„Žalgiris“ sieks palaužti kovingus autsaiderius

Turkijos klubas yra turnyro autsaideris – iškovojo tik vieną pergalę per 12 turų. „Darussfaka“ pralaimėjo 10 dvikovų iš eilės. Tiesa, septyniose iš jų varžovams nusileido aštuonių ar mažesniu taškų skirtumu. „Žalgirio“, kuris užima 10-tą vietą, taupyklėje – 5 pergalės.

„Žalgiris“ pranoksta oponentus pagal daugumą statistikos rodiklių. Didžiausias kontrastas – tritaškiai. Juos kauniečiai meta 38,5 proc. taiklumu, o Stambulo ekipa – 29,4 proc. Tai blogiausias rezultatas Eurolygoje.

„Darussafaka“ žaidėjai taip pat prasčiausiai atakuoja iš dviejų taškų zonos – 46,0 proc. Žalgiriečiai pataiko 55,7 proc. dvitaškių.

„Žalgiris“ pirmauja turnyre pagal išprovokuotas pražangas (vid. 24,2). Turkijos klubo varžovus priverčia prasižengti vos po 18,1 karto (15 vieta).

Tiesa, Stambulo komanda atkovoja daugiausia kamuolių Eurolygoje (vid. 37,2). Kauniečiai sugriebia 33,8.

„Darussafaka“ gretose rezultatyviausiai rungtyniauja neseniai į ekipą įsijungęs gynėjas iš JAV Toney Douglasas. Jis per dvejas rungtynes pelnė po 14,5 taško, be to, šis aštuonerius metus NBA žaidęs krepšininkas atliko po 4 rezultatyvius perdavimus, atkovojo po 3 kamuolius.

„Centras“ iš Nigerijos Michaelas Ericas įmeta 13,3 taško, sugriebia 6,6 kamuolio, renka 14,5 naudingumo balo. Latvis Žanis Peineris, praėjusį sezoną atstovavęs Panevėžio „Lietkabeliui“, pelno 8,3 taško.

Turkijos ekipai Eurolygoje tik antrosiose rungtynėse diriguos vyriausiasis treneris Selcukas Ernakas. Jis neseniai šiame poste pakeitė Ahmetą Caki.

„Darussafaka“ su „Žalgiriu“ Eurolygoje kovojo du kartus. 2016-2017 m. sezone Kaune 83:80 triumfavo Stambulo klubas, o Turkijoje 69:66 nugalėjo Kauno krepšininkai.

„Darussafaka“ stringa ir Turkijos čempionate, kur tarp 15 ekipų užima 12-tą vietą – 4 pergalės ir 6 pralaimėjimai.

Tiesioginių transliacijų tvarkaraštis:

gruodžio 18 d.

19.30 val. „Fenerbahce“ – CSKA

21.30 val. „Barcelona“ – „Olympiacos“

22.15 val. „Herbalife“ – „Barcelona“

gruodžio 19 d.

19.00 val. „Darussafaka“ – „Žalgiris“

21.30 val. „Armani Olimpia“ – „Bayern“

21.45 val. „Real“ – „Panathinaikos“