R. Kurtinaitis apie grėsmingą Europos taurės grupę: mes irgi turime ambicijų

Vyriausiasis Viliaus klubo treneris Rimas Kurtinaitis kalbėdamas apie būsimus varžovus nesureikšmino „Bayern“ klijuojamos favoritų etiketės, pabrėžė galingą „Zenit“ puolimą, o Turino ekipos žaidimą dar analizuos.

Sostinės komanda jau pradėjo prekybą bilietais į kol kas svarbiausias sezono kovas „Siemens“ arenoje ir tikisi didelio aistruolių palaikymo jau sausio 3 dieną, kuomet „Lietuvos rytas“ antro etapo kovas pradės akistata su Sankt Peterburgo „Zenit“ ekipa.

R. Kurtinaitis oficialiai klubo svetainei internete įvertino varžovų pajėgumą, pabrėžė pirmųjų rungtynių svarbą, aptarė komandos naujokų įsiliejimą į komandą bei atskleidė, ko „Lietuvos ryto“ komandai labiausiai reikia norint iškovoti pagrindinį čempionato trofėjų.

- Treneri, jau žinomi visi „Lietuvos ryto“ ekipos varžovai Europos taurės „Top 16“ etape. Kaip juos vertinate?

- Šiemet visi sakė, jog „Bayern“ yra šio sezono turnyro favoritė, tačiau aš taip nemanau, mes irgi turime ambicijų. Miuncheno komanda žaidė neblogai, nors ir pralaimėjo paskutines reguliaraus sezono rungtynes. Aišku, ji yra pajėgi ekipa, tačiau aš neskirstyčiau į favorites ir silpnesnes. Visi turi vienodus šansus, o mes - vieni iš jų.

Negaliu sakyti gera ar bloga grupė. Kažkada brazilams pasaulio čempionate teko pirmajame mače žaisti prieš anglus ir tuomet futbolininkas Pele pasakė, jog jiems nėra jokio skirtumo prieš ką rungtyniauti, nes jo komanda atvažiavo laimėti planetos pirmenybių. „Zenit“ yra pavojinga ir nenuspėjama komanda. Rusai demonstruoja greitą krepšinį, gerai pažįstu jų komandos trenerį. Sankt Peterburgo klubas yra labai stiprus puolime. Jų gretose rungtyniauja Nicolas Laprovittola ir Drew Gordonas (buvę Vilniaus ekipos žaidėjai - aut. past.), tačiau nemanau, jog jie turės papildomos motyvacijos žaisti su „Lietuvos rytu“.

Apie Turino komandą kol kas nieko negaliu pasakyti, nemačiau, kaip ji šiemet žaidžia. Nevadinu grupės gera ar bloga. Važiavome žaisti su CSP ir nesirinkome būsimų varžovų. Bandome siekti pergalių, ir jei pavyks, tai pavyks. Jei ne, žiūrėsime, ką reikia taisyti.

- Pirmosios rungtynės su „Zenit“ komanda. Ar galima sakyti, kad būtent šis susitikimas turi didelę reikšmę?

- Tai - labai svarbios rungtynės, be to, rungtyniaujame namuose. Grupėje bus nedaug rungtynių ir dvi komandos pateks į atkrintamąsias varžybas. Manau, kad labai daug priklausys nuo ekipos starto. Galvoju, jog mums pasisekė, kad pirmąjį mačą teks žaisti namuose su „Zenit“.

- Europos taurėje liko 16 komandų, į Eurolygą kelialapius iškovos dvi ekipos. Treneri, ar „Lietuvos rytas“ yra tarp pretendentų?

- Nenoriu taip toli žiūrėti į priekį. Aišku, labai džiaugsiuosi, jei pateksime į Eurolygą, nes neturime vardinio kvietimo. Norėčiau, kad atliktume tokį darbą, tačiau dar anksti apie tai galvoti. Reikia mintis nukreipti į artimiausias rungtynes.

- Pagerėjo „Lietuvos ryto“ komandos gynyba. Ar žaidimo schemose buvo atlikti pokyčiai, ar tiesiog keitimai sudėtyje daro tokią įtaką?

- Truputį pakeitėme, tačiau žaidėjai suprato, ko iš jų norime. Taip pat atsirado tarpusavio supratimas. Jau anksčiau minėjau, kad klubą papildė aštuoni nauji žaidėjai ir jie turi pradėti jausti vienas kitą. Tokie dalykai negali nutikti per savaitę. Visgi, tai įvyko greičiau, nes paprastai gali prireikti pusmečio ar dar daugiau. Tačiau dabar tikrai ginamės neblogai ir auklėtiniams neturiu jokių priekaištų. Galbūt ne visada demonstruojame gerą puolimą, priveliame daug klaidų, tačiau tikrai džiaugiuosi dėl gynybos. Žaidėjai jau jaučia malonumą saugodami savo krepšį.

- Ar esate patenkintas demonstruojama komandos sportine forma? Gruodžio mėnesį sužaistos aštuonerios rungtynės ir pasiektos septynios pergalės.

- Žaidimas pagerėjo, bet priminsiu, kad per paskutines kelerias rungtynes mes padarome per daug klaidų. Vadinu jas vaikiškomis. Labai pagerinome kovą dėl atšokusių kamuolių ir tai duoda didelę naudą. Jei pažvelgtume į paskutines rungtynes prieš CSP, neįmetėme nė vieno tritaškio ir padarėme 16 klaidų, tačiau mes laimėjome kovą dėl atšokusių kamuolių prieš tokią atletišką komandą. Tai jau yra gerai, ir jei mes sugebėsime išlaikyti tokį atkovotų kamuolių rodiklį, bus puiku. Aišku, dar turime, kur tobulėti. Manau, kad per būsimas rungtynes įmesime bent vieną tritaškį (šypsosi - aut. past.). Jei sugebame laimėti neįmetę nė vieno, vadinasi, dar turimo rezervo. Mūsų komanda nėra ta, kuri negalėtų to rezervo neišnaudoti. Pagerinti gynybą - sunki užduotis, o pagerinti tritaškių pataikymą tikrai įmanoma.

- Kaip vertinate Egidijaus Mockevičiaus žaidimą? Ar nestebina tokie jo pasirodymai po 8 mėnesių pertraukos?

- Iš jo nemažai tikiuosi. Aišku, Egidijus dar gali nemažai patobulėti, nes ilgai nerungtyniavo. Vidurio puolėjas labai gerai sužaidė mače prieš CSP ir suteikė tai, ko mums reikia - fizinės jėgos. E. Mockevičiaus potencialas yra didelis, ir tai - tik pradžia. Žaidėjas greitai priima gerus sprendimus. Manau, kad ne šiaip sau buvo pakviestas į NBA.

- O kaip kiti naujokai - Arnas Butkevičius ir Mindaugas Girdžiūnas?

- M. Girdžiūnas sužaidė vienerias labai geras rungtynes. Mače Prancūzijoje jis žaidė taip, kaip reikia. Nors ir neišnaudojo savo asmeninių savybių atakuodamas krepšį, tačiau šiuo metu mes nejaučiame keitimų bado. Galime sustiprinti žaidimą keitimais ir Mindaugas vienas iš tų krepšininkų. Manau, kad nebūtų tikslinga jį leisti į startinį penketuką, įžaidėjas gerai padeda kildamas nuo atsarginių žaidėjų suolelio, kaip Rokas Giedraitis. Esu labai patenkintas šiais pirkiniais. Manau, kad A. Butkevičius jau galės žaisti su Alytaus „Dzūkija“. Puolėjas jau galbūt būtų galėjęs rungtyniauti prieš CSP, tačiau norėjome jį pataupyti. Artėja daugybė svarbių rungtynių ir jis mums reikalingas sveikas. Mače su „Dzūkija“ Arnas pabandys atgauti žaidybinį ritmą, jis jau nebejaučia nugaros skausmų.

- Esate tris kartus laimėjęs Europos taurę, žinote, kas svarbiausia tokiose rungtynėse. Ką svarbiausia dabar įdiegti krepšininkų galvose ir veiksmuose?

- Kažko ypatingo nereikia. Labai džiaugiuosi, jog ši komanda demonstruoja rungtynių svarbos supratimą. Ne tiek individualių talentų, bet kovingumo ir energijos labiausiai reikia norint laimėti Europos taurę.