Alinantys karščiai: ką daryti, kad nesušlubuotų sveikata?

Respublikinės Šiaulių ligoninės palatose nestinga pacientų, kurių sveikata sušlubavo dėl karščių. Medikų teigimu, pavojus sveikatai kyla ne tik dėl karštos saulės, bet ir dėl to, kad žmonės per mažai arba per daug vartoja skysčių, vėsinasi nekokybiškais kondicionieriais, netinkamai maitinasi.