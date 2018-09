Pirmajame kontroliniame mače „Žalgiris“ sutriuškino „Šiaulių“ krepšininkus

Pirmąsias draugiškas rungtynes „Žalgiris“ pradėjo tokiu startiniu penketu: Donatas Sabeckis, Marius Grigonis, Edgaras Ulanovas, Antanas Kavaliauskas ir Brandonas Daviesas. Prieš savo buvusią komandą žaidęs D.Sabeckis mačą pradėjo 2 rezultatyviais perdavimais: B.Davieso dvitaškiui ir M.Grigonio tolimam metimui – 5:2. Netrukus B.Daviesas pelnė dar 4 taškus, o nuo suolo pakilęs Nate‘o Wolterso ir Artūro Milaknio tandemas per 20 sekundžių dukart varžovus baudė tritaškiais (15:6). Žaidimą rezultatyviais prasiveržimais paįvairino M.Grigonis ir N.Woltersas, aštuntąjį taško rinko B.Daviesas – 21:11. „Šiauliai“ buvo priartėję iki 5 taškų, tačiau į tai tritaškiu atsakė Aaronas White‘as, nugara varžovą apžaidė Laurynas Birutis, o rezultatyvų pirmąjį kėlinį uždarė N.Wolterso baudų metimai – 28:18.

Antrojo kėlinio pradžioje A.White‘as smeigė dar vieną tritaškį ir puikią atkarpą sužaidė Martinas Gebenas. Jis dėjimu užbaigė ataką ir netrukus dar du kartus pelnė taškus iš po krepšio – 40:20. Aukštaūgiams skirtą derinį puikiai įgyvendino A.Kavaliauskas, kitoje atakoje jau pats asistavęs M.Gebenui (44:24). Artėjant didžiajai pertraukai po tritaškį pataikė M.Grigonis ir A.Milaknis, A.Kavaliauskas įmetė puskablį, Thomasas Walkupas buvo taikus iš vidutinio nuotolio ir kitoje pusėje blokavo varžovo metimą, o iš to gimusi greita ataka virto E.Ulanovo taikliomis baudomis – 56:32.

Trečiąjį kėlinį puolime agresyviai pradėjo T.Walkupas, pats įmetęs 4 taškus ir po krepšiu suradęs B.Daviesą – 65:32. M.Grigonis sumetė baudas, kamuolį perėmęs lengvus taškus pelnė Lukas Uleckas (71:41), kitoje atakoje pridėjęs ir gerą perdavimą B.Daviesui, kuris rinko jau 16-ąjį tašką. Kėlinį užbaigė A.White‘o, N.Wolterso ir M.Grigonio baudų metimai – 77:45.

Paskutinis kėlinys nebuvo toks rezultatyvus. Jį atidarė A.White‘as ir kamuolį perėmęs N.Woltersas. L.Birutis įmetė baudą ir pridėjo dvitaškį (84:52) ir perleido estafetę toliašaudei „Žalgirio“ artilerijai. Išradingą E.Ulanovo perdavimą, atliktą viena ranka, tritaškiu pavertė A.Milaknis, o D.Sabeckis dukart taikliems tolimiems metimams išvedė T.Walkupą (93:55). Rungtynes užbaigė E.Ulanovo baudų metimai – 95:60.

„Žalgiris“: B.Daviesas 16, M.Grigonis 12 (2 per. kam.), A.Milaknis 12, T.Walkupas 12 (4 rez. perd.), A.White‘as 9, M.Gebenas 9 (5 atk. kam.), E.Ulanovas 7 (5 atk. kam., 4 rez. perd.), N.Woltersas 7 (7 rez. perd.), L.Birutis 5, A.Kavaliauskas 4 (2 per. kam.), L.Uleckas 2 (2 per. kam.), D.Sabeckis 0 (5 rez. perd.).

„Šiauliai“: E.Šaulys 13 (2 per. kam.), R.Delphas 9 (6 atk. kam.), B.Griciūnas 8 (8 atk .kam.).