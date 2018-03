Ekspertas patarė, kaip išsaugoti duonos šviežumą ir drėgnumą

Kodėl juoda duona ilgiau išlieka minkštesnė, kodėl duonos nereikėtų laikyti šaldytuve ir ką daryti su apdžiūvusia duona, pataria kepyklos „Fazer Lietuva“ gamybos vadovas Tadas Aleknavičius.

Pasak T. Aleknavičiaus, duonos šviežumas priklauso nuo joje esančios drėgmės. Kai drėgmė iš duonos išgaruoja – ji džiūsta, kietėja, minkštimas tampa trapus, todėl kepinys praranda skonines savybes ir neretai būna išmetamas, rašoma pranešime spaudai.

Juoda duona – drėgnesnė

Ne visos duonos rūšys vienodai išlaiko drėgmę: ruginė duona šviežesnė išlieka ilgiau už kvietinę, tad, anot T. Aleknavičiaus, batono galiojimo laikas dažniausiai būna trumpesnis negu ruginės duonos: batonas paprastai galioja keturias dienas, o juoda duona – penkias. Anot kepyklos atstovo, taip yra todėl, kad ruginiai miltai kepimo metu geriau įsisavina drėgmę.

„Šių duonų savybės ir paruošimo būdas skiriasi. Taip yra dėl skirtingų miltų savybių, nes miltai susideda iš skirtingų dalių, juose yra skirtingi kiekiai krakmolo, kurie sugeria vandenį. Be to, juoda duona kepama su plikiniu ir, nors dėl to prailgėja šios duonos gamybos procesas, plikyta duona geriau įsisavina ir lengviau išlaiko drėgmę. Tačiau kepant su kvietiniais miltais, galima lengviau išgauti didesnę apimtį, todėl batonas būna purus ir minkštas, o ruginė duona – sunkesnė ir tankesnė. Pavyzdžiui, 400 gramų sveriantis batonas dažniausiai būna panašus arba net didesnis nei 800 gramų svorio ruginė duona“, – pasakoja specialistas.

Pilno grūdo duona taip pat būna drėgnesnė, nei iš sijotų miltų kepti gaminiai. Joje yra daugiau mineralinių medžiagų, kurios sugeria vandenį.

„Duonos minkštumui įtaką daro ir grūdų, sėklų kiekiai. Tokio gaminio tešla sunkesnė, gaminys būna žemesnis ir mažiau iškilęs, nei toks pat gaminys be sėklų ir grūdų. Kuo duona daugiau iškyla, kuo daugiau joje susiformuoja oro skylučių, tuo ji būna minkštesnė. Tačiau čia kalbame apie produkto sandarą, ne šviežumą, nes pastarasis nuo priedų nesikeičia“, – teigia specialistas.

Duoną laikykite sandariai

Tai, kiek ilgai duona išliks šviežia, priklauso ir nuo mūsų pačių. Specialistas T. Aleknavičius rekomenduoja duoną visuomet laikyti duoninėje, uždarame maišelyje bei paslėptą nuo tiesioginių saulės spindulių. Taip pat svarbu, kad duoninė būtų švari, joje nebūtų pelėsio.

„Mūsų kepyklos atliktų tyrimų metu, kai kepiniai dedami į specialius inkubatorius, paaiškėjo, kad pelėsiui veistis geriausia temperatūra yra apie 35 laipsnius. Taip pat įtaką daro sąlyginai aukšta patalpos drėgmė. Tačiau vidutinė kambario temperatūra paprastai būna 20-25 laipsniai, todėl tinkamai laikant duoną, pelėsis veistis neturėtų“, – teigia T. Aleknavičius.

Kai kurie žmonės duoną laiko šaldytuve. Nors tai padeda išvengti pelėsio, taip pagreitinamas duonos senėjimo procesas – pradeda kristalizuotis duonoje esantis krakmolas ir ji tampa kietesnė, lengviau trupa. Tačiau, anot specialisto, laikant duoną tvarkingai, švarioje duoninėje, ji gali išlikti šviežia ir skani net ir pasibaigus galiojimui.

Rinkitės mažesnes pakuotes

Šiais laikais vis daugiau žmonių gyvena vieni, namų ūkių sudėtis mažėja, tad dažna šeima nespėja suvalgyti tradicinio duonos kepalo iki jam sugendant.

„Tam, kad turima duona nespėtų pasenti, visų pirma reiktų gerai pagalvoti, kiek duonos pajėgsite suvalgyti. Anksčiau buvo įprasta pirkti tradicinius didelius kepalus, tačiau, mažėjant namų ūkiams, tampa sudėtinga didelius kiekius duonos suvalgyti iki jos galiojimo pabaigos. Todėl svarbu būti atsakingais ir duoną pirkti mažesnėmis pakuotėmis – taip visada galėsite mėgautis šviežia ir minkšta duona, nereikės maisto išmesti“, – pataria T. Aleknavičius.

Mažesnių duonos pakuočių ir porcijinių duonų paklausa rinkoje pastaruosius metus sparčiai auga. Ją lengva suvartoti laiku, be to, patogu vežtis į keliones – maža duonos pakuotė neužima daug vietos. Tokios formos duonos rūšys kur kas labiau atitinka šiuolaikinės visuomenės vartojimo įpročius.

Nespėję suvalgyti – išdžiovinkite

Tačiau, jei visgi matote, kad namie turimos duonos laiku suvartoti nespėsite, neskubėkite jos išmesti. T. Aleknavičius skatina vartoti atsakingai bei pataria, ką daryti su nesuvalgyta duona: šviežią duoną galima mažomis porcijomis užšaldyti, o šiek tiek apdžiūvusią – atgaivinti pašildant orkaitėje arba išdžiovinus pasigaminti duonos traškučius.

T. Aleknavičius teigia, kad pašildžius duoną iki 60-ties laipsnių, ji kuriam laikui pasidarys šviežesnė. Tačiau taip apdorotą duoną reiktų valgyti nieko nelaukiant.

„Šildant duoną krakmolo sandara tampa skystesne, panašia į želė. Todėl pašildžius duona būna minkštesnė. Tačiau jai vėstant krakmolas vėl kristalizuojasi, pereina į kietąją būseną – duona vėl sukietėja. O kadangi šildant duoną dar ir išgarinama dalis vandens, pašildyta atvėsusi duona tampa dar kietesne, nei buvo prieš tai, daug greičiau vyksta džiūvimo procesas“, – įspėja specialistas.

Jei nenorite duonos suvalgyti iš karto, galite ją orkaitėje ar skrudintuve išdžiovinti visiškai. Tokia duona būna panaši į traškučius ir gali tapti puikiu užkandžiu.