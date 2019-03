Ekspertai: tuberkuliozę galima išnaikinti iki 2045 metų

Perspėdami apie didžiulius ekonominius ir socialinius neveiklumo kaštus, ekspertai sako, kad tuberkuliozei išnaikinti reikalingas geresnis tikrinimas, gydymas ir visuomenės švietimas.

Per metus pasaulyje užregistruojama daugiau kaip 10 mln. šios lėtinės plaučių ligos atvejų. Tuberkuliozė yra infekcinė liga, nuo kurios mūsų laikais miršta daugiausia žmonių – daugiau kaip 1,6 mln. per metus, nors šiai ligai galima užkirsti kelią, be to, laiku pastebėjus ji dažniausiai išgydoma.

„Tai didžiulė (problema), o ekonominė jos našta besivystančioms ir išsivysčiusioms šalims stulbina“, – naujienų agentūrai AFP sakė Jungtinių Tautų specialusis pasiuntinys šios ligos klausimams Ericas Goosby (Erikas Gusbis).

„Tai – ne raketų mokslas, tai tikrai (tik) sveikas protas. Mums reikia inicijuoti naują prevencijos strategiją“, – pažymėjo jis.

Tuberkuliozė egzistavo tūkstantmečius, jos sukėlėjai nepastebimai gyvuoja maždaug ketvirtadalyje žmonijos.

Nors kasmet nužudo beveik tiek pat žmonių, kiek ŽIV/AIDS ir maliarija drauge sudėjus, jau visą šimtmetį nėra naujos, komerciškai prieinamos tuberkuliozės vakcinos.

Kovai su tuberkulioze šiuo metu skiriama tik maždaug 10 proc. lėšų, palyginus su ta suma, kuri tenka AIDS tyrimams.

Ekspertai iš 13 valstybių žurnale „The Lancet“ rašė, kad tinkamai kovai su tuberkulioze finansavimas tyrimams ir gydymo metodų vystymui turėtų padidėti keturis kartus iki maždaug 3 mlrd. dolerių (2,64 mlrd. eurų) per metus.

Vien Indijoje, kur užregistruojama trečdalis viso pasaulio mirties nuo tuberkuliozės atvejų, geresnės galimybės gauti gydymą ir tikslinės tikrinimo priemonės rizikos grupėms mirčių atvejų skaičių galėtų sumažinti kone trečdaliu, per metus skiriant 290 mln. dolerių (255,4 mln. eurų).

Šiuos skaičius galima palyginti su 32 mlrd. dolerių (28 mlrd. eurų) kasmet patiriamų ekonominių nuostolių, įskaitant gydymo išlaidas ir su tuberkulioze siejamą našumo sumažėjimą.

„Tikrasis raktas – kad mums reikės daug daugiau naujų tyrimų ir naujų įrankių“, – sakė Paryžiuje įsikūrusios Tarptautinės sąjungos prieš tuberkuliozę ir plaučių ligas direktorė mokslo reikalams Paula Fujiwara (Pola Fudživara).

„Net jei naudojame šiandien turimus įrankius, to nepakaks. Tikslas yra padaryti galą tuberkuliozei, bet dabartinis mažėjimas yra tik 1,5–2 proc. per metus“, – AFP sakė ji.

„The Lancet“ straipsnyje sakoma, kad net jei šiuo metu prieinami gydymo metodai būtų taikomi 90 proc. tuberkulioze sergančių žmonių, 800 tūkst. ligonių vis tiek mirtų – tai lemia metodų neveiksmingumas ir diagnozavimo spragos.

Tam tikros viltys

Virtinė pastarųjų mėnesių laimėjimų suteikė pacientams tam tikrų vilčių.

Spalio mėnesį nauju metodu prieš vaistams atsparias tuberkuliozės atmainas buvo išgydyta 80 proc. pacientų Baltarusijoje. Vėliau toks gydymas buvo taikomas ir kitose šalyse, kuriose yra daug tuberkuliozės atvejų. Rezultatai buvo panašūs.

Mėnesiu anksčiau farmacijos milžinė „GlaxoSmithKline“ pristatė tyrimą, rodantį, kad viena nauja vakcina buvo veiksminga 54 proc. bandymo dalyvių.

Be to, gydytojai sako, kad vienas naujas tyrimo metodas galėtų padėti sumažinti nuo tuberkuliozės mirštančių jaunesnių nei penkeri metai vaikų skaičių, kuris dabar yra 240 tūkst. per metus.

Pasak E. Goosby, norint tęsti reikia tolesnių bandymų. „Mums neišvengiamai reikės naujų vaistų, nes liga evoliucionuoja, – sakė jis. – Kaip pasaulinė sveikatos apsaugos kampanija turėtume laukti ir tikėtis atsparumo (vaistams išsivystymo) bei tęsti darbą.“

„The Lancet“ straipsnyje rašoma, kad mirties nuo tuberkuliozės atvejų sumažinimas iki žemesnio nei 200 tūkst. atvejų per metus lygio atsieitų maždaug 10 mlrd. dolerių (8,8 mlrd. eurų) per metus.