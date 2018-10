Dantų tiesinimas skaidriomis „Airnivol“ kapomis

Atsakymas yra paprastas – ant dantų nebereikia klijuoti nei metalinių, nei deimantinių breketų. Šiandien pacientui užtenka tik nešioti skaidrias permatomas kapas, kurias pagamino gydytojas ortodontas, panaudodamas naujausias technologijas – intraoralinį skenerį ir 3D spausdintuvą.

Ši sistema, kurią norime jums šiandien pristatyti, yra tokia unikali ir patraukli, kad tinka net didžiausiam skeptikui. Tikslui pasiekti yra naudojama sumani programinė įranga, kuri kompiuterio pagalba leidžia sumodeliuoti situaciją – ją išanalizuoti ir pamatyti galutinį rezultatą dar nepradėjus gydymo. Tai leidžia pacientui lengviau apsispręsti, ar jis nori pagrąžinti savo šypseną ištiesindamas savo dantis, ar vis tik jį tenkina tokia situacija, kokia yra ir investuoti į pokyčius nėra jokio reikalo.

AIRNIVOL® aparatai pagaminti iš pažangaus medicininės paskirties skaidraus polimero. Sukurti komandos, sudarytos iš biologinės inžinerijos specialistų, dantų technologų, dirbančių su skaitmeninėmis technologijomis ir gydytojų ortodontų. Jie kūrėjams visapusiškai ir intensyviai talkino viso kūrybinio proceso metu. AIRNIVOL® tiesina dantis! Kaip? Labai paprastai!

Specialiu intraoraliniu skeneriu yra nuskenuojami burnoje esantys dantys. Kompiuterinės programos pagalba sumodeliuojama situacija ir sudaromas jos gydymo planas. 3D spaudintuvu atspausdinamas specialių kapų rinkinys, kuris ir padeda ištiesinti dantis. Sistema sukurta taip, kad kiekvienas sudarytas gydymo planas iki pilno išpildymo yra patikrinamas net tris kartus. Pirmiausiai tai atlieka mūsų klinikos gydytojas ortodontas, AIRNIVOL® dantų tiesinimo kapomis specialistas, kuris planą ir sudaro. Antrajame etape patikrinimą atlieka AIRNIVOL® kompanijos gydytojų ortodontų komanda. Paskutiniame, trečiajame etape, prieš pradedanti kapų gamybą, visą gydymo eigą dar kartą peržiūri ir dantų technologai. Spręsdami sudėtingas situacijas mūsų gydytojai visada turi galimybę pasikonsultuoti su kolegomis Italijoje ir taip užtikrinti papildomą situacijos priežiūrą ir kontrolę. Toks bendradarbiavimas gydytojui suteikia galimybę pasiekti maksimaliai gerą rezultatą. Patenkinti pacientai ir gauti puikūs gydymo rezultatai tik dar kartą įrodo, jog ši sistema, kurioje yra privalomas kiekvieno klinikinio atvejo stebėjimas ir skaitmeninio planavimo preciziškumas, veikia puikiai.

Gydymo eigos etapai:

Ištyrimas. Pacientas nufotografuojamas, atliekama panoraminė ir galvos šoninė rentgeno nuotraukos, intraoraliniu skaneriu nuskanuojami dantys arba nuimami dantų lankų atspaudai.

Planavimas. Naudojant skaitmenines technologijas ir specialią AIRNIVOL® kompiuterinę programą, sukuriamas individualus gydymo planas bei pagaminamas individualių kapų rinkinys. Kiekvieno paciento gydymui reikalingas kapų kiekis yra skirtingas.

Gydymas. Pagamintos kapos yra keičiamos į naujas kas 2-3 savaites. Per šį laiką dantys po truputį stumdomi į tas vietas, kuriose jie turi būti. Kapas reikia nešioti ne mažiau kaip 22-24 valandas per parą. Priklausomai nuo klinikinės situacijos, gydymas gali užtrukti nuo 6 mėnesių iki 2 metų. Pas gydantį gydytoją rekomenduojama apsilankyti kas 6-8 savaites. Jei gyvenate ne Lietuvoje ir neturite galimybės grįžti kas 6-8 savaites, nesijaudinkite, nieko blogo nenutiks, galėsite gydytis nuotoliniu būdu! Svarbiausia, kad jūsų gydymas būtų tinkamai suplanuotas, o jūs pas gydytoją turėsite apsilankyti kartą per pusę metų. Pakartotinų apsilankymų metu ant dantų yra fiksuojami specialūs kompoziciniai užraktai. Jei reikia, pacientui uždedami tarpžandikauliniai elastikai. Taip pat pacientas gauna naują kapų rinkinį, kurį turi pradėti nešioti po 2 savaičių.

Baigus gydymą. Skiriama palaikomoji – retencinė kapa, kuri pirmuosius keturis mėnesius nešiojama 22-24 valandas per parą, vėliau – tik nakties metu.

Kada galima taikyti šį gydymo metodą?

Gydymas AIRNIVOL® kapomis rekomenduojamas suaugusiems ir vaikams, kuriems jau yra išdygę visi nuolatiniai dantys, tačiau jiems reikia:

• Ištiesinti susigrūdusius dantis;

• Uždaryti tarpus tarp dantų;

• Reikia pastumti dantis, tačiau ne daugiau kaip 4-5 mm.

Dantų tiesinimas kapomis negalimas tada, kai:

• Yra skeletinės sąkandžio anomalijos;

• Esant atviram sąkandžiui.

2016 metais tarptautinėje elainerių konferencijoje AIRNIVOL® kompanija buvo pripažinta viena iš 3 kompanijų, kurių technologijos leidžia gydyti ne tik paprastus, bet ir sudėtingus atvejus. Dirbant su šia sistema, kiekviena klinikinė situacija yra vertinama individualiai ir tik atlikus išsamų ištyrimą nusprendžiama, ar yra galimas dantų padėties koregavimas kapomis, ar ne.

AIRNIVOL® sistemos pranašumai:

• Gydymo pradžioje kompiuterio ekrane galite matyti, kaip pabaigoje atrodys jūsų šypsena;

• Patogu dėvėti, nes kapos yra plonos ir gerai priglunda prie dantų;

• Jos yra estetiškos – uždėtos ant dantų vos pastebimos. Šventės ar susitikimo metu jas galima trumpam nusiimti;

• Nedirgina burnos gleivinės, nes neturi aštrių kraštų;

• Kapas išsiimsite valgydami;

• Pagamintos iš medicininės paskirties skaidraus polimero, jos nesukelia alergijų;

• Jas galite užsidėti ir nusiimti patys;

• Lengva palaikyti gerą burnos higieną, nes valantis dantis kapas reikia išimti;

• Kapas galima nešioti sportuojant;

• Nesukelia skausmo. Iš pradžių šiek tiek gali jaustis diskomfortas, lengvas maudimas, nes aktyvi kapa stumia dantis;

• Nekeičia tarties, retais atvejais gali prireikti kelių dienų, kad liežuvis prisitaikytų prie naujos padėties;

• Nėra amžiaus ribos.

AIRNIVOL® sistemos trūkumai:

• Kapą būtina išsiimti geriant karštus gėrimus, nuo šilumos ji gali deformuotis ir pakeisti spalvą;

• Su kapa burnoje negalima rūkyti, nes pakis jos spalva;

• Negalima kramtyti kramtomos gumos.

Kaip prižiūrėti kapas:

• Plauti po šaltu tekančiu vandeniu su tam skirtu dantų šepetėliu;

• Dedant kapas pirmiausiai uždėti priekinius dantis, o paskui galinius;

• Nuiminėti kapas pradedant nuo galinių krūminių dantų;

• Įsitikinti, ar kapos gerai uždėtos, prigludusios prie dantų. Tik tuomet galima sukąsti;

• Stebėti, ar visi sudėtiniai elementai yra savo vietose, ar nei vienas nenukrito;

• Kreipkitės į savo gydytoją, jei pastebėjote, nukritusį užraktą;

• Jei kapa sulūžo ar ją pametėte, iš karto informuokite savo gydytoją;

• Kapas laikykite tik specialioje dėžutėje, kurią gausite iš gydytojo;

• Neatsargiai laikomos kapos gali pasimesti ar sulūžti.

Kokia yra viso gydymo kaina?

Gydymo kaina kiekvienam pacientui yra skaičiuojama individualiai, nes ji priklauso nuo situacijos sudėtingumo ir gydymo trukmės. Tik atlikus išsamų ištyrimą ir gydymo planavimą kompiuterine programa, galima tiksliai suskaičiuoti gydymui reikalingų kapų skaičių ir numatyti laikotarpį, per kurį gydymas bus pilnai atliktas. Atlikus visus šiuos veiksmus gydytojas galės tiksliai pasakyti, kiek visas gydymas su visais vizitais jums kainuos. Kaina gali svyruoti nuo 1800 iki 3000 eurų.

Kviečiame atvykti į Kauno odontologijos kliniką „Denticija“ konsultacijai pas ortodontę Iloną Tercijonaitę Pamarnackienę dėl gydymo AIRNIVOL® kapomis. Konsultacijos kaina 7 eurai.

Registracija konsultacijai.