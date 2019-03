Iš Šaro lūpų – komplimentai gynėjų trio

Šiuo metu kauniečiai nuo aštuntosios vietos atsilieka dviem laimėjimais, o iki reguliaraus sezono pabaigos lieka keturi mačai. „Bayern“ už Kauno klubą turi viena pergale daugiau, tačiau žalgiriečiai įgijo tarpusavio rungtynių pranašumą, kadangi Miunchene suklupo keturiais taškais.

„Žalgiris“ į priekį šovė antrajame kėlinyje, kurį laimėjo 26:15 ir pirmavo 48:35, o trečiajame ketvirtyje įgijo penkis kartus turėtą rekordinį 18 taškų pranašumą.

Pirmajame kėlinyje „Žalgiris“ įmetė 1 tritaškį iš 4, o per likusią mačo dalį – 10 iš 19. Tuo metu svečiai pirmajame kėlinyje realizavo 4 tritaškius iš 8, tačiau vėliau šis ginklas nebeveikė – įmesti 7 šūviai iš 23.

„Žalgirio“ sirgaliai šiame mače išpirko visus bilietus, o rungtynes stebėjo 14,788 aistruoliai.

„Dar kartą dėkojame fanams už parodytą dėmesį, kaip ir kiekvieną sykį. Fantastiška žaisti tokioje atmosferoje ir fantastiška žinoti, kad bilietai kasdien eina į pabaigą, ir galų gale yra išpirkti. Žaidėme gerą krepšinį tol, kol pagalvojome, kad darbas jau padarytas, ir sustojome, prasidėjo dvejonės. To negali būti, tai mums šį sezoną jau daug kartų pakišo koją. Reikia apie tai kalbėti ir bandyti taisyti. Svarbiausia, kad atsiranda labai labai ilgi tarpai labai gero žaidimo ir žaidybinio plano vykdymo, po kurio mes atrodome labai gražiai. Ilgą laiką gynėjų darbas buvo puikus – jie komandą įvedė į puolimą, jie organizavo, kūrė, o nuo to užsisuka visas dalykas bei kitiems lieka prisidėti. O kai tai neįvyko, tai varžovai labai grėsmingai priartėjo“, – po rungtynių sakė Jasikevičius.Baudų metimai

– Treneri, Woltersas grįžo į rikiuotę, tačiau Walkupas ir toliau užėmė įžaidėjo poziciją. Ar tai buvo daryta su mintimi, kad Woltersą dar reikia įvesti į žaidimą, ar ir ateityje Woltersą galime matyti antroje pozicijoje – spaudos konferencijoje buvo paklausta trenerio.

– Ateityje reaguosime į situacijas. Dabar tikra pora savaičių žaidžiame neblogą krepšinį ir nėra tikslo labai ardyti dinamikos. Taip ir turi būti toliau. Manau, kad Walkupas sužaidė puikias rungtynes abiejose aikštės pusėse ir mus, kartu su Leo, vedė į priekį. O Nate'o dar reikia palaukti įeiti ir pajusti ritmą.

– Pirmoje rungtynių pusėje spaudimas ne kartą varžovus privertė suklysti. Kiek ta gynyba yra tokia, kokią norite matyti?

– Gynyba tikrai yra nebloga, išskyrus paskutinį kėlinį. Galbūt ir tuomet nebuvo bloga, tik mūsų puolimas ėmė šlubuoti, o iš to varžovai įmetė ir lengvų taškų, ir galėjo sustatyti savo gynybą. Gynyba yra nebloga, pastarosiomis savaitėmis sakau taip: jeigu aikštėje yra kūrėjai, tai visa komanda atrodo žymiai gražiau.

– Miunchene „Žalgirį“ baudęs Derrickas Williamsas šįsyk įmetė 10 taškų. Kaip pavyko jį pristabdyti?

– Kažkiek supratome, kur mes galime rizikuoti. Miunchene davėme ir lengvus metimus, ir prasiveržimus. Negalime duoti visko, turime vieną iš elementų atimti. Šiandien bandėme neduoti lengvų metimų. Bandėme gintis taip, kad jis arba veržtųsi, arba mestų sunkius metimus. Visumoje jį kontroliavome labai gerai. Dar galvojant, kad yra stipresnis ir aukštesnis už mūsų aukštaūgius, tai darbas buvo atliktas puikiai.

– Rungtynių pabaigoje Edgaras Ulanovas pataikė du tritaškius. Kiek tai nuramino komandą?

– Jie buvo labai svarbūs. Jis tikrai gerai meta stovint iš pozicijos, bet kai kuriose situacijose turi suprasti, prieš ką gali centruoti, koks yra žaidybinis planas, o tai jis nesuprato. Tikrai, paskui atsigavo su tais dviem tritaškiais, kurie mums buvo didžiulis postūmis į priekį.

– Daviesas pirmoje rungtynių pusėje pelnė 16 taškų, o antroje liko be taškų. Kaip manote, kodėl taip susiklostė?

– Buvo sakyta, kad jis turi žaisti daugiau mažiau tokiomis nustatytomis taisyklėmis, kaip ir pirmoje rungtynių pusėje. Pas jį vėl buvo labai daug energijos ir kažkiek mažiau galvos. Tikrai kelis kartus bandė perlaužti varžovus, kurie jį dvigubino ar trigubino. Negali krepšinio žaisti prieš du ar tris žmones, turi pasitikėti komandos draugu. Aišku, ir komandos draugai turi būti sustatyti teisingose pozicijose.

Varžovai irgi nėra kvaili, jeigu pirmoje pusėje įmetė 16 taškų, tai neleis, kad iš viso įmestų 32. Jis buvo dvigubinamas, buvo keičiamos gynybos sistemos ir jam reikia prie to prisitaikyti. Apart energijos jis antroje pusėje to nepadarė. Buvo daugiau tokių greitų metimų ir psichologinių klaidų. Tai ir yra mūsų problema.

– Ketvirtajame kėlinyje po vienos atakos paprašėte pertraukėlės ir davėte priekaištų Grigoniui. Ką jis tuomet padarė?

– Neparuošė kamuolio įvedimui. Mes tuo metu visai atsipalaidavome, elgėmės taip, lyg jau laimėję. Pasakiau komandai, kad turime žaisti 40 minučių, turime įvesti į visus derinius, turime savo vietose priimti derinius. Kai varžovas pralaimi 20 taškų, tai jų vienintelis šansas yra agresyviai gintis arba mesti tritaškius. Tuomet reikia paruošti visus išmetimus, derinius, kad įeitume su kamuoliu į tas vietas, kur norime. To nepadarėme. Tas pats Brandonas, kai antroje pusėje varžovai labai keitėsi, jis labai daug kartų likdavo su Koponenu ir Hobbsu, bet mes nesugebėjo įvesti kamuolių.

– Pastarosiose savaitėse iš jūsų girdime vis daugiau pagyrimų komandai. Kas apskritai lėmė tokį komandos žingsnį pirmyn?

– Darome mažiau klaidų. Gynėjų kūryba. Leo po traumos jau geriau jaučiasi fiziškai, geriau juda. Thomasas žaidžia puikią atkarpą, o nuo sausio mėnesio matome, kad Marius Grigonis yra vienas mūsų lyderių. Dabar žaidžiame ne tik po krepšiu, kamuolys vaikšto. Atrodome labai gražiai ir reikia tai tęsti.