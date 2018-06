Proto mankšta: gali padėti bet kuri kvaila mintis

Jei norite, kad smegenys būtų tokios pat sveikos ir stiprios, kaip kūnas, autorė siūlo pasinaudoti dešimčia paprastų patarimų.

Su laiku nyksta ne tik raumenys, bet ir smegenys. Bėgant laikui gali būti sunkiau atlikti protines užduotis. Bet lygiai kaip kilnodami sunkumus galite padidinti raumenų masę ir jos neprarasti vėlesniais gyvenimo etapais, rūpinantis savo psichika ir reguliariai atliekant tikslinius smegenų pratimus galima padidinti smegenų kognityvinį rezervą.

Kol kas vienas išsamiausių gyvensenos ir demencijos ryšio tyrimų rodo, kad įvairia sveika veikla užsiimantiems asmenims demencijos pavojus gerokai mažesnis. „PLOS ONE“ paskelbtame tyrime 2235 vyrai dalyvavo net 30 metų. Per šį laikotarpį buvo vertinami jų sveikos gyvensenos požymiai: nerūkymas, optimalus kūno masės indeksas, didelis vaisių ir daržovių vartojimas, reguliarus fizinis aktyvumas ir nedidelis ar vidutinis alkoholio vartojimas. Tiriamiesiems, užsiimdavusiems bent keturiomis ar visomis penkiomis išvardytomis veiklomis, tikimybė, kad išsivystys kognityvinių sutrikimų ir demencija, buvo maždaug 60 proc. mažesnė.

Pixabay nuotr.

Kraujagyslių sveikatą, kuri yra būtina norint apsaugoti smegenų audinius, gerina ir reguliari mankšta. Taip pat svarbu vengti rutinos bei nuobodulio. „Smegenys nori mokytis“, – sako esančio Johnny Orro atminties centro ir sveiko senėjimo instituto medicinos direktorius dr. Robertas Benderis ir pabrėžia, kad kai kurių mokslininkų nuomone, demencija dažniau išsivysto žmonėms, nekreipiantiems dėmesio į aplinkos smulkmenas. „Elgdamosi pasyviai smegenys linkusios atrofuotis“, – prideda jis. Dėl to užsiimant sėdima ir palyginti pasyvia veikla iškyla pavojus, kad ilgainiui smegenų būklė pablogės.

Be sveikos mitybos ir reguliaraus sporto smegenis galima mankštinti ir kitaip – nė netuštinant piniginės. Nors šiais laikais apstu smegenų mankštinimo programinės įrangos, dar nėra jokių įrodymų, kad ji duotų reikšmingos neurologinės naudos pagyvenusiems suaugusiesiems. „PLOS Medicine“ paskelbtoje apžvalgoje australų mokslininkai aptarė 52 skirtingus kompiuterizuotos kognityvinės mankštos tyrimus, kuriuose iš viso dalyvavo 4885 tiriamieji. Paaiškėjo, kad žaidimai ne itin gerina smegenų veiklą.

Pratimai, skirti stiprinti smegenų veiklą, turėtų pasižymėti naujoviškumu ir iššūkiais.

Specialistai rekomenduoja mankštinti smegenis realia veikla. Pratimai, skirti stiprinti smegenų veiklą, turėtų pasižymėti naujoviškumu ir iššūkiais. „Gali padėti bet kuri kvaila mintis“, – sako Hjustone, Teksaso valstijoje, esančio Bayloro medicinos koledžo neuromokslininkas ir docentas dr. Davidas Eaglemanas. – Grįžkite namo kitu keliu, išsivalykite dantis kita ranka. Smegenys veikia per asociacijas [būtent dėl to lengviau išmokti dainos žodžius pagal melodiją, nei bandyti įsiminti tą patį tekstą be muzikos], todėl kuo daugiau juslių pajungsite, tuo geriau.“

10 paprastų ir veiksmingų pratimų smegenims

Galima pradėti nuo rytinio laikraščio. „Tinka paprasti žaidimai, tokie kaip „Sudoku“ ir žodžių žaidimai, taip pat piešinėliai, kuriuose reikia rasti skirtumus“, – sako Sent Luiso universiteto Geriatrijos medicinos skyriaus direktorius dr. Johnas E. Morley, parašęs knygą „Ilgos jaunystės mokslas“ (The Science of Staying Young). Be žodžių žaidimų dr. J. Morley rekomenduoja protinius gebėjimus aštrinti šiais pratimais:

1. Išbandykite savo atmintį. Sudarykite ir įsiminkite sąrašą: pirkinių, užduočių ir pan. Po valandos ar dar vėliau patikrinkite, kiek daiktų atsimenate. Norėdami labiau sužadinti smegenis pasistenkite, kad sąrašas būtų kuo sunkesnis.

2. Grokite. Išmokite groti muzikos instrumentu arba dainuokite chore. Tyrimai rodo, kad senėjančioms smegenims naudinga ilgą laiką mokytis naujų ir sudėtingų gebėjimų.

3. Skaičiuokite mintinai. Spręskite uždavinius be pieštuko, popieriaus ar kompiuterio. Užduotį galima pasunkinti tuo pat metu vaikštant.

4. Pasimokykite gaminti maistą. Išmokite ruošti naujus patiekalus. Gaminant maistą pasitelkiamos kelios juslės: uoslė, lytėjimas, rega ir skonis. Už jas atsakingos skirtingos smegenų dalys.

5. Išmokite užsienio kalbą. Klausymas ir klausa stimuliuoja smegenis. Be to, tyrimai rodo, kad kuo turtingesnis žodynas, tuo mažiau tikėtinas kognityvinis nuosmukis.

6. Kurkite žodžių paveikslus. Įsivaizduokite žodžio rašybą, paskui pabandykite sugalvoti kitų žodžių, kurie prasidėtų tomis pačiomis dviem raidėmis.

7. Nupieškite žemėlapį iš atminties. Po apsilankymo naujoje vietoje pabandykite nupiešti jos žemėlapį. Šį pratimą kartokite kaskart grįžę iš naujos vietovės.

8. Meskite iššūkį skonio receptoriams. Valgydami pabandykite atskirti patiekalo sudedamąsias dalis įskaitant vos juntamas žoleles ir prieskonius.

9. Tobulinkite rankų ir akių koordinaciją. Imkitės naujo pomėgio, kuriam reikia smulkiosios motorikos, pavyzdžiui, mezgimo, piešimo, tapybos, dėlionių ir pan.

10. Išmokite naują sporto šaką. Imkitės sporto, kuriam reikėtų protinių ir fizinių jėgų, kaip antai jogos, golfo ar teniso.

Kaip sako R. Benderis, greitai žmonės supras, kad gali pasirūpinti savo smegenų sveikata, panašiai kaip užsiimama širdies ligų prevencija. „Prognozuoju, kad per artimiausią dešimtmetį smegenų gerove bus rūpinamasi ne mažiau nei širdies veikla. Ir tai tik įrodo, kad smegenims sveika gyvensena veikia.“