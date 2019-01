„Žalgiris“ – CSKA: drama gali pasikartoti

"Per dvikovą su "Žalgiriu" privalėsime būti dėmesingi net menkiausioms smulkmenoms", – pabrėžė vakar į Kauną atvykusios Maskvos CSKA krepšinio komandos žaidėjas Michailas Kulaginas.

Pradės antrąjį ratą

Kauno ir Maskvos krepšininkai susitiks šiandien "Žalgirio" arenoje. Abiem ekipoms tai bus pirmasis Eurolygos turnyro antrojo rato mačas.

Pirmojo rato mūšį pernai lapkritį Rusijos sostinėje tik po dramatiško pratęsimo 99:97 laimėjo CSKA.

"Nesitikime, kad šįkart bus kitaip – lengviau ar paprasčiau, juo labiau kad rungtyniausime Kaune. Aš "Žalgirio" arenoje žaisiu pirmą kartą, bet žinau, kad čia praeitą sezoną CSKA pralaimėjo. Be to, girdėjau, kad Kaune atmosfera per rungtynes būna neįtikėtina", – sakė Maskvos komandos legionierius amerikietis Alecas Petersas.

Spragos rikiuotėje

2018-uosius "Žalgiris" užbaigė gruodžio 30-ąją pergale Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionate – 93:48 sutriuškino Prienų "Skycop", tačiau dėl traumų nerungtyniavo net penki Kauno ekipos krepšininkai – Paulius Jankūnas, Antanas Kavaliauskas, Leo Westermannas, Marius Grigonis ir Nate'as Woltersas.

L.Westermannas iš kovinės rikiuotės iškrito mažiausiai mėnesiui.

Maskvos krepšininkai irgi gruodžio 30-ąją žaidė Vieningosios lygos rungtynes Taline su "Kalev" komanda ir nugalėjo ją vos 85:80.

Asmeninį rezultatyvumo savo karjeros CSKA klube rekordą pakartojo įžaidėjas ispanas Sergio Rodriguezas – pelnė 26 taškus (pataikė 7/13 tritaškių). Nedaug rungtyniavo gynėjas Cory Higginsas (beveik 6 min.) ir puolėjas Andrejus Voroncevičius (8 min.).

Tikslas – finalo ketvertas

Šiuo metu CSKA yra trečioje Eurolygos turnyro lentelės vietoje (pernai tokiu pat metu buvo pirmoje), tačiau Maskvos klubo prezidentas Andrejus Vatutinas to nesureikšmino.

"Nekeliame tikslo laimėti reguliarųjį sezoną. Mūsų siekis realus – būti tarp keturių stipriausių komandų, nesvarbu – pirmiems ar ketvirtiems. Svarbu, kad per atkrintamąsias varžybas turėtume namų aikštės pranašumą, o tuomet patektume į finalo ketverto turnyrą. Manau, kad lyderės pozicijoje iki reguliariojo sezono pabaigos išsilaikys Stambulo "Fenerbahce", – teigė A.Vatutinas.

Klubo strategui pritarė ir S.Rodriguezas.

"Namų aikštės pranašumas ketvirtfinalyje – svarus privalumas, o finalo ketvertas – tai, kas Eurolygoje svarbiausia, nes nuo paskutinių dviejų mačų priklauso viskas. Galima visą sezoną žaisti vidutiniškai, tačiau galiausiai, įgijus gerą sportinę formą, prasimušti į pajėgiausiųjų ketvertuką ir sukurti istoriją, – kalbėjo ispanas. – Mūsų privalumai – nepasikeitęs komandos branduolys ir trenerių štabas, patirtis."

Pagerbs žiūrovą

Kitą savaitę "Žalgiris" laikys turkišką egzaminą: sausio 8-ąją Kaune susitiks su Stambulo "Anadolu Efes", o 10 d. svečiuose – su kita šio miesto ekipa "Fenerbahce".

Per žalgiriečių mačą su "Anadolu Efes" krepšininkais "Žalgirio" arena pasitiks jau penkiamilijonąjį lankytoją.

Jis sulauks ypatingo dėmesio. Laimingasis ne tik bus apdovanotas marškinėliais su "Žalgirio" komandos autografais, bet ir gaus įspūdingą dovaną – kelionę dviem su žalgiriečiais į vasario 28-ąją Vitorijoje vyksiančias Eurolygos rungtynes.

Bosnis – į Milaną

Priverstinis pokytis Milano "Armani Olimpia" komandoje, kuriai atstovauja Artūras Gudaitis ir Mindaugas Kuzminskas.

Italijos klubas pasirašė sutartį su 26-erių metų 216 cm ūgio vidurio puolėju Alenu Omičiumi – bosnis pakeitė traumuotą amerikietį Kalebą Tarczewskį.

A.Omičius sezoną pradėjo Podgoricos "Buducnost" gretose ir Eurolygoje sužaidė visas 15 rungtynių, pelnė vidutiniškai po 8,9 taško, atkovojo po 4,7 kamuolio.

Maskvos CSKA

Nando De Colo Prancūzija gynėjas 196 cm

Joelis Bolomboy Ukraina/Rusija puolėjas 204 cm

Alecas Petersas JAV puolėjas 203 cm

Ivanas Uchovas Rusija gynėjas 193 cm

Semionas Antonovas Rusija puolėjas 202 cm

Sergio Rodriguezas Ispanija gynėjas 191 cm

Andrejus Voroncevičius Rusija puolėjas 207 cm

Willas Clyburnas JAV puolėjas 201 cm

Cory Higginsas JAV gynėjas 196 cm

Danielis Hackettas Italija/JAV gynėjas 193 cm

Michailas Kulaginas Rusija gynėjas 191 cm

Nikita Kurbanovas Rusija puolėjas 202 cm

Kyle'as Hinesas JAV vidurio puolėjas 198 cm

Othello Hunteris JAV vidurio puolėjas 203 cm

Vyriausiasis treneris Dimitris Itoudis (Graikija)

Turnyro lentelė

1. "Fenerbahce" 14 1 +134

2. "Real" 12 3 +172

3. CSKA 11 4 +82

4. "Anadolu Efes" 9 6 +56

5. "Olympiakos" 9 6 +54

6. "Bayern" 8 7 -5

7. "Barcelona" 8 7 -12

8. "Žalgiris" 7 8 +12

9. "Armani Olimpia" 7 8 +4

10. "Baskonia" 7 8 +2

11. "Panathinaikos" 7 8 -6

12. "Gran Canaria" 6 9 -100

13. "Maccabi" 5 10 -31

14. "Chimki" 5 10 -47

15. "Buducnost" 3 12 -176

16. "Darussafaka" 2 13 -139