Pasiūlymą iš Kinijos atmetęs V. Šeškus į tą pačią upę antrą kartą nebristų

Nors ant V. Šeškaus tinklus metė neįvardintas Kinijos klubas, tačiau netikėtai gerų Lietuvos krepšinio lygos (LKL) licencijavimo naujienų sulaukęs strategas vėl kibo į darbus su gimtąja miesto komanda.

„Kinijos klubo pasiūlymo net nesvarsčiau. Aš esu per daug prieniškis ir per daug myliu Prienų krepšinį, tad darbas užsienyje sudomintų nebent tuo atveju, jei tai būtų daug geresnė komanda ir ėjimas į priekį ar bent dvigubai didesnis atlyginimas. Juk yra rizika“, - tinklalapiui lkl.lt teigė ilgametis „Prienų“ ekipos strategas.

Po sunkiausio klubo sezono stipriausioje šalies lygoje V. Šeškus svarstė apie pertrauką nuo krepšinio ir poilsį. Vis dėlto paskutinę vietą pirmenybėse užėmęs „Vytautas“ licencijavimo procese išgirdo palankų verdiktą - dėl salės standartų neatitikimo Šakių „Vytis“ vietą LKL čempionate užleido Prienams.

„Po sezono buvo tikrai didelis nuovargis. Pusantro mėnesio pailsėjau, o tai didžiausia pertrauka nuo krepšinio per pastaruosius 10 metų. Nemaniau, kad liksime lygoje, mintys jau buvo kitur. Vėliau atsirado šansas ir visi kartu mėginome juo pasinaudoti“, - teigė V. Šeškus.

Pastarasis sezonas - sunkiausias ilgoje trenerio karjeroje. Finansinių sunkumų kamuotas „Vytautas“ kaip gelbėjimosi ratą pasikvietė garsiuosius brolius Ballus. Šis ėjimas pasiteisino ir nuo 250 tūkst. eurų iki 65 tūkst. skolas sumažinęs klubas įkvėpė gryno oro gūsį bei nustūmė mintis apie bankrotą. Nors Ballai padėjo finansiškai, tačiau jų buvimas - ypatingai tėvo LaVaro - trukdė klubui siekiant rezultatų aikštelėje. V. Šeškus nemano, kad ryžtųsi dar kartą tokiai avantiūrai.

„Nemanau, kad tą patį dar kartą daryčiau, - dėstė strategas. - Jeigu jie atvažiuotų be tėvo ir viso to šou, galbūt galima būtų galvoti. Jie dvi savaites buvo be tėvo ir viskas buvo kitaip - kitoks darbas, požiūris ar visas jausmas. Jie klausydavo ir darydavo. Kuomet tėvas būdavo, jie darydavo viską, ką norėjo matyti LaVaras. Juos būdavo sunku priversti dirbti. LaMelo darydavo fizinius pratimus, bet nebedarydavo jų vos įpusėjęs. Broliai tiesiog juokėsi iš pratimų. Kiti komandos žaidėjai matė tai, aš jiems bandžiau aiškinti, jog mes sulaukėme finansinės naudos. Žinoma, tokia situacija yra nesąmonė“.

Dabar klubas nauja verčia puslapį, o prie to stipriai prisidėjo Prienų miesto savivaldybė, pasižadėjusi komandai skirti 250 tūkst. eurų bei taip tapo pagrindine klubo dalininke.

„Prienais“ vėl tapęs klubas savo sudėtyje turi vos vieną žaidėją - praėjusios savaitės pabaigoje į komandą prie Nemuno kilpų sugrįžo Arnas Labuckas, Prienuose žaidęs 2012 ir 2014 metų sezonuose.

Nors V. Šeškus nori, kad komanda būtų kuo lietuviškesnė, tačiau ir artėjantį sezoną nebus apsieita be legionierių. Kaip atskleidė pats strategas, didžioji dalis žaidėjų sirgaliams bus pristatyti jau šią savaitę.

„Galvojame įsigyti vieną latvį, o jų legionieriais nelabai laikome - tai beveik savi žaidėjai. Norėtume iš viso išsiversti su trimis užsieniečiais, - apie klubo viziją kitam sezonui kalbėjo V. Šeškus. - Į pirmąją treniruotę rinksimės rugpjūčio 15 dieną, o iki tol turėtume greitai surinkti ekipą, tik reikia pinigų. Manau, kad jau šią savaitę turėsime gal net penkis naujus žaidėjus. Esame jau kaip ir susitarę, tik reikia pasirašyti kontraktus“.

Prieniškiai norėjo išlaikyti kai kuriuos žaidėjus iš praėjusių metų komandos, tačiau kai kurie jų pasikėlė vertę ir tapo neįkandami.

„Mūsų net keturi pernykščiai žaidėjai pasikėlė vertę ir pakilo į aukštesnį lygį, nors praėjusį sezoną lygoje likome paskutiniai. Tomas Dimša išvyko į Italiją. Turėjome variantų išlaikyti Remigijų Miniotą, mes šį žaidėją paėmėme, kai jis niekam nebuvo įdomus. Manau, kad jam kažkiek padėjome. Pagelbėjome ir Eigirdui Žukauskui, kuris pasirašė dvigubai didesnį kontraktą Rusijoje. Padėjome ir Edvinui Šeškui, kuris buvo svarbus žaidėjams mums. Dabar ieškome panašaus plano krepšininko, tačiau tokių lietuvių rinkoje nelabai yra“, - sakė V. Šeškus.

Nors „Prienai“ artėjantį sezoną pasitinka stipriai pasikeitę, tačiau tikslas aiškus - išlipti iš klubui neįprastos pozicijos turnyro lentelės dugne.

„Tikslas visada buvo kautis dėl vietos ketvertuke. Vieni garsiau, o kiti tyliau galvoja, bet kuo toliau, tuo sunkiau tą padaryti. Reikia didesnių pinigų. Kai būdavome ketvertuke, tai galėdavome ir lengviau žaidėjus prisikviesti. Dabar pozicijos užleistos Klaipėdai ar Panevėžiui, kurie daug kartų didesni už Prienus. Žaidėjai ima kitaip žiūrėti, o jei dar yra skolų - visai kitas dalykas. Mes norime kilti iš dugno“, - užbaigė specialistas.