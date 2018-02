Gydytojas atskleidė, kodėl rūkaliai nepasižymi gera uosle

Niekam ne paslaptis, kad cigaretėse esantis nikotinas sukelia priklausomybę, tačiau be šios medžiagos įprastuose tabako gaminiuose slypi kur kas daugiau pavojų, apie kuriuos tikrai ne visi yra girdėję.

Gydytojas otorinolaringologas atskleidžia, kokios medžiagos pavojingiausios sveikatai ir kokį poveikį jos daro mūsų kvėpavimo takams.

Cigaretėse esančios dervos nusėda ant mūsų organų

Visi ne kartą girdėjome, kad tabako gaminiuose esantis nikotinas veikia smegenis, arba tiksliau – jose esančius neurotransmiterius, susijusius su malonumo pojūčiu, todėl ši medžiaga sukelia priklausomybę nuo rūkymo. Tačiau kur kas mažiau žinome apie tai, kad cigaretėse slypi daugybė kitų sveikatai kenksmingų ingredientų.

„Visos kenksmingos medžiagos, esančios cigaretėse, veikia mūsų organizmą ir nereikėtų turėti iliuzijos, kad jos tiesiog išsisklaido erdvėje. Cigaretės degimo metu išsiskiria dūmai, kuriuose randama daugiau nei 4 tūkst. kenksmingų komponentų – įvairių dujų ir kietųjų medžiagų dalelių: akroleino, formaldehido, anglies monoksido, nikotino, kotinino, acetaldehido, fenolio, kalio cianido. Daugelis šių medžiagų toksiškai veikia kvėpavimo epitelį“, – sako medicinos ir chirurgijos centro „Northway“ gydytojas otorinolaringologas Jonas Smirnovas.

Cigaretės degimo metu išsiskiria dūmai, kuriuose randama daugiau nei 4 tūkst. kenksmingų komponentų.

Taip pat, cigarečių dūmuose yra daug dervų – gryno bevandenio nikotino neturinčio dūmų kondensato. Anot specialisto, tik 30 proc. iš įkvėptų dervų pasišalina iškvepiant orą, likusios nusėda ryklėje, gerklose ir plaučiuose bei ant dantų paviršiaus, todėl rūkalių dantys ilgainiui tampa gelsvi. Dervos taip pat gali sukelti plaučių emfizemą, jų kancerogeninis ir mutageninis poveikis įrodytas 100 proc., rašoma pranešime spaudai.

J. Smirnovas dar išskiria cigaretėse esantį acetaldehidą, kuris susidaro jos degimo metu. Tai reaktyvi medžiaga, reaguojanti su daugeliu medžiagų esančių organizme, sukelianti kvėpavimo takų veiklos sutrikimus ir yra priskiriama galimiems kancerogenams. Be viso to, pasirodo, acetaldehidas gali daryti netiesioginę žalą, didindamas priklausomybę nuo rūkymo.

Rūkymas ir kvėpavimo takų ligos

Daugelis jau žino, kad rūkaliai nepasižymi ir itin gera uosle. Ar kada susimąstėte, kodėl taip yra? Gydytojas paaiškina, kad žmogus cigarečių dūmus įkvepia ne tik per burną, bet ir per nosį, o tradicinėse cigaretėse randamos cheminės medžiagos silpnina skonio ir kvapo nervų receptorius, dėl to rūkančių žmonių uoslės ir skonio pojūčiai išties prastesni. Deja, kuo ilgiau žmogus rūko, tuo mažesnė galimybė jiems atsistatyti.

„Cigaretėse esančios medžiagos, patekdamos į kvėpavimo takus, mažina blakstienėlių judėjimą. Blakstienėlės – apie 10 mikrometrų ilgio ląstelės paviršiaus ataugos, jų randama kvėpavimo takų virpamajame epitelyje. Jos šalina ten patekusias bakterijas ir dulkes. Be to, dėl cigarečių dūmų hipertrofuoja gleivinės liaukos, daugėja sekreto. Taip pat dėl sausėjančios burnos gleivinės burnoje daugėja bakterijų, dėl ko kyla nemalonus kvapas“, – detalizuoja gydytojas J. Smirnovas.

Ką jau kalbėti, kad rūkymas susijęs su tokių ligų atsiradimu, kaip lėtinė obstrukcinė plaučių liga ar plaučių vėžys. Šis žalingas įprotis taip pat gali paskatinti astmos ir kai kurių alergijų išsivystymą, lėtinį sinusitą ir kitas kvėpavimo takų ligas.

Pasyvaus rūkymo pinklės

Be viso pavojaus, kurį sukelia tabako gaminių vartojimas, gydytojas primena ir apie pasyvaus rūkymo keliamą žalą. Pasyvus rūkymas – tai kvėpavimas cigarečių dūmų užterštu oru. Pasirodo, dažnai būnant prirūkytose patalpose didėja rizika susirgti vėžiu, kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių ligomis.

„Pasyvaus rūkymo poveikis ypač pavojingas kūdikiams ir vaikams. Jis padidina švokštimo riziką, gali sukelti astmos priepuolius, alergijas, kosulio ir apatinių kvėpavimo takų infekcijas, įskaitant bronchitą ir pneumoniją. Taip pat padidėja ūmaus ir lėtinio vidurinės ausies uždegimo rizika“, – sako gydytojas otorinolaringologas.

Suaugusiems dėl pasyvaus rūkymo, taip pat gali atsirasti astma, lėtinė obstrukcinė plaučių liga, dažniau susergama lėtiniu sinusitu, alergijomis.

Įprastų tabako gaminių alternatyvos

Šiandien, turėdami galimybę rinktis iš mažesnės žalos alternatyvų, susiduriame su dar daugiau klausimų: ar tikrai šie produktai yra mažiau kenksmingi mūsų sveikatai? Anot specialisto, kai kurie bedūmiai tabako gaminiai, kaip kad kramtomas, uostomas, tirpusis tabakas, sukelia nosiaryklės, burnos ertmės vėžinių susirgimų pavojų.

Tokias, kaip jų gamintojai teigia, mažesnės žalos alternatyvas įprastiems tabako gaminiams, kaip elektroninės cigaretės ar kaitinamo tabako gaminiai, gydytojas vertina atsargiai. Nors naudojant šias priemones į aplinką nepatenka nuodingi kancerogenai, vis tik dar nėra atlikta pakankami tyrimų, kurie padėtų iš esmės įvertinti šių, naujai atsiradusių produktų poveikį rūkančiajam. Taip pat šiose priemonėse yra priklausomybę sukeliančio nikotino, o ilgamečių tyrimų rezultatų apie šių naujų produktų poveikį sveikatai dar nėra.