per vėlai suvalgytas maistas apsunkina organizmą, per ilgai užsibūna skrandyje ir iki ryto nėra visiškai suvirškinamas. Todėl ryte jaučiamės pavargę, nepailsėję, mums trūksta energijos“, – sako mitybos specialistė.

Jei ryte per valandą nuo atsibudimo nepajaučiame noro valgyti pusryčius, didelė tikimybė, kad mityba praėjusį vakarą buvo netaisyklinga.

Ir netrunka paaiškinti: naktį geriausiai pailsime per gilaus miego fazes. Didelę įtaką jų kokybei daro visa eilė faktorių: kokį maistą prieš užmigdami valgėme, kokiu metu, ar gerai sukramtėme, kaip ilgai iki eidami miegoti žiūrėjome televizorių, ar vartojome alkoholį ir kita. Kiekvienas iš minėtų faktorių gali rimtai pakenkti kokybiškam poilsiui ir net jei tam skiriame rekomenduojamas aštuonias valandas, sutrukdytas poilsis nebėra toks kokybiškas, koks galėtų būti.

„Jei ryte per valandą nuo atsibudimo nepajaučiame noro valgyti pusryčius, didelė tikimybė, kad mityba praėjusį vakarą buvo netaisyklinga – suvalgėme per daug, valgėme netinkamai, per vėlai ar blogai kramtėme. Tada tarsi pakliūvame į užburtą ratą: ryte neužkandę, vakare skubame pavalgyti labai sočiai. O būdami alkani, dažnai renkamės menkaverčius užkandžius. Taip energijos kaip nebuvo, taip ir neatsiranda. Tad norėdami jaustis gerai, turime pradėti maitintis teisingai ir pirmiausia, atkreipti dėmesį į tai, ką valgome vakare“, – sako V. Kurpienė.

Be to, mitybos specialistės teigimu, taisyklingai paruošta vakarienė ne tik padės jaustis energingiems ištisą dieną, bet ir padės kontroliuoti svorį. „Turėdami tikslą numesti svorio, žmonės dažniausiai pradeda analizuoti, kokius produktus jie vartoja. Tačiau pamirštama, kad didelę įtaką kūno formų pokyčiams turi ne tik mitybos racionas, bet ir bendra savijauta. Jei jaučiamės apsnūdę ir pavargę, noras suvalgyti sveiką ir maistingą patiekalą išblėsta ir ima norėtis to, ką galima greitai užkąsti – saldumynų, greito maisto, bandelių ir pan., kitaip tariant, greitos energijos. Taip pamažu ir storėjame“, – aiškina specialistė.

Ką valgyti vakarienei?

Prekybos tinklo „Maxima“ pardavimų tendencijos rodo, kad atėjus šiltajam sezonui, sveikesnių ir lengvesnių vakarienei tinkamų produktų paklausa pastebimai auga.

„Vasara – dėkingas sezonas norintiems maitintis sveikiau, mat mūsų parduotuvių lentynose vaisių ir daržovių pasirinkimas ypač gausus. Ne ką mažiau dėmesio šiuo metu sulaukia kepti ant laužo ar grilyje paruošta mėsa ir jos gaminiai – tai sveikuoliškos dešrelės, liesos mėsos kepsniai. Ką jau kalbėti apie lengvai vakarienei tinkamus pieno produktus ar mūsų meistrų jau paruoštus gaminius: salotas, užkandžių rinkinius “, – sako „Maximos“ komercijos vadovė Vilma Drulienė.

Kitas paprastas ir naudingas pasirinkimas vakarienei – patiekalai su kiaušiniais. Šis produktas ne tik suteiks sotumo jausmą, bet ir praturtins organizmą vertingomis medžiagomis. „Tai gali būti omletas ar, pavyzdžiui, kiaušiniais gardintos salotos. Kiaušinius galima išvirti minkštai ar iškart virti be lukšto, uždėti ant salotų ir perpjauti per pusę – skystas trynys pabarsčius prieskonių atstos riebų padažą“, – sako V. Kurpienė.

Dar vienas idealus pasirinkimas vakarienei, pasak V. Kurpienės, tai patiekalai su rauginto pieno produktais. Pavyzdžiui, kad ir tradiciniai, lietuvių mėgstami šaltibarščiai. Štai pagrindinio šaltibarščių ingrediento – kefyro – „Maximoje“ šiltuoju sezonu nuperkama kaip niekad daug. Gegužės–rugpjūčio mėnesiais kiekiniai kefyro pardavimai sudaro apie 40 proc. visų kefyro pardavimų per metus. O tai, mitybos specialistės teigimu, dėkinga tendencija siekiant jaustis energingiau.