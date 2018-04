Šventė Utenoje: šeši „Juventus“ krepšininkai nubloškė „Lietkabelį“

Utenos komandoje nuo suolo pakilo du krepšininkai, o iš jų Jonas Zakas žaidė tik 99 sekundes. „Juventus“ vertėsi be Anthony Irelando ir Larono Dendy. Komandai nepadėjo jau anksčiau traumas patyrę Kenny Gainesas ir Laurynas Samėnas.

Antrąjį ketvirtį dvitaškiais pradėjo Mindaugas Kupšas, Karolis Guščikas ir Arvydas Šikšnius, o po šių metimų „Juventus“ persvara pasiekė rekordinę 15 taškų ribą – 29:14.

Prasidėjus priešpaskutinei antrojo kėlinio minutei Utenos krepšininkai dar pirmavo 47:33, tačiau tuomet svečiai pelnė 8 taškus be atsako ir deficitą sumažino iki 6 taškų (41:47).

Antroji mačo pusėje prasidėjo trimis iš eilės „Lietkabelio“ tritaškiais, po kurių panevėžiečiai persvėrė rezultatą (50:49). Visgi šeimininkai nepalūžo – spurtavo 23:13 ir susikrovė 9 taškų atsargą.

Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus 5 minutėms Mindaugas Kupšas gavo penktąją pražangą, o po Žanio Peinerio tritaškio „Lietkabelio“ deficitas sumažėjo iki 2 taškų.

Be savo pagrindinio vidurio puolėjo likusi Utenos komanda vėl šovė į priekį – Dovis Bičkauskis surinko 5 taškus, Arvydas Šikšnius ir Dino Pita pridėjo po tritaškį ir likus 2 minutėms uteniškiai pirmavo 99:90. Per likusį laiką uteniškiai žaidė be keitimų, išsaugojo turėtą pranašumą ir šventė pergalę.

„Juventus“: Dovis Bičkauskis 30 (7/12 dvit., 4/5 trit., 4/4 baudos, 9 rez. perd.), Arvydas Šikšnius 26 (7/9 trit.), Mindaugas Kupšas 17 (5/8 dvit., 7/8 baudos), Karolis Guščikas 15, Simas Buterlevičius 13 (6 atk. kam., 5 rez. perd., 4 per. kam.).

„Lietkabelis“: Žanis Peiners 29 (8/11 dvit.), Lukas Aukštikalnis 17 (4/7 trit.), Simas Jasaitis 15 (5/8 trit.), Vaidas Čepukaitis 10, Kšištofas Lavrinovičius 8.