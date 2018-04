Aknės ir kitos odos ligų išvengsite atsisakę vieno produkto

Kiekvieną dieną galite atidžiai prižiūrėti savo odą, valyti, šveisti, drėkinti, bet, per pietus suvalgę sumuštinį, odai padarysite daugiau žalos nei praleidę vieną tokią procedūrą, LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ sako Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas. Be to, žinoti, kad glitimas gali sukelti aknę, turėtų ir paaugliai bei jų tėvai.