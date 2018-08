Grįžta karščiai: koks maistas ir gėrimai labiausiai padės sveikatai?

Sinoptikai tvirtina, kad į Lietuvą šią savaitę vėl sugrįš karščiai, o kaitra tikėtina neišsikvėps ir per visą likusią vasarą. Retas gyventojas žino, kuo geriausiai gaivintis per karščius, kad būtų išlaikyta organizmo skysčių pusiausvyra ir nekamuotų troškulys. „Maximos“ maisto gamybos ekspertas Aidas Poleninas dalinasi patarimais, ką valgyti ir kuo gaivintis per kaitrą.