„Neptūnui“ kelionė į Turkiją įsimins ilgai – teks nakvoti Stambule

Vykstant namo, neptūniečių kelionė dėl rūko ir lietaus, užsitęsė Gaziantepo oro uoste - lėktuvas vėlavo daugiau nei dvi valandas ir buvo pavėluota į kitą skrydį Stambulo oro uoste.

Taigi, neptūniečiai liks nakvoti viename iš Stambulo viešbučių ir penktadienį ryte skris į Rygą. Iš ten dar lauks kelionė autobusu į Klaipėdą.

Pagal planą, neptūniečiai į gimtąjį pajūrį, jei neatsitiks dar kokių nenumatytų incidentų, grįš tik penktadienį maždaug 17 val.

„Neptūno“ krepšininkai jau kelionės pradžioje, vykstant į Gaziantepą, dėl keisto incidento lėktuve buvo įstrigę Vilniaus oro uoste, o vėliau pavėlavo į kitą skrydį Stambule. Gaziantepe klaipėdiečiai pasirodė tik gerokai po vidurnakčio ir kitą dieną turėjo žaisti rungtynes pamiegoję vos kelias valandas.

Tokios varginančios, sunkios ir kupinos nesėkmių kelionės nebuvau patyręs per visą savo gyvenimą.

Negana to, rungtynės „Gaziantep“ ekipa buvo pralaimėtos po pratęsimo 94:98.

„Tokios varginančios, sunkios ir kupinos nesėkmių kelionės nebuvau patyręs per visą savo gyvenimą, - sakė „Neptūno“ trenerių štabe dirbantis Tomas Rinkevičius. - Kažkoks nelaimių užburtas ratas: vėlavome atvykti į Gaziantepą, man vieninteliam iš visų komandos narių dingo registruotas bagažas, į kurį buvau įsidėjęs rungtynėms skirtą klasikinį kostiumą. Teko į rungtynes eiti su tais pačiais rūbais, su kuriais ir atvykau - su sportine apranga. Negana to, per pratęsimą dėl dviejų techninių pražangų aikštę dar nepasibaigus rungtynėms turėjo palikti vyr. treneris Kazys Maksvytis. Man vadovauti komandai teko su sportine apranga, kas tokio lygio rungtynėse nėra įprasta, o kur dar nuotykiai vykstant namo. Neaišku ar tai dar pabaiga. Tikėkimės, kad rytoj daugiau nesklandumų nepatirsime ir pagaliau grįšime namo“.

bcneptunas.lt nuotr.

„Neptūno“ krepšininkams tokie varginantys nuotykiai - visiškai ne laiku, kadangi jau sekmadienį) į Klaipėdą atvyksta daugkartinis Lietuvos čempionas ir itin sėkmingai šį sezoną Eurolygoje besivaržantis Kauno „Žalgiris“.

Taigi, neptūniečiams iki to laiko reikia atlikti varžovų analizę, paruošti rungtynių planą ir atgauti jėgas, kadangi visi žinome, kad su „Žalgiriu“ kaunantis reikia turėti labai daug energijos, o norint laimėti - žaisti virš savo galimybių ribų ir dar tikėtis sėkmės.