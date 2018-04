„Vyčio“ krepšininkai iškovojo NKL bronzos medalius

Taip „Vytis“ atsitiesė po skaudžios nesėkmės pusfinalyje, kuri nutraukė 22 pergalių seriją ir užkirto galimybę kovoti dėl čempiono titulo.

„Smagu, kad vyrai susikaupė po to kartėlio, kurį patyrėme vakar, ir parodė, kad jie tikrai yra verti to, ką šiandien pasiėmė, - po dvikovos sakė A. Jasilionis. - Prieš rungtynes buvo akcentuojama, kad turime ateiti ir pasiimti to, kas mums priklauso“.

Pirmąją vietą NKL reguliariajame sezone užėmęs „Vytis“ iškovojo 36 pergales iš 39 galimų, vėliau dominavo ir ketvirtfinalyje, trejas rungtynes laimėdami vidutine 31,7 taško persvara, tačiau pusfinalyje atsimušė į Kauno „Žalgirio-2“ sieną - 77:82.

„Buvo labai sunku, nes per vienas rungtynes visas darbas nuėjo šuniui ant uodegos, - sakė naudingiausias „Vyčio“ žaidėjas Gytis Radzevičius. - Nebuvo lengva, bet pasikalbėjome su vyrais, treneris nuteikė ir ėjome neturėdami ką prarasti. Smagu sezoną pabaigti pergale, kad ir kaip bebūtų. Aišku, tikslai buvo aukščiausi, bet bronza šiai dienai džiugina. Žiūrint į viso sezono perspektyvą - tikrai ne, bet smagu laimėti tą bronzą“.

Šis laimėjimas suteikė „Vyčiui“ galimybę siekti vietos Lietuvos krepšinio lygos (LKL) pirmenybėse. Pagal Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) patvirtintus nuostatus, jeigu NKL finale žaidžia dvi dublerių komandos, kelialapis į aukštesnę lygą atitenka trečiąją vietą užėmusiai komandai.

Anot G. Radzevičiaus, šis tikslas prieš mažojo finalo dvikovą motyvavo papildomai.

„Prieš sezoną klubo vadovai kėlė tikslą patekti į LKL. Kai pralaimėjome „Žalgiriui-2“, galvojome, kad tą šansą praradome, bet taisyklių dėka tas tikslas išliko. Tai ir buvo pagrindinė motyvacija šiandien kovoti“, - sakė G. Radzevičius.

Paskutiniame sezono mače jis pelnė 21 tašką ir atkovojo 9 kamuolius, o visą sezoną fiksavo 16,1 taško ir 6,5 atkovotų kamuolių vidurkius.

„Jaučiu, kad NKL jau pasiekiau savo lygį, - sakė G. Radzevičius. - Prieš sezoną irgi buvo tikslas žengti į LKL. Ar tai bus su „Vyčio“ komanda, ar su kita komanda, žiūrėsime vasarą“.