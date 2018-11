Apie 300 žmonių Lietuvoje gali nežinoti, kad yra užsikrėtę ŽIV

Lietuvoje gali būti apie 250–300 žmonių, kurie yra infekuoti žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV), tačiau to nežino, sako Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) atstovė, gydytoja Irma Čaplinskienė.

Lietuvoje daugiau kaip 90 proc. užsikrėtusių ŽIV žmonių žino, jog yra užsikrėtę šia infekcija. Pagal šį rodiklį, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro vertinimu, Lietuva yra tarp pažangiausių Europoje.

Naujausiais šio centro duomenimis, Europoje vidutiniškai 80 proc. sergančiųjų ŽIV žino, kad yra užsikrėtę. Jungtinių Tautų AIDS programos duomenimis, pasaulyje šio rodiklio vidurkis siekia – 75 proc., t. y. ketvirtadalis užsikrėtusiųjų ŽIV nežino, jog yra infekuoti šiuo virusu.

Šią savaitę vyksta Europos ŽIV ir hepatitų testavimo savaitė, ja siekiama atkreipti visuomenės dėmesį, kaip svarbu suprasti apie ŽIV ir hepatitų ankstyvą nustatymą. Jei šios infekcijos nustatomos laiku, skiriamas nemokamas gydymas.

Testavimo savaitė prasidėjo penktadienį ir truks iki lapkričio 30 dienos.

Kasmet testavimo savaitė vyksta likus savaitei iki Pasaulinės AIDS dienos gruodžio 1-ąją. Visą testavimo savaitę medikai informuos visuomenę apie ŽIV ir hepatitų keliamas grėsmes, į kokius požymius verta atkreipti dėmesį ir įtarti ŽIV ir hepatitų infekcijas.

Pirmiausia dėl ŽIV rekomenduojama pasitikrinti tiems asmenims, kuriems kosulys tęsiasi ilgiau nei mėnesį, taip pat tiems, kuriems daugiau nei 2 kartus per metus serga plaučių uždegimais, bronchitais, gerklės, ausų ir kitais uždegimais.

Be to, ULAC ekspertai pataria pasitikrinti ir tais atvejais, jeigu karščiavimas ar viduriavimas tęsiasi ilgiau nei mėnesį, be priežasties netenkama daugiau nei 10 proc. svorio, taip pat jeigu nuolat juntamas nuovargis ir silpnumas, naktimis gausiai prakaituojama; susirgus tuberkulioze, padidėjus kaklo, pažastų ar kirkšnies limfmazgiams.

Patariama atlikti ŽIV testą, jeigu sergama lytinių organų, burnos, stemplės ar gerklės kandidoze, jei turima burnos ir genitalijų opų, neišnykstančių ilgiau nei mėnesį, taip pat esant kitoms būklėms, kurias galima rasti ULAC interneto svetainėje testavimo savaitei skirtame informaciniame langelyje.

Naujausiais ULAC duomenimis, Lietuvoje ŽIV infekcija diagnozuota 3133 asmenims, iš jų kas penktas susirgo AIDS bei kas septintas yra miręs nuo įvairių priežasčių.